https://sputnikarabic.ae/20230801/مستشار-لدى-الاستخبارات-الأمريكية-يكشف-سبب-اتخاذ-بايدن-قرارا-صعبا-1079657186.html
مستشار لدى الاستخبارات الأمريكية يكشف سبب اتخاذ بايدن "قرارا صعبا"
مستشار لدى الاستخبارات الأمريكية يكشف سبب اتخاذ بايدن "قرارا صعبا"
أعلن المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية لاري جونسون، في مقابلة مع قناة Dialogue Works على يوتيوب، أن الجيش الروسي دمر معظم قذائف المدفعية من عيار 155... 01.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-01T09:09+0000
2023-08-01T09:09+0000
2023-08-01T09:09+0000
العالم
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وقال الخبير: "الأوكرانيون ليس لديهم ما يكفي من المدافع لتغيير الوضع في ساحة المعركة. ذخائرهم ومنشآتهم نفسها تنفد، وتحدث هجمات الطائرات الروسية المسيرة باستمرار. إنها تبحث عن المدافع وتفجرها".ووفقا له، لهذا السبب بالذات اتخذ الرئيس الأمريكي جو بايدن القرار الصعب بإرسال القنابل العنقودية إلى الجيش الأوكراني، ولم يتبق لدى الجانب الأمريكي ذخيرة تقليدية عيار 155 ملم.في يوليو/تموز، أعلن بايدن قرار البيت الأبيض تزويد كييف بالذخائر العنقودية. وهي محظورة بموجب اتفاقية دولية صادقت عليها 123 دولة، باستثناء الولايات المتحدة وأوكرانيا والصين وروسيا.تكمن خصوصية هذه القذائف في عدم تزويدها بأجهزة التدمير الذاتي. وفقًا للجيش الأمريكي، قد لا تنفجر من 5 إلى 14 في المئة من القنابل على الإطلاق، لأنها مخزنة في المستودعات منذ فترة طويلة. في هذه الحالة، ستكون ألغامًا تهدد السكان المدنيين حتى بعد انتهاء النزاع.
https://sputnikarabic.ae/20230728/الجيش-الأوكراني-يستخدم-الذخائر-العنقودية-في-قصف-زابوروجيه-1079498283.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
مستشار لدى الاستخبارات الأمريكية يكشف سبب اتخاذ بايدن "قرارا صعبا"
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أعلن المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية لاري جونسون، في مقابلة مع قناة Dialogue Works على يوتيوب، أن الجيش الروسي دمر معظم قذائف المدفعية من عيار 155 ملم التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقال الخبير: "الأوكرانيون ليس لديهم ما يكفي من المدافع لتغيير الوضع في ساحة المعركة. ذخائرهم ومنشآتهم نفسها تنفد، وتحدث هجمات الطائرات الروسية المسيرة باستمرار. إنها تبحث عن المدافع وتفجرها".
ووفقا له، لهذا السبب بالذات اتخذ الرئيس الأمريكي جو بايدن القرار الصعب بإرسال القنابل العنقودية إلى الجيش الأوكراني، ولم يتبق لدى الجانب الأمريكي ذخيرة تقليدية عيار 155 ملم.
في يوليو/تموز، أعلن بايدن قرار البيت الأبيض تزويد كييف بالذخائر العنقودية. وهي محظورة بموجب اتفاقية دولية صادقت عليها 123 دولة، باستثناء الولايات المتحدة وأوكرانيا والصين وروسيا.
تكمن خصوصية هذه القذائف
في عدم تزويدها بأجهزة التدمير الذاتي. وفقًا للجيش الأمريكي، قد لا تنفجر من 5 إلى 14 في المئة من القنابل على الإطلاق، لأنها مخزنة في المستودعات منذ فترة طويلة. في هذه الحالة، ستكون ألغامًا تهدد السكان المدنيين حتى بعد انتهاء النزاع.