https://sputnikarabic.ae/20230801/مشاهد-لعملية-أسر-ضابط-إسرائيلي-تكشف-تفاصيلها-كتائب-القسام-بعد-9-سنوات-فيديو-1079673540.html
مشاهد لعملية أسر ضابط إسرائيلي تكشف تفاصيلها "كتائب القسام" بعد 9 سنوات... فيديو
مشاهد لعملية أسر ضابط إسرائيلي تكشف تفاصيلها "كتائب القسام" بعد 9 سنوات... فيديو
نشرت "كتائب القسام"، الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الثلاثاء، مشاهد مصورة على موقعها، كشفت فيها عن بعض تفاصيل العملية التي نفذتها قبل 9... 01.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-01T13:17+0000
2023-08-01T13:17+0000
2023-08-01T13:17+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
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ويظهر في الفيديو أحد قياديي "كتائب القسام"، وهو يشرح تفاصيل العملية، حيث قال إن "مقاتلي كتائب القسام نصبوا كمينا متقدما للقوات الإسرائيلية التي اعتلت أحد المباني شرقي رفح (جنوبي قطاع غزة)، بانتظار اللحظة المناسبة".وكشفت "كتائب القسام" عن قلادة معدنية تحمل أرقاما ورموزا باللغة العبرية، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي يعرف كل المعلومات عن هذه القلادة.ومن الجدير ذكره أن الأول من آب/ أغسطس، هو الذكرى التاسعة لأسر الجندي الإسرائيلي هادار غولدين، خلال عملية عسكرية شنها الجيش الإسرائيلي على غزة، استمرت 51 يوما، وهذا الفيديو الذي تم عرضه اليوم.وتعثرت منذ سنوات مساعٍ لإنجاز صفقة جديدة لتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، رغم تدخل العديد من الأطراف الدولية والعربية لتقريب وجهات النظر.
https://sputnikarabic.ae/20230723/حركة-الجهاد-الإسلامي-في-فلسطين-تضع-شرطًا-للمشاركة-باجتماع-الأمناء-العامين-في-القاهرة-1079319427.html
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
مشاهد لعملية أسر ضابط إسرائيلي تكشف تفاصيلها "كتائب القسام" بعد 9 سنوات... فيديو
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نشرت "كتائب القسام"، الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الثلاثاء، مشاهد مصورة على موقعها، كشفت فيها عن بعض تفاصيل العملية التي نفذتها قبل 9 سنوات، وأسرت خلالها الضابط الإسرائيلي هادار غولدين.
ويظهر في الفيديو أحد قياديي "كتائب القسام"، وهو يشرح تفاصيل العملية، حيث قال إن "مقاتلي كتائب القسام نصبوا كمينا متقدما للقوات الإسرائيلية التي اعتلت أحد المباني شرقي رفح (جنوبي قطاع غزة)، بانتظار اللحظة المناسبة".
وبيّن القيادي أنه "عندما تقدمت قوة من ثلاثة جنود إسرائيليين باتجاه موقع الكمين، هاجمهم مقاتلونا، ما أسفر عن مقتل ضابط الاتصال في القوة المتقدمة وضابط آخر".
وكشفت "كتائب القسام" عن قلادة معدنية تحمل أرقاما ورموزا باللغة العبرية، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي يعرف كل المعلومات عن هذه القلادة.
وتجنبت كتائب القسام، خلال الفيديو، الخوض في الحديث عن مصير الجندي الثالث في القوة الإسرائيلية المتقدمة، والتي تشير بشكل ضمني إلى الضابط الإسرائيلي الأسير في غزة، هادار غولدين.
ومن الجدير ذكره أن الأول من آب/ أغسطس، هو الذكرى التاسعة لأسر الجندي الإسرائيلي هادار غولدين، خلال عملية عسكرية شنها الجيش الإسرائيلي على غزة، استمرت 51 يوما، وهذا الفيديو الذي تم عرضه اليوم.
وتعثرت منذ سنوات مساعٍ لإنجاز صفقة جديدة لتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، رغم تدخل العديد من الأطراف الدولية والعربية لتقريب وجهات النظر.