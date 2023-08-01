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Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230801/مستشار-أمريكي-يكشف-سر-الاندفاع-الأوكراني-اليائس-1079674573.html
مستشار أمريكي يكشف سر الاندفاع الأوكراني اليائس
مستشار أمريكي يكشف سر الاندفاع الأوكراني اليائس
قال المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية، لاري جونسون، إن الغرب يطالب القوات المسلحة الأوكرانية، غير المستعدة للاشتباكات مع الجيش الروسي، بالقيام بعمل... 01.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-01T13:48+0000
2023-08-01T13:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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صرّح لاري جونسون: "الأوكرانيون يتعرضون لضغوط هائلة من الغرب، مطالبين بأن يفعلوا شيئا ما وبسرعة".وأفاد جونسون بأن نتيجة لذلك قامت القوات المسلحة الأوكرانية بإرسال المزيد من الجنود والعربات المصفحة إلى خطوط الدفاع الروسية المحصنة جيدًا.وأوضح المحلل السابق: "في الواقع، يتم إرسالهم للذبح، إذ لا يوجد وصف أفضل لما يحدث".وختم جونسون قوله في مقابلة على قناة "Dialogue Works" على يوتيوب: "المشكلة الرئيسية للقوات الأوكرانية هي نقص المدفعية والغياب الشبه الكامل للطيران، لذلك ستستمر قواتهم بالاستنزاف".وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تسعى إلى تحريك دولاب الموازنة في الصراع الأوكراني، وإنما إلى إنهائه.لكن الدول الغربية تتحدث باستمرار عن الحاجة إلى مواصلة الأعمال العدائية، وزيادة إمدادات الأسلحة وتدريب مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية على أراضيها.ردًا على ذلك، صرحت موسكو مرارًا أن المساعدة العسكرية الخارجية لا تبشر بالخير بالنسبة لأوكرانيا وتطيل الأزمة فقط.
https://sputnikarabic.ae/20230801/المدفعية-الروسية-كل-قذيفة-بهدف-فيديو-1079673699.html
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

مستشار أمريكي يكشف سر الاندفاع الأوكراني اليائس

13:48 GMT 01.08.2023
© Sputnik . Ivan Rodionov / الانتقال إلى بنك الصورالوضع بالقرب من ماريوبول - علم أوكرانيا والزي العسكري تركها الجيش الأوكراني، أوكرانيا 28 فيراير 2022
الوضع بالقرب من ماريوبول - علم أوكرانيا والزي العسكري تركها الجيش الأوكراني، أوكرانيا 28 فيراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2023
© Sputnik . Ivan Rodionov
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قال المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية، لاري جونسون، إن الغرب يطالب القوات المسلحة الأوكرانية، غير المستعدة للاشتباكات مع الجيش الروسي، بالقيام بعمل حاسم وتحويل الهجوم المضاد إلى مجزرة.
صرّح لاري جونسون: "الأوكرانيون يتعرضون لضغوط هائلة من الغرب، مطالبين بأن يفعلوا شيئا ما وبسرعة".
وأفاد جونسون بأن نتيجة لذلك قامت القوات المسلحة الأوكرانية بإرسال المزيد من الجنود والعربات المصفحة إلى خطوط الدفاع الروسية المحصنة جيدًا.
وأوضح المحلل السابق: "في الواقع، يتم إرسالهم للذبح، إذ لا يوجد وصف أفضل لما يحدث".
وختم جونسون قوله في مقابلة على قناة "Dialogue Works" على يوتيوب: "المشكلة الرئيسية للقوات الأوكرانية هي نقص المدفعية والغياب الشبه الكامل للطيران، لذلك ستستمر قواتهم بالاستنزاف".
الجيش الروسي - مناورات عسكرية في إقليم جنوب روسيا، ميدان مولكينو العسكري في كراسنودارسكي كراي (المدفعية الذاتية الدفع مستا-إس إم) - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2023
المدفعية الروسية... كل قذيفة بهدف... فيديو
13:19 GMT
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تسعى إلى تحريك دولاب الموازنة في الصراع الأوكراني، وإنما إلى إنهائه.
لكن الدول الغربية تتحدث باستمرار عن الحاجة إلى مواصلة الأعمال العدائية، وزيادة إمدادات الأسلحة وتدريب مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية على أراضيها.
ردًا على ذلك، صرحت موسكو مرارًا أن المساعدة العسكرية الخارجية لا تبشر بالخير بالنسبة لأوكرانيا وتطيل الأزمة فقط.
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