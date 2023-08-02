https://sputnikarabic.ae/20230802/إعادة-فتح-شواطئ-منتجع-شيلا-التركي-بعد-تطهيرها-من-الألغام-1079704301.html
إعادة فتح شواطئ منتجع شيلا التركي بعد تطهيرها من الألغام
إعادة فتح شواطئ منتجع شيلا التركي بعد تطهيرها من الألغام
أعادت السلطات التركية فتح معظم شواطئ منتجع "شيلا" السياحي المطل على البحر الأسود، بالقرب من إسطنبول، بعد تطهيرها من الألغام، التي تم اكتشافها، الاثنين الماضي. 02.08.2023, سبوتنيك عربي
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إسطنبول - سبوتنيك. وقال مصدر في الشرطة التركية لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إنه "أعيد فتح جميع الشواطئ باستثناء شاطئ واحد تم اكتشاف ألغام فيه".وأضاف المصدر أن "جميع الشواطئ بما في ذلك تلك الموجودة في شيلا وبالقرب من مدينة أجفا مفتوحة ويسمح بالسباحة فيها، ولم يبق سوى شاطئ سوفولار مغلقا".وأمس الثلاثاء، تم إغلاق جميع الشواطئ في منتجع "شيلا"، بسبب عمليات المسح الجارية للمنطقة بعد اكتشاف 28 لغما، حسبما ذكر مصدر في شرطة شيلا لوكالة "سبوتنيك".وكانت السلطات قد أغلقت شاطئ "سوفولار"، يوم الاثنين، بعد اكتشاف ما لا يقل عن 28 لغما غير منفجر.
https://sputnikarabic.ae/20230801/إغلاق-جميع-الشواطئ-في-منتجع-شيلا-التركي-1079649576.html
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أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
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إعادة فتح شواطئ منتجع شيلا التركي بعد تطهيرها من الألغام
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أعادت السلطات التركية فتح معظم شواطئ منتجع "شيلا" السياحي المطل على البحر الأسود، بالقرب من إسطنبول، بعد تطهيرها من الألغام، التي تم اكتشافها، الاثنين الماضي.
إسطنبول - سبوتنيك. وقال مصدر في الشرطة التركية لـ"سبوتنيك
"، اليوم الأربعاء، إنه "أعيد فتح جميع الشواطئ باستثناء شاطئ واحد تم اكتشاف ألغام فيه".
وأضاف المصدر أن "جميع الشواطئ بما في ذلك تلك الموجودة في شيلا وبالقرب من مدينة أجفا مفتوحة ويسمح بالسباحة فيها، ولم يبق سوى شاطئ سوفولار مغلقا".
وأمس الثلاثاء، تم إغلاق جميع الشواطئ في منتجع "شيلا"، بسبب عمليات المسح الجارية للمنطقة بعد اكتشاف 28 لغما
، حسبما ذكر مصدر في شرطة شيلا لوكالة "سبوتنيك".
وكانت السلطات قد أغلقت شاطئ "سوفولار"، يوم الاثنين، بعد اكتشاف ما لا يقل عن 28 لغما غير منفجر.