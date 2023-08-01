https://sputnikarabic.ae/20230801/مركز-المصالحة-الروسي-يبلغ-عن-10-خروقات-جوية-للتحالف-الأمريكي-في-سوريا-1079685486.html
مركز المصالحة الروسي يبلغ عن 10 خروقات جوية للتحالف الأمريكي في سوريا
مركز المصالحة الروسي يبلغ عن 10 خروقات جوية للتحالف الأمريكي في سوريا
أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء البحري فاديم كوليت، أن قوات "التحالف" بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا انتهكت بروتوكولات منع... 01.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-01T19:35+0000
2023-08-01T19:35+0000
2023-08-01T19:35+0000
روسيا
أخبار سوريا اليوم
رصد عسكري
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وقال كوليت في إفادة صحفية، اليوم الثلاثاء: "سُجلت خلال النهار عشر حالات انتهاك للتحالف لبروتوكولات تفادي الاصطدام الموقعة في 9 ديسمبر (كانون الأول) 2019، إثر قيامه برحلات جوية لطائرات من دون طيار لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي".وأعلن العميد أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن مسيّرة "إم كيو-9" تابعة لتحالف مكافحة الإرهاب الموالي للولايات المتحدة، اقتربت بشكل خطير من مقاتلة "سو- 34" تابعة لقوات الفضاء الروسية على مسافة أقل من 100 متر في الجو.وأضاف غورينوف، يوم الأحد الماضي: "في 30 تموز (يوليو) الساعة 6:53 على ارتفاع 5000 متر في منطقة الرقة، سُجل مرة أخرى اقتراب خطير من قبل طائرة من دون طيار من طراز "إم كيو- 9"، من طائرة من طراز "سو- 34" تابعة لقوات الفضاء الروسية على مسافة تقل عن 100 متر في الجو".كما لفت غورينوف الانتباه إلى حقيقة أن "هذه الطلعة الجوية لطائرة التحالف من دون طيار لم تتضمن نية بعدم التصادم (من قبل الطائرة الأمريكية)".
https://sputnikarabic.ae/20230728/مركز-المصالحة-الروسي-إم-كيو-9-الأمريكية-تقترب-بشكل-خطير-من-سو-34-الروسية-في-سوريا-1079523757.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار سوريا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار سوريا اليوم, رصد عسكري
مركز المصالحة الروسي يبلغ عن 10 خروقات جوية للتحالف الأمريكي في سوريا
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أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء البحري فاديم كوليت، أن قوات "التحالف" بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا انتهكت بروتوكولات منع الاصطدام 10 مرات.
وقال كوليت في إفادة صحفية، اليوم الثلاثاء: "سُجلت خلال النهار عشر حالات انتهاك للتحالف لبروتوكولات تفادي الاصطدام الموقعة في 9 ديسمبر (كانون الأول) 2019، إثر قيامه برحلات جوية لطائرات من دون طيار لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي".
وأعلن العميد أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن مسيّرة "إم كيو-9" تابعة لتحالف مكافحة الإرهاب الموالي للولايات المتحدة، اقتربت بشكل خطير من مقاتلة "سو- 34" تابعة لقوات الفضاء الروسية على مسافة أقل من 100 متر في الجو.
وأضاف غورينوف، يوم الأحد الماضي: "في 30 تموز (يوليو) الساعة 6:53 على ارتفاع 5000 متر في منطقة الرقة، سُجل مرة أخرى اقتراب خطير من قبل طائرة من دون طيار من طراز "إم كيو- 9"، من طائرة من طراز "سو- 34" تابعة لقوات الفضاء الروسية على مسافة تقل عن 100 متر في الجو".
كما لفت غورينوف
الانتباه إلى حقيقة أن "هذه الطلعة الجوية لطائرة التحالف من دون طيار لم تتضمن نية بعدم التصادم (من قبل الطائرة الأمريكية)".