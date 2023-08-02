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https://sputnikarabic.ae/20230802/أوغندا-مصرع-ما-لا-يقل-عن-20-شخصا-إثر-انقلاب-قارب-في-بحيرة-فيكتوريا-1079725371.html
أوغندا.. مصرع ما لا يقل عن 20 شخصا إثر انقلاب قارب في بحيرة فيكتوريا
أوغندا.. مصرع ما لا يقل عن 20 شخصا إثر انقلاب قارب في بحيرة فيكتوريا
لقي ما لا يقل عن 20 شخصا حتفهم، اليوم الأربعاء، بعد انقلاب قارب كانوا يستقلونه في بحيرة فيكتوريا جنوبي أوغندا. 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T15:26+0000
2023-08-02T15:26+0000
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وقالت الشرطة المحلية إن الحادث نتج عن "الحمولة الزائدة وسوء الأحوال الجوية".وأوضحت أنه "تم إنقاذ تسعة ركاب، والبحث مستمر عن ناجين آخرين".وبحسب موقع " the east african"، كان القارب العملاق المعروف محليا باسم كينالا، ينقل الركاب والبضائع الأوغنديين من موقع في مقاطعة كياموسوا في منطقة كالانجالا، إلى كاسيني قرب عنتيبي في منطقة واكيسو، وفقا للصيادين.وتعرض القارب لرياح عاتية قرب جزيرة نسازي على بحيرة فيكتوريا في منطقة موكونو. بينما يُعتقد أن ثلاثين شخصا كانوا على متنه، تم إنقاذ تسعة ناجين من قبل الصيادين.
https://sputnikarabic.ae/20230313/مصرع-22-شخصا-بعد-انقلاب-قارب-مهاجرين-قبالة-مدغشقر-1074652822.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أوغندا, الأخبار, أفريقيا

أوغندا.. مصرع ما لا يقل عن 20 شخصا إثر انقلاب قارب في بحيرة فيكتوريا

15:26 GMT 02.08.2023
© AFP 2023 / -غرق أكثر من 20 شخصا بعد انقلاب قارب سياحي جنوبي الهند، 7 مايو 2023
غرق أكثر من 20 شخصا بعد انقلاب قارب سياحي جنوبي الهند، 7 مايو 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
© AFP 2023 / -
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لقي ما لا يقل عن 20 شخصا حتفهم، اليوم الأربعاء، بعد انقلاب قارب كانوا يستقلونه في بحيرة فيكتوريا جنوبي أوغندا.
وقالت الشرطة المحلية إن الحادث نتج عن "الحمولة الزائدة وسوء الأحوال الجوية".
وأوضحت أنه "تم إنقاذ تسعة ركاب، والبحث مستمر عن ناجين آخرين".
رجال الإطفاء يبحثون بين الأنقاض بعد انهيار موقف للسيارات يضم عدة سيارات خاصة على المنازل بعد هطول الأمطار الغزيرة في الأيام القليلة الماضية في حي أنكاديفوتسي في أنتاناناريفو، مدغشقر24 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2023
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وبحسب موقع " the east african"، كان القارب العملاق المعروف محليا باسم كينالا، ينقل الركاب والبضائع الأوغنديين من موقع في مقاطعة كياموسوا في منطقة كالانجالا، إلى كاسيني قرب عنتيبي في منطقة واكيسو، وفقا للصيادين.
وتعرض القارب لرياح عاتية قرب جزيرة نسازي على بحيرة فيكتوريا في منطقة موكونو. بينما يُعتقد أن ثلاثين شخصا كانوا على متنه، تم إنقاذ تسعة ناجين من قبل الصيادين.
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