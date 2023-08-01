https://sputnikarabic.ae/20230801/لكمة-في-وجهه-فلامنغو-البرازيلي-يقيل-مدربه-بعد-الاعتداء-على-مهاجم-الفريق-1079663034.html
"لكمة في وجهه"... "فلامنغو" البرازيلي يقيل مدربه بعد الاعتداء على مهاجم الفريق
"لكمة في وجهه"... "فلامنغو" البرازيلي يقيل مدربه بعد الاعتداء على مهاجم الفريق
أعلن نادي فلامنغو البرازيلي، إقالة بابلو فرنانديز، مساعد مدرب الفريق الأول، بعد شجاره مع مهاجم فريقه بيدرو، عقب الفوز 2-1 على نادي أتلتيكو مينيرو، في الدوري... 01.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-01T09:57+0000
2023-08-01T09:57+0000
2023-08-01T09:57+0000
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وذكرت وسائل إعلام برازيلية أن "فرنانديز مدرب اللياقة البدنية عاتب بيدرو في غرفة الملابس في استاد رايموندو سامبايو، لسوء سلوكه بعد جلوس اللاعب غاضبا على مقاعد البدلاء، وذلك لعدم مشاركته بديلًا في مباراة في الدوري".ونوهت وسائل الإعلام البرازيلية أن بيدرو، قال إن "فرنانديز لكمه في وجهه، وانتقل الاثنان لاحقًا إلى قسم للشرطة في بيلو هوريزونتي"، مؤكدة أن مهاجم الفريق حرر محضرًا رسميًا ضد المدرب الأرجنتيني فرنانديز.وذكر بيدرو، قائلا: "بطريقة جبانة ودون سبب أو تفسير تعرضت للهجوم بلكمة في وجهي من بابلو فرنانديز، عضو الطاقم التدريبي للمدرب سامباولي"، فيما اعتذر المدرب الأرجنتني، وقال إنه تصرف على هذا النحو في موقف محموم للغاية.وصنع بيدرو اسمًا لامعًا في "فلامنغو" بتسجيل 93 هدفًا في 192 مباراة منذ انضمامه من "فيورنتينا" الإيطالي في 2020، وساعد الفريق في الفوز بكأس ليبرتادوريس، العام الماضي، وكان هداف البطولة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار البرازيل , رياضة, منوعات, الأخبار
أخبار البرازيل , رياضة, منوعات, الأخبار
"لكمة في وجهه"... "فلامنغو" البرازيلي يقيل مدربه بعد الاعتداء على مهاجم الفريق
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أعلن نادي فلامنغو البرازيلي، إقالة بابلو فرنانديز، مساعد مدرب الفريق الأول، بعد شجاره مع مهاجم فريقه بيدرو، عقب الفوز 2-1 على نادي أتلتيكو مينيرو، في الدوري البرازيلي لكرة القدم.
وذكرت وسائل إعلام برازيلية أن "فرنانديز مدرب اللياقة البدنية عاتب بيدرو في غرفة الملابس في استاد رايموندو سامبايو، لسوء سلوكه بعد جلوس اللاعب غاضبا على مقاعد البدلاء، وذلك لعدم مشاركته بديلًا في مباراة في الدوري".
ونوهت وسائل الإعلام البرازيلية أن بيدرو، قال إن "فرنانديز لكمه في وجهه، وانتقل الاثنان لاحقًا إلى قسم للشرطة في بيلو هوريزونتي"، مؤكدة أن مهاجم الفريق حرر محضرًا رسميًا ضد المدرب الأرجنتيني فرنانديز.
وذكر بيدرو، قائلا: "بطريقة جبانة ودون سبب أو تفسير تعرضت للهجوم بلكمة في وجهي من بابلو فرنانديز، عضو الطاقم التدريبي للمدرب سامباولي
"، فيما اعتذر المدرب الأرجنتني، وقال إنه تصرف على هذا النحو في موقف محموم للغاية.
وصنع بيدرو اسمًا لامعًا في "فلامنغو"
بتسجيل 93 هدفًا في 192 مباراة منذ انضمامه من "فيورنتينا" الإيطالي في 2020، وساعد الفريق في الفوز بكأس ليبرتادوريس، العام الماضي، وكان هداف البطولة.