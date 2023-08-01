https://sputnikarabic.ae/20230801/مستشار-أمريكي-يكشف-سر-الاندفاع-الأوكراني-اليائس-1079674573.html
مستشار أمريكي يكشف سر الاندفاع الأوكراني اليائس
مستشار أمريكي يكشف سر الاندفاع الأوكراني اليائس
قال المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية، لاري جونسون، إن الغرب يطالب القوات المسلحة الأوكرانية، غير المستعدة للاشتباكات مع الجيش الروسي، بالقيام بعمل... 01.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-01T13:48+0000
2023-08-01T13:48+0000
2023-08-01T13:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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صرّح لاري جونسون: "الأوكرانيون يتعرضون لضغوط هائلة من الغرب، مطالبين بأن يفعلوا شيئا ما وبسرعة".وأفاد جونسون بأن نتيجة لذلك قامت القوات المسلحة الأوكرانية بإرسال المزيد من الجنود والعربات المصفحة إلى خطوط الدفاع الروسية المحصنة جيدًا.وأوضح المحلل السابق: "في الواقع، يتم إرسالهم للذبح، إذ لا يوجد وصف أفضل لما يحدث".وختم جونسون قوله في مقابلة على قناة "Dialogue Works" على يوتيوب: "المشكلة الرئيسية للقوات الأوكرانية هي نقص المدفعية والغياب الشبه الكامل للطيران، لذلك ستستمر قواتهم بالاستنزاف".وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تسعى إلى تحريك دولاب الموازنة في الصراع الأوكراني، وإنما إلى إنهائه.لكن الدول الغربية تتحدث باستمرار عن الحاجة إلى مواصلة الأعمال العدائية، وزيادة إمدادات الأسلحة وتدريب مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية على أراضيها.ردًا على ذلك، صرحت موسكو مرارًا أن المساعدة العسكرية الخارجية لا تبشر بالخير بالنسبة لأوكرانيا وتطيل الأزمة فقط.
https://sputnikarabic.ae/20230801/المدفعية-الروسية-كل-قذيفة-بهدف-فيديو-1079673699.html
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العالم, روسيا
مستشار أمريكي يكشف سر الاندفاع الأوكراني اليائس
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قال المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية، لاري جونسون، إن الغرب يطالب القوات المسلحة الأوكرانية، غير المستعدة للاشتباكات مع الجيش الروسي، بالقيام بعمل حاسم وتحويل الهجوم المضاد إلى مجزرة.
صرّح لاري جونسون: "الأوكرانيون يتعرضون لضغوط هائلة من الغرب، مطالبين بأن يفعلوا شيئا ما وبسرعة".
وأفاد جونسون بأن نتيجة لذلك قامت القوات المسلحة الأوكرانية بإرسال المزيد من الجنود والعربات المصفحة إلى خطوط الدفاع الروسية المحصنة جيدًا.
وأوضح المحلل السابق: "في الواقع، يتم إرسالهم للذبح، إذ لا يوجد وصف أفضل لما يحدث".
وختم جونسون قوله في مقابلة على قناة "Dialogue Works" على يوتيوب
: "المشكلة الرئيسية للقوات الأوكرانية هي نقص المدفعية والغياب الشبه الكامل للطيران، لذلك ستستمر قواتهم بالاستنزاف".
لكن الدول الغربية تتحدث باستمرار عن الحاجة إلى مواصلة الأعمال العدائية، وزيادة إمدادات الأسلحة وتدريب مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية على أراضيها.