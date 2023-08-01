https://sputnikarabic.ae/20230801/لبنان-ما-هي-فرص-صمود-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-مخيم-عين-الحلوة؟-1079676527.html
لبنان... ما هي فرص صمود اتفاق وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة؟
لبنان... ما هي فرص صمود اتفاق وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة؟
تجددت الاشتباكات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، الاثنين، ما أدى إلى ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 11 قتيلا. 01.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-01T14:26+0000
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لبنان: ما هي فرص صمود اتفاق وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة؟
لبنان: ما هي فرص صمود اتفاق وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة؟
واندلعت الاشتباكات مجددا في مخيم عين الحلوة بين حركة فتح وجماعات إسلامية متناحرة، وأكدت الحركة أن من بين القتلى قائد من فتح، وأفادت التقارير الواردة من صيدا بوصول الرصاص الطائش إلى الأحياء المجاورة للمخيم ما دفع الأهالي إلى النزوح من المنطقة.كان مسؤولون من صيدا أعلنوا، في وقت سابق، عن التوصل مع الفصائل الفلسطينية في المخيم إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وذلك بعد يومين من الاشتباكات.وأوضح أن "الجيش طوق المخيم بالفعل، وأن كل الظروف تدفع باتجاه تثبيت وقف إطلاق النار وتعزيز الاستقرار على الأقل لمدة أشهر".وتابع أن "هذا الاستهداف ينسف بعض خطوات التقارب بين الفصائل الفلسطينية التي كانت على وشك إنهاء اجتماعاتها في مصر، وحاولت تقديم بعض التنازلات من أجل الوحدة لمواجهة الاحتلال ومحاولات القضم المستمرة للأراضي الفلسطينية".واعتبر أن "الاشتباكات الأخيرة مثلت نوعا من الإحراج السياسي للبنان وللفصائل ومحاولات الدعم الإقليمي لها، ما قد يؤدي إلى مزيد من التفكك وبالتالي إلى تنفيذ أجندات إقليمية ودولية، ومن ثم إحراج النظام اللبناني الذي يواجه أوضاعا صعبة وتراجعا سياسيا، وبالتالي يمكن أن يصبح لبنان ساحة لحرب بالوكالة تسببت فيها هذه المرة الفصائل الفلسطينية في أكبر مخيم للاجئين والذي بات بعد أحداث سوريا يضم جماعات لها علاقات إقليمية"، على حد قوله.إعداد وتقديم: جيهان لطفي
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MIA „Rosiya Segodnya“
ملفات ساخنة, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم, аудио
ملفات ساخنة, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم, аудио
لبنان... ما هي فرص صمود اتفاق وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة؟
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تجددت الاشتباكات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، الاثنين، ما أدى إلى ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 11 قتيلا.
واندلعت الاشتباكات مجددا في مخيم عين الحلوة بين حركة فتح وجماعات إسلامية متناحرة، وأكدت الحركة أن من بين القتلى قائد من فتح، وأفادت التقارير الواردة من صيدا بوصول الرصاص الطائش إلى الأحياء المجاورة للمخيم ما دفع الأهالي إلى النزوح من المنطقة.
كان مسؤولون من صيدا أعلنوا، في وقت سابق، عن التوصل مع الفصائل الفلسطينية في المخيم إلى اتفاق لوقف إطلاق النار
، وذلك بعد يومين من الاشتباكات.
وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال الباحث والكاتب اللبناني، ميخائيل عوض، إن "الأرجح أن يتم وقف إطلاق النار، لأن الرغبة الجامعة للفلسطينيين في لبنان هي ألا تقع حوادث، كما أنه لا تتوافر حاضنات شعبية حامية للاشتباكات، كما أن القوى السياسية في لبنان تتفق على ضرورة وقف التصعيد، لافتًا إلى أنه ليس هناك مصلحة لأي قوة في إسناد واستثمار في هذا الوضع".
وأوضح أن "الجيش طوق المخيم بالفعل، وأن كل الظروف تدفع باتجاه تثبيت وقف إطلاق النار وتعزيز الاستقرار على الأقل لمدة أشهر".
من جهته، قال خبير الشؤون الإقليمية، هاني الجمل، أإن "إشكالية المخيم هي تصفيات الحسابات الإقليمية والدولية وهو ما جاء على لسان ميقاتي، منوهًا إلى أن هذا التصعيد الأخير قد اتسم باستخدام نوعية مختلفة من الأسلحة، وتصاعدت فيها وتيرة القتل، واستخدمت تقنية للقنص في كمين محكم".
وتابع أن "هذا الاستهداف ينسف بعض خطوات التقارب بين الفصائل الفلسطينية
التي كانت على وشك إنهاء اجتماعاتها في مصر، وحاولت تقديم بعض التنازلات من أجل الوحدة لمواجهة الاحتلال ومحاولات القضم المستمرة للأراضي الفلسطينية".
واعتبر أن "الاشتباكات الأخيرة مثلت نوعا من الإحراج السياسي للبنان وللفصائل ومحاولات الدعم الإقليمي لها، ما قد يؤدي إلى مزيد من التفكك وبالتالي إلى تنفيذ أجندات إقليمية ودولية، ومن ثم إحراج النظام اللبناني الذي يواجه أوضاعا صعبة وتراجعا سياسيا، وبالتالي يمكن أن يصبح لبنان ساحة لحرب
بالوكالة تسببت فيها هذه المرة الفصائل الفلسطينية في أكبر مخيم للاجئين والذي بات بعد أحداث سوريا يضم جماعات لها علاقات إقليمية"، على حد قوله.