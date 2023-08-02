https://sputnikarabic.ae/20230802/إعلام-أمريكا-تعتزم-إجلاء-بعثتها-الدبلوماسية-من-النيجر-1079727182.html
إعلام: أمريكا تعتزم إجلاء بعثتها الدبلوماسية من النيجر
إعلام: أمريكا تعتزم إجلاء بعثتها الدبلوماسية من النيجر
أفادت وسائل إعلام أميركية، اليوم الأربعاء، بأن أمريكا تستعد لإجلاء موظفي سفارتها في النيجر، وذلك عقب الأحداث التي تشهدها البلاد. 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T16:05+0000
2023-08-02T16:05+0000
2023-08-02T16:05+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103177/05/1031770583_0:157:3006:1848_1920x0_80_0_0_d41e5d3fce9810d34c975e1f6131cb59.jpg
ونقلت وسائل الإعلام عن دبلوماسي أمريكي، أن "أمريكا تستعد لإجلاء موظفي سفارتها في النيجر، وأن القرار النهائي للإجلاء لم يتخذ بعد لكنه وشيك".وأشارت وسائل الإعلام إلى أن أمر الإجلاء المحتمل سيشمل معظم سفارة واشنطن في النيجر وليس جميعهم.وبحسب صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، قال الدبلوماسي الأميركي إن الأمر سيشمل العديد من الدبلوماسيين الأميركيين الذين لا يؤدون دورًا رئيسيًا في المهام المهمة للسفارة.وفي الـ27 من يوليو/ تموز الماضي، أعلن عسكريون في جيش النيجر عزل رئيس البلاد محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول.وتشهد النيجر محاولات متكررة لتغيير السلطة بالقوة، كان آخرها محاولة انقلاب فاشلة، في مارس/ آذار 2021، قبل تولى بازوم السلطة بأيام.
https://sputnikarabic.ae/20230802/ما-هي-إيكواس-ودولها-الـ-15-وعلاقتها-بالوضع-في-النيجر؟-1079724413.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103177/05/1031770583_167:0:2839:2004_1920x0_80_0_0_937a458dbc0bc8763cc5c9e65141f9e6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إعلام: أمريكا تعتزم إجلاء بعثتها الدبلوماسية من النيجر
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أميركية، اليوم الأربعاء، بأن أمريكا تستعد لإجلاء موظفي سفارتها في النيجر، وذلك عقب الأحداث التي تشهدها البلاد.
ونقلت وسائل الإعلام عن دبلوماسي أمريكي، أن "أمريكا تستعد لإجلاء موظفي سفارتها في النيجر، وأن القرار النهائي للإجلاء لم يتخذ بعد لكنه وشيك".
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن أمر الإجلاء المحتمل سيشمل معظم سفارة واشنطن في النيجر وليس جميعهم.
وبحسب صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، قال الدبلوماسي الأميركي إن الأمر سيشمل العديد من الدبلوماسيين الأميركيين الذين لا يؤدون دورًا رئيسيًا في المهام المهمة للسفارة.
وفي الـ27 من يوليو/ تموز الماضي، أعلن عسكريون في جيش النيجر عزل رئيس البلاد محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول.
وتشهد النيجر محاولات متكررة لتغيير السلطة بالقوة، كان آخرها محاولة انقلاب
فاشلة، في مارس/ آذار 2021، قبل تولى بازوم السلطة بأيام.