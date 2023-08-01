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Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230801/مسيرة-روسية-تدك-وكرا-أوكرانيا-بدقة-عالية-فيديو-1079671281.html
مسيرة روسية تدك وكرا أوكرانيا بدقة عالية... فيديو
مسيرة روسية تدك وكرا أوكرانيا بدقة عالية... فيديو
اعتمد جنود نظام كييف منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة، على حفر الخنادق ومحاولة التواري عن أعين مجموعات الرصد الروسية بتمويه الخنادق التي يلتجئون لها. 01.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-01T12:39+0000
2023-08-01T12:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأثبتت وسائل الرصد الروسية فعاليتها، ولا سيما الطائرات المسيرة، حيث كشفت مواقع تجمع النازيين بكفاءة منقطعة النظير.ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتدمير مسيرة روسية لمعقل أوكراني بضربة مباشرة على محور زابوروجيه.ومن اللافت للانتباه دقة المسيرة الروسية التي عدّلت اتجاهها في آخر اللحظات لإلحاق أكبر ضرر بالموقع الأوكراني.
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

مسيرة روسية تدك وكرا أوكرانيا بدقة عالية... فيديو

12:39 GMT 01.08.2023 (تم التحديث: 12:43 GMT 01.08.2023)
© Министерство обороны РФ / الانتقال إلى بنك الصور"لانتسيت" روسية تستهدف القوات الأوكرانية والأسلحة الغربية
لانتسيت روسية تستهدف القوات الأوكرانية والأسلحة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2023
© Министерство обороны РФ
/
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اعتمد جنود نظام كييف منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة، على حفر الخنادق ومحاولة التواري عن أعين مجموعات الرصد الروسية بتمويه الخنادق التي يلتجئون لها.
وأثبتت وسائل الرصد الروسية فعاليتها، ولا سيما الطائرات المسيرة، حيث كشفت مواقع تجمع النازيين بكفاءة منقطعة النظير.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتدمير مسيرة روسية لمعقل أوكراني بضربة مباشرة على محور زابوروجيه.
ومن اللافت للانتباه دقة المسيرة الروسية التي عدّلت اتجاهها في آخر اللحظات لإلحاق أكبر ضرر بالموقع الأوكراني.
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Гаубица Д-30 ВС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:34 GMTВоеннослужащий РФ стреляет из гаубицы Д-30 агитационным снарядом с листовками - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:27 GMT
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