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https://sputnikarabic.ae/20230802/إعادة-فتح-شواطئ-منتجع-شيلا-التركي-بعد-تطهيرها-من-الألغام-1079704301.html
إعادة فتح شواطئ منتجع شيلا التركي بعد تطهيرها من الألغام
إعادة فتح شواطئ منتجع شيلا التركي بعد تطهيرها من الألغام
أعادت السلطات التركية فتح معظم شواطئ منتجع "شيلا" السياحي المطل على البحر الأسود، بالقرب من إسطنبول، بعد تطهيرها من الألغام، التي تم اكتشافها، الاثنين الماضي. 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T09:34+0000
2023-08-02T09:34+0000
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إسطنبول - سبوتنيك. وقال مصدر في الشرطة التركية لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إنه "أعيد فتح جميع الشواطئ باستثناء شاطئ واحد تم اكتشاف ألغام فيه".وأضاف المصدر أن "جميع الشواطئ بما في ذلك تلك الموجودة في شيلا وبالقرب من مدينة أجفا مفتوحة ويسمح بالسباحة فيها، ولم يبق سوى شاطئ سوفولار مغلقا".وأمس الثلاثاء، تم إغلاق جميع الشواطئ في منتجع "شيلا"، بسبب عمليات المسح الجارية للمنطقة بعد اكتشاف 28 لغما، حسبما ذكر مصدر في شرطة شيلا لوكالة "سبوتنيك".وكانت السلطات قد أغلقت شاطئ "سوفولار"، يوم الاثنين، بعد اكتشاف ما لا يقل عن 28 لغما غير منفجر.
https://sputnikarabic.ae/20230801/إغلاق-جميع-الشواطئ-في-منتجع-شيلا-التركي-1079649576.html
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أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

إعادة فتح شواطئ منتجع شيلا التركي بعد تطهيرها من الألغام

09:34 GMT 02.08.2023
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أعادت السلطات التركية فتح معظم شواطئ منتجع "شيلا" السياحي المطل على البحر الأسود، بالقرب من إسطنبول، بعد تطهيرها من الألغام، التي تم اكتشافها، الاثنين الماضي.
إسطنبول - سبوتنيك. وقال مصدر في الشرطة التركية لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إنه "أعيد فتح جميع الشواطئ باستثناء شاطئ واحد تم اكتشاف ألغام فيه".
منتجع تركي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2023
إغلاق جميع الشواطئ في منتجع "شيلا" التركي
أمس, 06:47 GMT
وأضاف المصدر أن "جميع الشواطئ بما في ذلك تلك الموجودة في شيلا وبالقرب من مدينة أجفا مفتوحة ويسمح بالسباحة فيها، ولم يبق سوى شاطئ سوفولار مغلقا".
وأمس الثلاثاء، تم إغلاق جميع الشواطئ في منتجع "شيلا"، بسبب عمليات المسح الجارية للمنطقة بعد اكتشاف 28 لغما، حسبما ذكر مصدر في شرطة شيلا لوكالة "سبوتنيك".
وكانت السلطات قد أغلقت شاطئ "سوفولار"، يوم الاثنين، بعد اكتشاف ما لا يقل عن 28 لغما غير منفجر.
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