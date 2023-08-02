https://sputnikarabic.ae/20230802/أكثر-من-50-شرطيا-إسرائيليا-يتوقفون-عن-الخدمة-رفضا-لـ-إصلاح-القضاء-1079717351.html

أكثر من 50 شرطيا إسرائيليا يتوقفون عن الخدمة رفضا لـ "إصلاح القضاء"

أكثر من 50 شرطيا إسرائيليا يتوقفون عن الخدمة رفضا لـ "إصلاح القضاء"

أعلن ما يزيد عن 50 شرطيا إسرائيليا التوقف عن الخدمة رفضا لخطة "إصلاح القضاء" التي تمضي الحكومة في تنفيذها. 02.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-02T13:37+0000

2023-08-02T13:37+0000

2023-08-02T13:37+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102830/37/1028303762_0:0:3017:1697_1920x0_80_0_0_96b8c8083dbe2c75940514d32bf9eace.jpg

وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها عناصر في الشرطة تجميد تطوعهم، رفضا للخطة المثيرة للجدل، بعدما اقتصر الأمر على الجيش، الذي أعلن الآلاف منهم حتى الآن عزمهم عدم أداء خدمة الاحتياط، فيما توقف المئات ممكن يخدمون بالفعل عن الخدمة للسبب ذاته.وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء: "في ظل عاصفة المتطوعين في الجيش، وقع حدث مماثل، وإن كان أصغر بكثير، خلال الأيام القليلة الماضية في شرطة إسرائيل، التي تلقت حتى الآن 54 طلبا من متطوعين لتجميد عملهم التطوعي".وقالت الشرطة الإسرئيلية: "تم وقف الخدمة التطوعية لعشرة عناصر من الخدمة التطوعية في الشرطة، عندما عبروا عن أنفسهم سياسيا وحتى استخدموا تطوعهم لصالح هذا النشاط".وأضافت: "شرطة إسرائيل ستكون سعيدة برؤية جميع المتطوعين يعودون إلى الخدمة التطوعية في صفوف الشرطة".وأوضحت أن هناك 24600 متطوع يخدمون في الشرطة الإسرائيلية حاليا.وفي 18 يوليو/ تموز الماضي، دعا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، جنود الاحتياط الذين قرروا رفض الخدمة العسكرية، احتجاجًا على خطة "إصلاح القضاء" إلى العدول عن قرارهم، مشددًا على أنه بحاجة إليهم "لحماية إسرائيل".وفي 24 من الشهر نفسه، صادق الائتلاف الحاكم (64 نائبا من أصل 120 في الكنيست)، على قانون "الحد من المعقولية" الذي يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) التي تمكنها من إلغاء قرارات حكومية بدعوى "عدم المعقولية".وتشهد إسرائيل سلسلة من الاحتجاجات المستمرة منذ 30 أسبوعا في جميع أنحاء البلاد، احتجاجا على الخطة الحكومية التي يصفها المعارضون بـ "الانقلاب" ويقولون إنها "ستقضي على الديمقراطية في إسرائيل".

https://sputnikarabic.ae/20230801/نتنياهو-يضمن-عدم-اندلاع-حرب-أهلية-في-إسرائيل-1079666228.html

https://sputnikarabic.ae/20230728/أكثر-من-نصف-الإسرائيليين-يخشون-اندلاع-حرب-أهلية-حقيقية-1079519960.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار