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إسرائيل تكشف عن خطة في موقع استراتيجي بين مصر والأردن
إسرائيل تكشف عن خطة في موقع استراتيجي بين مصر والأردن
كشفت الحكومة الإسرائيلية عن خطة لتطوير مثلث إيلات (إيلات - العقبة - طابا) وتحويله إلى منتجع سياحي عالمي من الممكن أن يصبح منافسًا قويًا. 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T15:12+0000
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وقالت الحكومة على موقعها الإلكتروني، إن جلعاد شدمون، المدير العام لوزارة التعاون الإقليمي، التقى يوم أمس الثلاثاء، مع نائب محافظ العقبة الأردنية، حمزة الحاج حسن، كجزء من هذه الخطة.وأشار إلى أن العقبة هي جزء من المثلث الحدودي بين إسرائيل ومصر والأردن، وهي أحد الجوانب التكميلية لإيلات ومنطقة "إيلات طابا"، فضلا عن كونها جزءا من منطقة استراتيجية مهمة استثمرت فيها الوزارة الكثير من الموارد في السنوات الأخيرة، من أجل تعزيز المشاريع والأنشطة في مجال السياحة والرياضة والزراعة الصحراوية والمناخ والموارد المائية والابتكار.وأضاف موقع الحكومة: "تعزيز الأنشطة الإقليمية بدعم من الوزارة والشركاء الآخرين في مدينة إيلات ومنطقة إيلوت سيضمن زيادة إقامة العلاقات مع الدول المجاورة كأساس للنمو الاقتصادي والثقافي والاجتماعي في المنطقة بشكل خاص وفي إسرائيل بشكل عام".وعلى الموقع الحكومي، أعيد نشر المرسوم الحكومي رقم 752 المؤرخ 12 مايو/ أيار 2021، بشأن خطة التنمية المتعددة السنوات لتطوير مدينة إيلات ومنطقة إيلوت، والذي أشار إلى تخصيص مبلغ 500 ألف شيكل في ميزانية سنة2021، من قبل وزارة النقب والجليل.وتخصص وزارة السياحة للتعاون الإقليمي مبلغا إضافيا قدره 1.1 مليون شيكل من ميزانيتها مع وزارة السياحة، لترويج وتسويق الأنشطة التي تسهم في تعزيز التعاون الإقليمي، بالتنسيق مع وزارة السياحة.وكما أشار القرار إلى إصدار أمر لوزارة التعاون الإقليمي بتخصيص 600 ألف شيكل من ميزانيتها في موازنة 2021، لصالح المشاريع السياحية بين إسرائيل والدول المجاورة في مدينة إيلات ومنطقة إيلوت.
https://sputnikarabic.ae/20230802/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-يجري-جولة-ميدانية-على-طول-الحدود-اللبنانية-1079721956.html
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العالم, اسرائيل, أخبار الأردن, مصر
العالم, اسرائيل, أخبار الأردن, مصر

إسرائيل تكشف عن خطة في موقع استراتيجي بين مصر والأردن

15:12 GMT 02.08.2023
© AFP 2023 / Jack Guezالجدار على الحدود الإسرائيلية المصرية بالقرب من منتجع البحر الأحمر إيلات
الجدار على الحدود الإسرائيلية المصرية بالقرب من منتجع البحر الأحمر إيلات - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
© AFP 2023 / Jack Guez
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كشفت الحكومة الإسرائيلية عن خطة لتطوير مثلث إيلات (إيلات - العقبة - طابا) وتحويله إلى منتجع سياحي عالمي من الممكن أن يصبح منافسًا قويًا.
وقالت الحكومة على موقعها الإلكتروني، إن جلعاد شدمون، المدير العام لوزارة التعاون الإقليمي، التقى يوم أمس الثلاثاء، مع نائب محافظ العقبة الأردنية، حمزة الحاج حسن، كجزء من هذه الخطة.
وأشار إلى أن العقبة هي جزء من المثلث الحدودي بين إسرائيل ومصر والأردن، وهي أحد الجوانب التكميلية لإيلات ومنطقة "إيلات طابا"، فضلا عن كونها جزءا من منطقة استراتيجية مهمة استثمرت فيها الوزارة الكثير من الموارد في السنوات الأخيرة، من أجل تعزيز المشاريع والأنشطة في مجال السياحة والرياضة والزراعة الصحراوية والمناخ والموارد المائية والابتكار.
وأضاف موقع الحكومة: "تعزيز الأنشطة الإقليمية بدعم من الوزارة والشركاء الآخرين في مدينة إيلات ومنطقة إيلوت سيضمن زيادة إقامة العلاقات مع الدول المجاورة كأساس للنمو الاقتصادي والثقافي والاجتماعي في المنطقة بشكل خاص وفي إسرائيل بشكل عام".
جنود من الجيش اللبناني يقفون على طول السياج الشائك الذي يحدّد الحدود بين لبنان (في المقدمة) وإسرائيل (في الخلفية) بينما تقوم حفارة من بلدية كفرشوبا بجنوب لبنان بإزالة الأرض لفتح طريق بالقرب من الخط الأزرق ، احتجاجًا على أعمال البناء الإسرائيلية المجاورة ، في 21 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
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14:31 GMT
وعلى الموقع الحكومي، أعيد نشر المرسوم الحكومي رقم 752 المؤرخ 12 مايو/ أيار 2021، بشأن خطة التنمية المتعددة السنوات لتطوير مدينة إيلات ومنطقة إيلوت، والذي أشار إلى تخصيص مبلغ 500 ألف شيكل في ميزانية سنة2021، من قبل وزارة النقب والجليل.
وتخصص وزارة السياحة للتعاون الإقليمي مبلغا إضافيا قدره 1.1 مليون شيكل من ميزانيتها مع وزارة السياحة، لترويج وتسويق الأنشطة التي تسهم في تعزيز التعاون الإقليمي، بالتنسيق مع وزارة السياحة.
وكما أشار القرار إلى إصدار أمر لوزارة التعاون الإقليمي بتخصيص 600 ألف شيكل من ميزانيتها في موازنة 2021، لصالح المشاريع السياحية بين إسرائيل والدول المجاورة في مدينة إيلات ومنطقة إيلوت.
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