https://sputnikarabic.ae/20230801/-هل-تفرض-السويد-والدنمارك-قيودا-على-حرق-الكتب-المقدسة؟-1079680508.html

هل تفرض السويد والدنمارك قيودا على حرق الكتب المقدسة؟

هل تفرض السويد والدنمارك قيودا على حرق الكتب المقدسة؟

قال وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوكه راسموسن، إن حكومة بلاده ستسعى إلى تجريم تدنيس القرآن والكتب المقدسة الأخرى أمام السفارات الأجنبية في الدولة... 01.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-01T15:46+0000

2023-08-01T15:46+0000

2023-08-01T15:46+0000

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هل تفرض السويد والدانمارك قيودا على حرق الكتب المقدسة هل تفرض السويد والدانمارك قيودا على حرق الكتب المقدسة

وأضاف: "لهذا السبب قررنا في الحكومة أننا سننظر في أنه كيف يمكننا، في مواقف خاصة جدًا، وضع حد للسخرية من البلدان الأخرى، والتي تتعارض بشكل مباشر مع المصالح الدنماركية وسلامة الدنماركيين"، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء برئاسة، ميت فريدريكسن، مصمم على إيجاد "أداة قانونية" لحظر مثل هذه الأفعال دون المساس بحرية التعبير، لكنه أقر بأن ذلك لن يكون سهلًا.وأثارت سلسلة من التدنيس العلني للقرآن، من قبل مجموعة من النشطاء المناهضين للإسلام في الدنمارك والسويد، مظاهرات غاضبة في البلدان الإسلامية.وقالت الحكومة السويدية هذا الشهر، إنها تبحث حلًا مماثلًا، لكن أحزاب اليمين في كلتا الدولتين نددت بالمبادرات، إذ قال بعضها إن حرية التعبير لا يمكن المساومة عليها.وحول نية الدنمارك والسويد تجريم تدنيس القرآن والكتب المقدسة الأخرى، أوضح قاسم أن هذه الدول تقوم بالمراوغة والكذب لأنهم يخافون على مصالحهم، إلا أنهم لا يريدون تغيير أية قوانين في هذه الخصوص، مشددا على أن الدول الإسلامية والعربية يجب أن تكون حذرة من وعود السلطات السويدية والدنماركية، كما توقع أن تسوء العلاقة بين الدولتين الإسكندنافيتين وبين دول الشرق الأوسط.وشدد الشلبي، على ضرورة وجود تشريعات صارمة في العالم الغربي تحترم حقوق المسلمين وإلا سيتكرر الأمر، مشيرا إلى أن الدول العربية والإسلامية يقع على عاتقها بناء جسر كبير من وسائل الاتصال مع الغرب.وأوضح العزاوي أن غالبية الشعب السويدي لا يقبل أن تهان الكتب المقدسة، كما أن هذا موقف الكثير من المسئولين في الحكومة، إلا أن هذا لا يكفي بسبب القوانين التي تجيز الاعتداء على الكتب المقدسة، كما توقع أن تتخذ السويد إجراءات مهمة للحد من هذه القوانين، خاصة بعد المواقف التي اتخذتها العديد من الدول العربية والإسلامية، وعلى رأسها العراق عندما طردت السفيرة السويدية.إعداد وتقديم: دعاء ثابت

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