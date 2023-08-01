https://sputnikarabic.ae/20230801/مسيرة-روسية-تدك-وكرا-أوكرانيا-بدقة-عالية-فيديو-1079671281.html
مسيرة روسية تدك وكرا أوكرانيا بدقة عالية... فيديو
مسيرة روسية تدك وكرا أوكرانيا بدقة عالية... فيديو
اعتمد جنود نظام كييف منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة، على حفر الخنادق ومحاولة التواري عن أعين مجموعات الرصد الروسية بتمويه الخنادق التي يلتجئون لها. 01.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-01T12:39+0000
2023-08-01T12:39+0000
2023-08-01T12:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأثبتت وسائل الرصد الروسية فعاليتها، ولا سيما الطائرات المسيرة، حيث كشفت مواقع تجمع النازيين بكفاءة منقطعة النظير.ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتدمير مسيرة روسية لمعقل أوكراني بضربة مباشرة على محور زابوروجيه.ومن اللافت للانتباه دقة المسيرة الروسية التي عدّلت اتجاهها في آخر اللحظات لإلحاق أكبر ضرر بالموقع الأوكراني.
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2023
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/19/1079373241_334:0:1787:1090_1920x0_80_0_0_d762f95257c076808cc9fab2e9c52f18.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
مسيرة روسية تدك وكرا أوكرانيا بدقة عالية... فيديو
12:39 GMT 01.08.2023 (تم التحديث: 12:43 GMT 01.08.2023) تابعنا عبر
اعتمد جنود نظام كييف منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة، على حفر الخنادق ومحاولة التواري عن أعين مجموعات الرصد الروسية بتمويه الخنادق التي يلتجئون لها.
وأثبتت وسائل الرصد الروسية فعاليتها، ولا سيما الطائرات المسيرة، حيث كشفت مواقع تجمع النازيين بكفاءة منقطعة النظير.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتدمير مسيرة روسية لمعقل أوكراني بضربة مباشرة على محور زابوروجيه.
ومن اللافت للانتباه
دقة المسيرة الروسية التي عدّلت اتجاهها في آخر اللحظات لإلحاق أكبر ضرر بالموقع الأوكراني.