https://sputnikarabic.ae/20230802/إعلام-أمريكا-تعتزم-إجلاء-بعثتها-الدبلوماسية-من-النيجر-1079727182.html

إعلام: أمريكا تعتزم إجلاء بعثتها الدبلوماسية من النيجر

إعلام: أمريكا تعتزم إجلاء بعثتها الدبلوماسية من النيجر

أفادت وسائل إعلام أميركية، اليوم الأربعاء، بأن أمريكا تستعد لإجلاء موظفي سفارتها في النيجر، وذلك عقب الأحداث التي تشهدها البلاد. 02.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-02T16:05+0000

2023-08-02T16:05+0000

2023-08-02T16:05+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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ونقلت وسائل الإعلام عن دبلوماسي أمريكي، أن "أمريكا تستعد لإجلاء موظفي سفارتها في النيجر، وأن القرار النهائي للإجلاء لم يتخذ بعد لكنه وشيك".وأشارت وسائل الإعلام إلى أن أمر الإجلاء المحتمل سيشمل معظم سفارة واشنطن في النيجر وليس جميعهم.وبحسب صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، قال الدبلوماسي الأميركي إن الأمر سيشمل العديد من الدبلوماسيين الأميركيين الذين لا يؤدون دورًا رئيسيًا في المهام المهمة للسفارة.وفي الـ27 من يوليو/ تموز الماضي، أعلن عسكريون في جيش النيجر عزل رئيس البلاد محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول.وتشهد النيجر محاولات متكررة لتغيير السلطة بالقوة، كان آخرها محاولة انقلاب فاشلة، في مارس/ آذار 2021، قبل تولى بازوم السلطة بأيام.

https://sputnikarabic.ae/20230802/ما-هي-إيكواس-ودولها-الـ-15-وعلاقتها-بالوضع-في-النيجر؟-1079724413.html

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