https://sputnikarabic.ae/20230801/مشاهد-لعملية-أسر-ضابط-إسرائيلي-تكشف-تفاصيلها-كتائب-القسام-بعد-9-سنوات-فيديو-1079673540.html

مشاهد لعملية أسر ضابط إسرائيلي تكشف تفاصيلها "كتائب القسام" بعد 9 سنوات... فيديو

مشاهد لعملية أسر ضابط إسرائيلي تكشف تفاصيلها "كتائب القسام" بعد 9 سنوات... فيديو

نشرت "كتائب القسام"، الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الثلاثاء، مشاهد مصورة على موقعها، كشفت فيها عن بعض تفاصيل العملية التي نفذتها قبل 9... 01.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-01T13:17+0000

2023-08-01T13:17+0000

2023-08-01T13:17+0000

العالم العربي

أخبار فلسطين اليوم

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ويظهر في الفيديو أحد قياديي "كتائب القسام"، وهو يشرح تفاصيل العملية، حيث قال إن "مقاتلي كتائب القسام نصبوا كمينا متقدما للقوات الإسرائيلية التي اعتلت أحد المباني شرقي رفح (جنوبي قطاع غزة)، بانتظار اللحظة المناسبة".وكشفت "كتائب القسام" عن قلادة معدنية تحمل أرقاما ورموزا باللغة العبرية، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي يعرف كل المعلومات عن هذه القلادة.ومن الجدير ذكره أن الأول من آب/ أغسطس، هو الذكرى التاسعة لأسر الجندي الإسرائيلي هادار غولدين، خلال عملية عسكرية شنها الجيش الإسرائيلي على غزة، استمرت 51 يوما، وهذا الفيديو الذي تم عرضه اليوم.وتعثرت منذ سنوات مساعٍ لإنجاز صفقة جديدة لتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، رغم تدخل العديد من الأطراف الدولية والعربية لتقريب وجهات النظر.

https://sputnikarabic.ae/20230723/حركة-الجهاد-الإسلامي-في-فلسطين-تضع-شرطًا-للمشاركة-باجتماع-الأمناء-العامين-في-القاهرة-1079319427.html

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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم