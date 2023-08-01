مصر وتركيا تتفقان على زيادة حجم التبادل التجاري
13:05 GMT 01.08.2023 (تم التحديث: 13:06 GMT 01.08.2023)
© Photo / Ministry of Foreign Affairs (Egypt) / Ministry of Foreign Affairs (Egypt)وزير التجارة والصناعة المصري المهندس أحمد سمير
وزير التجارة والصناعة المصري المهندس أحمد سمير
© Photo / Ministry of Foreign Affairs (Egypt) / Ministry of Foreign Affairs (Egypt)
اتفقت مصر وتركيا، اليوم الثلاثاء، على زيادة حجم التبادل التجاري بينهما إلى 15 مليار دولار أمريكي خلال 5 سنوات.
جاء ذلك خلال أول زيارة يجريها وزير التجارة والصناعة المصري، المهندس أحمد سمير، إلى تركيا، منذ 10 سنوات، وفقا لبيان من وزارة التجارة المصرية.
واتفق الوزير المصري مع نظيره التركي، الدكتور عمر بولات، خلال لقائهما في تركيا على "خارطة طريق لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، إلى جانب عقد اجتماع اللجنة المشتركة في المستقبل القريب، لتوسيع تغطية اتفاقية التجارة الحرة القائمة بين البلدين".
في أول زيارة لوزير التجارة والصناعة المصري لتركيا منذ 10 سنوات— Ministry of Trade and Industry 🇪🇬 (@Trade_Industry) August 1, 2023
وزير التجارة والصناعة:استهداف زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين لنحو 15 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة
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كما اتفق الوزيران على "إقامة تعاون مشترك وطيد لتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين بهدف زيادة الاستثمارات المتبادلة، فضلا عن تكثيف تنظيم فعاليات مشتركة من خلال المنظمات التي تجمع دوائر الأعمال من البلدين، فضلا عن تشجيع الشركات على المشاركة في منتديات الأعمال والمعارض المنظمة في كلا البلدين".
في أول زيارة لوزير التجارة والصناعة المصري لتركيا منذ 10 سنوات— Ministry of Trade and Industry 🇪🇬 (@Trade_Industry) August 1, 2023
وزير التجارة والصناعة ونظيره التركي يتفقان على خارطة طريق لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية
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وقرر الوزيران كذلك "بحث إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية في الفترة المقبلة، بالإضافة إلى عقد اجتماع في إطار آلية المشاورات التجارية الرفيعة المستوى خلال زيارة وزير التجارة التركي، عمر بولات، إلى مصر، في الفترة المقبلة، بدعوة من نظيره المصري".
ولفت بيان وزارة التجارة المصرية إلى أن "حجم الاستثمارات التركية العاملة في السوق المصري حاليا يبلغ 2 مليار دولار، فيما تبلغ قيمة المشروعات التي ينفذها المقاولون الأتراك في مصر نحو 1.2 مليار دولار أمريكي".
27 يوليو, 18:46 GMT
يذكر أن وتيرة عودة العلاقات بين البلدين قد تسارعت، بعد مصافحة المونديال بين رئيسي مصر وتركيا في العاصمة الدوحة، في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2022.
وفي 4 يوليو/ تموز الماضي، أعلنت مصر وتركيا رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بينهما إلى مستوى السفراء، في خطوة تنهي 10 أعوام من القطيعة.