https://sputnikarabic.ae/20230802/أوغندا-مصرع-ما-لا-يقل-عن-20-شخصا-إثر-انقلاب-قارب-في-بحيرة-فيكتوريا-1079725371.html
أوغندا.. مصرع ما لا يقل عن 20 شخصا إثر انقلاب قارب في بحيرة فيكتوريا
أوغندا.. مصرع ما لا يقل عن 20 شخصا إثر انقلاب قارب في بحيرة فيكتوريا
لقي ما لا يقل عن 20 شخصا حتفهم، اليوم الأربعاء، بعد انقلاب قارب كانوا يستقلونه في بحيرة فيكتوريا جنوبي أوغندا. 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T15:26+0000
2023-08-02T15:26+0000
2023-08-02T15:26+0000
العالم
أخبار العالم الآن
أوغندا
الأخبار
أفريقيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/08/1076773098_0:202:3072:1929_1920x0_80_0_0_7b4873a7c95a4bdc04354d0350a74eb8.jpg
وقالت الشرطة المحلية إن الحادث نتج عن "الحمولة الزائدة وسوء الأحوال الجوية".وأوضحت أنه "تم إنقاذ تسعة ركاب، والبحث مستمر عن ناجين آخرين".وبحسب موقع " the east african"، كان القارب العملاق المعروف محليا باسم كينالا، ينقل الركاب والبضائع الأوغنديين من موقع في مقاطعة كياموسوا في منطقة كالانجالا، إلى كاسيني قرب عنتيبي في منطقة واكيسو، وفقا للصيادين.وتعرض القارب لرياح عاتية قرب جزيرة نسازي على بحيرة فيكتوريا في منطقة موكونو. بينما يُعتقد أن ثلاثين شخصا كانوا على متنه، تم إنقاذ تسعة ناجين من قبل الصيادين.
https://sputnikarabic.ae/20230313/مصرع-22-شخصا-بعد-انقلاب-قارب-مهاجرين-قبالة-مدغشقر-1074652822.html
أوغندا
أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/08/1076773098_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_7656dbb3fb582dd611b4fe95618f6fb1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, أوغندا, الأخبار, أفريقيا
العالم, أخبار العالم الآن, أوغندا, الأخبار, أفريقيا
أوغندا.. مصرع ما لا يقل عن 20 شخصا إثر انقلاب قارب في بحيرة فيكتوريا
تابعنا عبر
لقي ما لا يقل عن 20 شخصا حتفهم، اليوم الأربعاء، بعد انقلاب قارب كانوا يستقلونه في بحيرة فيكتوريا جنوبي أوغندا.
وقالت الشرطة المحلية إن الحادث نتج عن "الحمولة الزائدة وسوء الأحوال الجوية".
وأوضحت أنه "تم إنقاذ تسعة ركاب، والبحث مستمر عن ناجين آخرين".
وبحسب موقع
" the east african"، كان القارب العملاق المعروف محليا باسم كينالا، ينقل الركاب والبضائع الأوغنديين من موقع في مقاطعة كياموسوا في منطقة كالانجالا، إلى كاسيني قرب عنتيبي في منطقة واكيسو، وفقا للصيادين.
وتعرض القارب
لرياح عاتية قرب جزيرة نسازي على بحيرة فيكتوريا في منطقة موكونو. بينما يُعتقد أن ثلاثين شخصا كانوا على متنه، تم إنقاذ تسعة ناجين من قبل الصيادين.