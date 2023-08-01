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https://sputnikarabic.ae/20230801/مصدر-نظام-كييف-يجبر-ضباط-الشرطة-وعناصر-الدفاع-الإقليمي-الأوكراني-على-إعطاء-عيناتهم-الحيوية-1079661961.html
مصدر: نظام كييف يجبر ضباط الشرطة وعناصر الدفاع الأوكراني على إعطاء عيناتهم الحيوية
مصدر: نظام كييف يجبر ضباط الشرطة وعناصر الدفاع الأوكراني على إعطاء عيناتهم الحيوية
كشف موظف في هيئات إنقاذ القانون الروسية، نقلا عن مصادر أوكرانية، اليوم الثلاثاء، أنه منذ 20 يوليو/ تموز الماضي، نشطت القيادة العسكرية الأوكرانية في مقاطعة... 01.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-01T09:33+0000
2023-08-01T09:41+0000
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غينيتشيك - سبوتنيك. وقال الموظف لوكالة "سبوتنيك": "وفقًا للمعلومات الواردة، من مصادرنا من وحدات المتطوعين في القوات المسلحة الأوكرانية، فإنه، منذ 20 يوليو الماضي، يتم تكثيف العمل في مقاطعتي زابوروجيه وأوديسا، لجمع عينات المتبرعين، والعينات الحيوية من بين موظفي الدفاع الإقليمي والشرطة الوطنية. ووفقا لقرار القيادة، يتم الاستناد إلى الشرطة الوطنية والمواطنين، الذين يخدمون في هيئات الدفاع الإقليمية المحلية".وأضاف: "ويتم تفسير ذلك، بالحاجة إلى تحديد الهوية في حالة الوفاة. وفي حال الرفض، يتم تهديدهم بالفصل، وبالتالي الالتحاق بالتعبئة، والإرسال إلى الجبهة".وعلّق سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، متحدثًا عن البيانات المتعلقة بمصادرة الأعضاء لغرض زراعتها، من عناصر القوات المسلحة الأوكرانية، بأن فلاديمير زيلينسكي وقّع، العام الماضي، على قانون ينص على زرع أعضاء بشرية دون الحصول على موافقة.وفي نيسان/ أبريل 2022، أشار باتروشيف إلى أن "الغرب يواجه بالفعل إحياء سوق الظل، لشراء الأعضاء البشرية من الشرائح الاجتماعية الضعيفة من سكان أوكرانيا، لإجراء عمليات زرع أعضاء سرية للمرضى الأوروبيين".
https://sputnikarabic.ae/20230801/القوات-الروسية-تحبط-محاولة-أوكرانية-لاختراق-الدفاعات-على-محور-أوريخوفسكي-1079652941.html
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مصدر: نظام كييف يجبر ضباط الشرطة وعناصر الدفاع الأوكراني على إعطاء عيناتهم الحيوية

09:33 GMT 01.08.2023 (تم التحديث: 09:41 GMT 01.08.2023)
© AP Photo / Sergei Chuzavkovجندي أوكراني
جندي أوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2023
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
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كشف موظف في هيئات إنقاذ القانون الروسية، نقلا عن مصادر أوكرانية، اليوم الثلاثاء، أنه منذ 20 يوليو/ تموز الماضي، نشطت القيادة العسكرية الأوكرانية في مقاطعة أوديسا، والجزء الذي تسيطر عليه كييف من مقاطعة زابوروجيه، في جمع العينات من المتبرعين، والعينات الحيوية من أفراد الدفاع الإقليمي وضباط الشرطة الوطنية.
غينيتشيك - سبوتنيك. وقال الموظف لوكالة "سبوتنيك": "وفقًا للمعلومات الواردة، من مصادرنا من وحدات المتطوعين في القوات المسلحة الأوكرانية، فإنه، منذ 20 يوليو الماضي، يتم تكثيف العمل في مقاطعتي زابوروجيه وأوديسا، لجمع عينات المتبرعين، والعينات الحيوية من بين موظفي الدفاع الإقليمي والشرطة الوطنية. ووفقا لقرار القيادة، يتم الاستناد إلى الشرطة الوطنية والمواطنين، الذين يخدمون في هيئات الدفاع الإقليمية المحلية".
منظومة الصواريخ المضادة للطائرات أوسا التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات الجنوب الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2023
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08:36 GMT

ووفقا للموظف: "تجري عملية أخذ المواد البيولوجية من أفراد هذه الوحدات، إذ ينبغي على عناصر الجيش والشرطة إعطاء موافقتهم الطوعية عليها".

وأضاف: "ويتم تفسير ذلك، بالحاجة إلى تحديد الهوية في حالة الوفاة. وفي حال الرفض، يتم تهديدهم بالفصل، وبالتالي الالتحاق بالتعبئة، والإرسال إلى الجبهة".

وبحسب المسؤولين الأمنيين الروس، فإنه يتم التخطيط لأنشطة، تهدف على الأرجح إلى تبسيط نظام زراعة الأعضاء والأنسجة، في حال الحاجة إلى تسليمها بسرعة.

وعلّق سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، متحدثًا عن البيانات المتعلقة بمصادرة الأعضاء لغرض زراعتها، من عناصر القوات المسلحة الأوكرانية، بأن فلاديمير زيلينسكي وقّع، العام الماضي، على قانون ينص على زرع أعضاء بشرية دون الحصول على موافقة.
وفي نيسان/ أبريل 2022، أشار باتروشيف إلى أن "الغرب يواجه بالفعل إحياء سوق الظل، لشراء الأعضاء البشرية من الشرائح الاجتماعية الضعيفة من سكان أوكرانيا، لإجراء عمليات زرع أعضاء سرية للمرضى الأوروبيين".
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