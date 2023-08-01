https://sputnikarabic.ae/20230801/متحف-بيلي-كرم-الأول-من-نوعه-في-العالم-يحطم-3-أرقام-في-موسوعة-غينيس-1079670730.html

متحف "بيلي كرم" الأول من نوعه في العالم يحطم 3 أرقام في موسوعة "غينيس"

متحف "بيلي كرم" الأول من نوعه في العالم يحطم 3 أرقام في موسوعة "غينيس"

يعتبر متحف "بيلي كرم" المملوك من قبل بطل لبنان السابق للراليات، نبيل كرم، المتحف الأول من نوعه في العالم، كونه يضم أكبر عدد من مجسمات السيارات الصغيرة وأكبر... 01.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-01T12:27+0000

2023-08-01T12:27+0000

2023-08-01T12:49+0000

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يحتوي المتحف الذي يقع في منطقة الذوق اللبنانية على مئات الخزائن التي تضم آلاف المجسمات، وهي أصبحت مقصدا للزوار من داخل لبنان وخارجه.وكل زاوية من المتحف تروي قصة شغف نبيل بالسيارات على أنواعها، حتى أنه صنع مجسمات "ديوراما" تروي لحظات حاسمة في حياته، كفوزه في سباق أو انعطافة خطرة خلال سباق، عوضا عن مجسمات تروي حروبا تاريخية ومفصلية كالحرب العالمية الثانية وإنزال النورماندي، بالإضافة إلى معارك خلال الحرب الأهلية اللبنانية والحرب السورية، وغيرها من أماكن وقصور وحلبات سباق حول العالم.يروي نبيل كرم المعروف بـ"بيلي" لـ"سبوتنيك"، قصة المتحف، قائلا: "أحب سرعة السيارات منذ أن كنت صغيرا، وازداد الشغف أكثرعندما شاهدت شقيقي روني يشارك في سباقين لرالي لبنان بسيارة طراز "VOXEL VIVA GT"، كانت السيارة جميلة جدا سقفها أسود ومن حينها دخل الفيروس إلى جسدي".وتابع كرم: "عندما أصبحت شابا شاركت بسباق سرعة في لبنان بسيارة عادية والنتيجة كانت رائعة، لذلك قررت شراء سيارة "بورش" وشاركت مرة أخرى وحصلت على المركز الثاني، ومن بعدها قررت الاحتراف واشتريت سيارة للسباق وهي "روثمن بورش 911SCRC"، وفزت فيها ببطولة لبنان عام 1986".وحول بداية فكرة المتحف يقول نبيل: "في إحدى المرات كنت في أوروبا أحضر إحدى معارض السيارات وعندها لاحظت وجود مجسم صغير لسيارة "بورش" الخاصة بي، وعندها خطرت لي فكرة اقتنائها وجعلها مجسما لسياراتي، وبدأ مشوار اقتناء جميع مجسمات السيارات التي أحبها وبدأت تمتلأ خزانة تلو الأخرى ، وفي طليعتها سيارات "بورش" الكلاسيكية والرياضية، وسيارات "لانسيا" وغيرها من سيارات الرالي والفورميلا وغيرها، ومن حينها انطلق الشغف".وأضاف نبيل، بالقول: "بحسب "غينيس" لدي أكبر عدد من المجسمات "ديوراما" في العالم وهي مصنوعة باليد وتروي قصة، وأكبر عدد مجسمات للسيارات الصغيرة طبعا لا يوجد سيارة كالأخرى ، وأكبر عدد طوابع يوجد فيها صور سيارات كسرت فيها الرقم الصيني".في عام 2009 استطاع نبيل كرم الحصول على أول رقم من "غينيس" بعد أن استطاع جمع 22 ألف و222 مجسم سيارة، وفي عام 2011 دخل للمرة الثانية موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية ب 333 مجسم ديوراما و2777 مجسم سيارة، في عام 2016 دخل مرة ثالثة موسوعة "غينيس" بعد أن رفع عدد مجسمات الـ"ديوراما" إلى 577، ورفع عدد مجسمات السيارات إلى 37 ألف و777 مجسم، واستطاع في عام 2018 من دخول موسوعة "غينيس" برقم قياسي جديد عبر أكبر مجموعة طوابع سيارات وهي 3333 طابع.يقول نبيل إنه "يوجد حاليا في المتحف أكثر من 41 ألف مجسم سيارة، وأكثر من 700 مجسم "ديوراما"، وأكثر من 7000 طابع، بالإضافة إلى 3500 مجسم لطائرات، 100 ألف مجسم لأشخاص، ويوجد أيضا مجسمات لحرب والمتحف هو عبارة عن مرآة لما عايشته خلال حياتي من حرب لبنان إلى حرب الجنوب وكل ما يتعلق بعالم السيارات".يؤكد نبيل أنه "يوجد رسالة للمتحف، أولا هو مجاني لجميع الناس وخصوصا للمدارس والجامعات، والرسالة هي جمال وثقافة السيارات والسلامة خلال القيادة من خلال إعطائهم النصائح والإرشادات لتجنب الحوادث".ويكشف نبيل إنه عندما يصل رقم الطوابع إلى 7777 وهو رقم يحبه، سيدخل مرة جديدة في موسوعة غينيس بأكبر مجموعة طوابع عليها صور سيارات.

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