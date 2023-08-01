https://sputnikarabic.ae/20230801/مقتل-ما-لا-يقل-عن-16-شخصا-إثر-سقوط-رافعة-في-الهندفيديو--1079647085.html
مقتل ما لا يقل عن 16 شخصا إثر سقوط رافعة في الهند... فيديو
مقتل ما لا يقل عن 16 شخصا إثر سقوط رافعة في الهند... فيديو
لقي ما لا يقل عن 16 عاملاً حتفهم، صباح اليوم الثلاثاء، وأصيب ثلاثة آخرون عندما سقطت رافعة على مجموعة من العمال في موقع بناء طريق سريع بولاية ماهاراشترا... 01.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-01T03:44+0000
2023-08-01T03:44+0000
2023-08-01T03:45+0000
أخبار الهند اليوم
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ووفقًا لتقارير قناة NDTV نقلاً عن الشرطة، وقع الحادث عندما كان العمال يقومون بالتحكم في رافعة متحركة متخصصة لنقل الأعمدة الفولاذية الكبيرة المستخدمة في بناء الطرق السريعة وجسور السكك الحديدية.وأفادت الشرطة بأن خمسة عمال آخرين قد يكونون ما زالوا تحت أنقاض الرافعة المنهارة، مما يزيد من حجم الكارثة والتحديات التي تواجه فرق الإنقاذ في محاولتها لإنقاذ المحتجزين.وتشارك الشرطة والإطفاء والخدمات الطارئة الأخرى حاليًا في عمليات الإنقاذ في موقع الحادث. وطالبت السلطات الشرطة بإجراء تحقيق لمعرفة أسباب الحادث.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الهند اليوم
مقتل ما لا يقل عن 16 شخصا إثر سقوط رافعة في الهند... فيديو
03:44 GMT 01.08.2023 (تم التحديث: 03:45 GMT 01.08.2023) تابعنا عبر
لقي ما لا يقل عن 16 عاملاً حتفهم، صباح اليوم الثلاثاء، وأصيب ثلاثة آخرون عندما سقطت رافعة على مجموعة من العمال في موقع بناء طريق سريع بولاية ماهاراشترا الهندية.
ووفقًا لتقارير قناة NDTV نقلاً عن الشرطة، وقع الحادث عندما كان العمال يقومون بالتحكم في رافعة متحركة متخصصة لنقل الأعمدة الفولاذية الكبيرة المستخدمة في بناء الطرق السريعة وجسور السكك الحديدية.
وأفادت الشرطة بأن خمسة عمال آخرين قد يكونون ما زالوا تحت أنقاض الرافعة المنهارة، مما يزيد من حجم الكارثة والتحديات التي تواجه فرق الإنقاذ في محاولتها لإنقاذ المحتجزين.
وتشارك الشرطة والإطفاء والخدمات الطارئة الأخرى
حاليًا في عمليات الإنقاذ في موقع الحادث. وطالبت السلطات الشرطة بإجراء تحقيق لمعرفة أسباب الحادث.