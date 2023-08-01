https://sputnikarabic.ae/20230801/لبنان-يؤكد-التزامه-بكشف-ملابسات-انفجار-مرفأ-بيروت-بعد-مرور-3-سنوات-على-الحادث-1079670914.html
لبنان يؤكد التزامه بكشف ملابسات انفجار مرفأ بيروت بعد مرور 3 سنوات على الحادث
لبنان يؤكد التزامه بكشف ملابسات انفجار مرفأ بيروت بعد مرور 3 سنوات على الحادث
أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عبد الله بو حبيب، اليوم الثلاثاء، التزام الحكومة بكشف الملابسات المحيطة بانفجار مرفأ بيروت الذي... 01.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-01T12:22+0000
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وشدد بو حبيب، في بيان رسمي، على أن "تلك المسؤولية تعود للقضاء اللبناني الذي عليه القيام بمهامه، وفقا للقوانين والأصول التي ترعى عمل القضاء في ظل مبدأ فصل السلطات".وأعرب عن أمله في أن "تسلك الأمور مسارها المناسب، سواء كان على صعيد المؤسسات القضائية، أو المؤسسات الدستورية للدولة".و"جاء حديث بو حبيب خلال استقباله 15 سفيرا وقائما بالأعمال من الدول الموقعة على البيان المشترك الخاص بانفجار مرفأ بيروت في مجلس حقوق الإنسان، حيث استلم الوزير بو حبيب من السفراء رسالة، حثوا فيها الجهات اللبنانية المختصة على الإسراع في التحقيقات القضائية الخاصة بانفجار مرفأ بيروت، بخلاف المنحى البطيء الذي سلكته حتى تاريخه، معربين عن قلقهم من الاستمرار في إعاقتها"، وفقا للبيان.ووقع انفجار مرفأ بيروت، يوم 4 أغسطس/ آب 2020، على مرحلتين في العنبر رقم 12 في المرفأ، نتجت عنه سحابة دخان ضخمة ترافقت مع موجة صادمة هزّت العاصمة.وبلغ عدد الوفيات جراء الانفجار، بحسب وزارة الصحة اللبنانية، 218 شخصا، ونحو 6500 مصاب.
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لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن
لبنان يؤكد التزامه بكشف ملابسات انفجار مرفأ بيروت بعد مرور 3 سنوات على الحادث
12:22 GMT 01.08.2023 (تم التحديث: 12:27 GMT 01.08.2023) تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عبد الله بو حبيب، اليوم الثلاثاء، التزام الحكومة بكشف الملابسات المحيطة بانفجار مرفأ بيروت الذي وقع قبل 3 سنوات.
وشدد بو حبيب، في بيان رسمي، على أن "تلك المسؤولية تعود للقضاء اللبناني
الذي عليه القيام بمهامه، وفقا للقوانين والأصول التي ترعى عمل القضاء في ظل مبدأ فصل السلطات".
وأعرب عن أمله في أن "تسلك الأمور مسارها المناسب، سواء كان على صعيد المؤسسات القضائية، أو المؤسسات الدستورية للدولة".
و"جاء حديث بو حبيب خلال استقباله 15 سفيرا وقائما بالأعمال من الدول الموقعة على البيان المشترك الخاص بانفجار مرفأ بيروت في مجلس حقوق الإنسان، حيث استلم الوزير بو حبيب من السفراء رسالة، حثوا فيها الجهات اللبنانية المختصة على الإسراع في التحقيقات القضائية الخاصة بانفجار مرفأ بيروت، بخلاف المنحى البطيء الذي سلكته حتى تاريخه، معربين عن قلقهم من الاستمرار في إعاقتها"، وفقا للبيان.
ووقع انفجار مرفأ بيروت
، يوم 4 أغسطس/ آب 2020، على مرحلتين في العنبر رقم 12 في المرفأ، نتجت عنه سحابة دخان ضخمة ترافقت مع موجة صادمة هزّت العاصمة.
وبلغ عدد الوفيات جراء الانفجار، بحسب وزارة الصحة اللبنانية، 218 شخصا، ونحو 6500 مصاب.