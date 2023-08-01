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https://sputnikarabic.ae/20230801/مشهد-نادر-لـ3-حيتان-حدباء-تؤدي-رقصة-باليه-فيديو--1079651329.html
مشهد نادر لـ3 حيتان حدباء تؤدي "رقصة باليه"... فيديو
مشهد نادر لـ3 حيتان حدباء تؤدي "رقصة باليه"... فيديو
رصد أحد الرحالة وهواة البحر مشهدًا نادرًا لقيام 3 حيتان بتنفيذ رقصة وصفت "برقصة الباليه" بانسجام فريد في عرض البحر، في مشهد لم يسجل سابقا، بحسب المصادر. 01.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-01T08:09+0000
2023-08-01T08:09+0000
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وصوّر رجل أمريكي، من نيو هامبشاير، وهو هاو للبحر وعمل لعقود في مجال الصيد التجاري، مشهدا نادرا خلال جولة مع بناته الثلاث للاحتفال بعيد ميلاده، حيث قفزت ثلاثة حيتان بانسجام فريد لم يسجل سابقا.ويظهر في الفيديو 3 حيتان من صنف الأحدب، وهي تقفز بانسجام فريد ونادر، لم يرصد سابقا، قبالة ساحل كيب كود في ماساتشوستس.وبحسب الرجل، فقد حاول في الكثير من المرات تصوير الحيتان الحدباء، لكنه حصل على "رقصة باليه" لهذه الحيتان في المقطع الذي سجله.وقال مصور المشاهد: "حتى بعض خبراء الحيتان الذين تواصلوا معي، يشعرون جميعًا بالغيرة لأنهم لم يروه من قبل".
https://sputnikarabic.ae/20230731/تيس-ماعز-سيء-الحظ-يتأرجح-معلقا-من-قرنيه-بأسلاك-التوتر-العالي-فيديو--1079617355.html
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

مشهد نادر لـ3 حيتان حدباء تؤدي "رقصة باليه"... فيديو

08:09 GMT 01.08.2023
© Photo / pixabay/12019حوت أحدب يغوص في أعماق المياه
حوت أحدب يغوص في أعماق المياه - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2023
© Photo / pixabay/12019
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رصد أحد الرحالة وهواة البحر مشهدًا نادرًا لقيام 3 حيتان بتنفيذ رقصة وصفت "برقصة الباليه" بانسجام فريد في عرض البحر، في مشهد لم يسجل سابقا، بحسب المصادر.
وصوّر رجل أمريكي، من نيو هامبشاير، وهو هاو للبحر وعمل لعقود في مجال الصيد التجاري، مشهدا نادرا خلال جولة مع بناته الثلاث للاحتفال بعيد ميلاده، حيث قفزت ثلاثة حيتان بانسجام فريد لم يسجل سابقا.

وفوجئ الرجل بتسجيل هذه المشاهد عن طريق الصدفة، حيث لم يشاهد هذه الرقصة سابقا على الرغم من رؤيته لآلاف الحيتان.

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أمس, 13:17 GMT
ويظهر في الفيديو 3 حيتان من صنف الأحدب، وهي تقفز بانسجام فريد ونادر، لم يرصد سابقا، قبالة ساحل كيب كود في ماساتشوستس.
وبحسب الرجل، فقد حاول في الكثير من المرات تصوير الحيتان الحدباء، لكنه حصل على "رقصة باليه" لهذه الحيتان في المقطع الذي سجله.

وبعد ثوان من قفز الحيتان، قام آخر صغير بالقفز أيضا، حيث توقع أن تكون هذه المناورة بهدف تدريب الصغير، في حين أن الخبراء يتوقعون أن هذه المناورات التي تنفذها الحيتان خارج الماء هدفها إزالة الطفيليات أو المساعدة على الهضم.

وقال مصور المشاهد: "حتى بعض خبراء الحيتان الذين تواصلوا معي، يشعرون جميعًا بالغيرة لأنهم لم يروه من قبل".
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