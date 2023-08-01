عربي
الدفاع الروسية: نظام كيف يحاول مهاجمة سفن مدنية روسية في البحر الأسود
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230801/لكمة-في-وجهه-فلامنغو-البرازيلي-يقيل-مدربه-بعد-الاعتداء-على-مهاجم-الفريق-1079663034.html
"لكمة في وجهه"... "فلامنغو" البرازيلي يقيل مدربه بعد الاعتداء على مهاجم الفريق
"لكمة في وجهه"... "فلامنغو" البرازيلي يقيل مدربه بعد الاعتداء على مهاجم الفريق
أعلن نادي فلامنغو البرازيلي، إقالة بابلو فرنانديز، مساعد مدرب الفريق الأول، بعد شجاره مع مهاجم فريقه بيدرو، عقب الفوز 2-1 على نادي أتلتيكو مينيرو، في الدوري... 01.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-01T09:57+0000
2023-08-01T09:57+0000
مجتمع
أخبار البرازيل
رياضة
منوعات
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/01/1079662333_0:0:2646:1489_1920x0_80_0_0_3428dac9d6bc8d6d95ce1d08c5c9ea8a.jpg
وذكرت وسائل إعلام برازيلية أن "فرنانديز مدرب اللياقة البدنية عاتب بيدرو في غرفة الملابس في استاد رايموندو سامبايو، لسوء سلوكه بعد جلوس اللاعب غاضبا على مقاعد البدلاء، وذلك لعدم مشاركته بديلًا في مباراة في الدوري".ونوهت وسائل الإعلام البرازيلية أن بيدرو، قال إن "فرنانديز لكمه في وجهه، وانتقل الاثنان لاحقًا إلى قسم للشرطة في بيلو هوريزونتي"، مؤكدة أن مهاجم الفريق حرر محضرًا رسميًا ضد المدرب الأرجنتيني فرنانديز.وذكر بيدرو، قائلا: "بطريقة جبانة ودون سبب أو تفسير تعرضت للهجوم بلكمة في وجهي من بابلو فرنانديز، عضو الطاقم التدريبي للمدرب سامباولي"، فيما اعتذر المدرب الأرجنتني، وقال إنه تصرف على هذا النحو في موقف محموم للغاية.وصنع بيدرو اسمًا لامعًا في "فلامنغو" بتسجيل 93 هدفًا في 192 مباراة منذ انضمامه من "فيورنتينا" الإيطالي في 2020، وساعد الفريق في الفوز بكأس ليبرتادوريس، العام الماضي، وكان هداف البطولة.
أخبار البرازيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/01/1079662333_298:0:2646:1761_1920x0_80_0_0_cb356240686ab1b8d2b7a298323f2459.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار البرازيل , رياضة, منوعات, الأخبار
أخبار البرازيل , رياضة, منوعات, الأخبار

"لكمة في وجهه"... "فلامنغو" البرازيلي يقيل مدربه بعد الاعتداء على مهاجم الفريق

09:57 GMT 01.08.2023
© AFP 2023 / ALEXANDRE LOUREIROنادي فلامنغو البرازيلي
نادي فلامنغو البرازيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2023
© AFP 2023 / ALEXANDRE LOUREIRO
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلن نادي فلامنغو البرازيلي، إقالة بابلو فرنانديز، مساعد مدرب الفريق الأول، بعد شجاره مع مهاجم فريقه بيدرو، عقب الفوز 2-1 على نادي أتلتيكو مينيرو، في الدوري البرازيلي لكرة القدم.
وذكرت وسائل إعلام برازيلية أن "فرنانديز مدرب اللياقة البدنية عاتب بيدرو في غرفة الملابس في استاد رايموندو سامبايو، لسوء سلوكه بعد جلوس اللاعب غاضبا على مقاعد البدلاء، وذلك لعدم مشاركته بديلًا في مباراة في الدوري".
ونوهت وسائل الإعلام البرازيلية أن بيدرو، قال إن "فرنانديز لكمه في وجهه، وانتقل الاثنان لاحقًا إلى قسم للشرطة في بيلو هوريزونتي"، مؤكدة أن مهاجم الفريق حرر محضرًا رسميًا ضد المدرب الأرجنتيني فرنانديز.
وذكر بيدرو، قائلا: "بطريقة جبانة ودون سبب أو تفسير تعرضت للهجوم بلكمة في وجهي من بابلو فرنانديز، عضو الطاقم التدريبي للمدرب سامباولي"، فيما اعتذر المدرب الأرجنتني، وقال إنه تصرف على هذا النحو في موقف محموم للغاية.
وصنع بيدرو اسمًا لامعًا في "فلامنغو" بتسجيل 93 هدفًا في 192 مباراة منذ انضمامه من "فيورنتينا" الإيطالي في 2020، وساعد الفريق في الفوز بكأس ليبرتادوريس، العام الماضي، وكان هداف البطولة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Гаубица Д-30 ВС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:34 GMTВоеннослужащий РФ стреляет из гаубицы Д-30 агитационным снарядом с листовками - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала