عربي
https://sputnikarabic.ae/20230802/إعلام-أمريكا-تعتزم-إجلاء-بعثتها-الدبلوماسية-من-النيجر-1079727182.html
إعلام: أمريكا تعتزم إجلاء بعثتها الدبلوماسية من النيجر
إعلام: أمريكا تعتزم إجلاء بعثتها الدبلوماسية من النيجر
أفادت وسائل إعلام أميركية، اليوم الأربعاء، بأن أمريكا تستعد لإجلاء موظفي سفارتها في النيجر، وذلك عقب الأحداث التي تشهدها البلاد. 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T16:05+0000
2023-08-02T16:05+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103177/05/1031770583_0:157:3006:1848_1920x0_80_0_0_d41e5d3fce9810d34c975e1f6131cb59.jpg
ونقلت وسائل الإعلام عن دبلوماسي أمريكي، أن "أمريكا تستعد لإجلاء موظفي سفارتها في النيجر، وأن القرار النهائي للإجلاء لم يتخذ بعد لكنه وشيك".وأشارت وسائل الإعلام إلى أن أمر الإجلاء المحتمل سيشمل معظم سفارة واشنطن في النيجر وليس جميعهم.وبحسب صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، قال الدبلوماسي الأميركي إن الأمر سيشمل العديد من الدبلوماسيين الأميركيين الذين لا يؤدون دورًا رئيسيًا في المهام المهمة للسفارة.وفي الـ27 من يوليو/ تموز الماضي، أعلن عسكريون في جيش النيجر عزل رئيس البلاد محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول.وتشهد النيجر محاولات متكررة لتغيير السلطة بالقوة، كان آخرها محاولة انقلاب فاشلة، في مارس/ آذار 2021، قبل تولى بازوم السلطة بأيام.
https://sputnikarabic.ae/20230802/ما-هي-إيكواس-ودولها-الـ-15-وعلاقتها-بالوضع-في-النيجر؟-1079724413.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103177/05/1031770583_167:0:2839:2004_1920x0_80_0_0_937a458dbc0bc8763cc5c9e65141f9e6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

إعلام: أمريكا تعتزم إجلاء بعثتها الدبلوماسية من النيجر

16:05 GMT 02.08.2023
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورالعلم الأمريكي بالقرب من مبنى القنصلية الأمريكية العامة في يكاتيرنبورغ الروسية
العلم الأمريكي بالقرب من مبنى القنصلية الأمريكية العامة في يكاتيرنبورغ الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أفادت وسائل إعلام أميركية، اليوم الأربعاء، بأن أمريكا تستعد لإجلاء موظفي سفارتها في النيجر، وذلك عقب الأحداث التي تشهدها البلاد.
ونقلت وسائل الإعلام عن دبلوماسي أمريكي، أن "أمريكا تستعد لإجلاء موظفي سفارتها في النيجر، وأن القرار النهائي للإجلاء لم يتخذ بعد لكنه وشيك".
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن أمر الإجلاء المحتمل سيشمل معظم سفارة واشنطن في النيجر وليس جميعهم.
وبحسب صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، قال الدبلوماسي الأميركي إن الأمر سيشمل العديد من الدبلوماسيين الأميركيين الذين لا يؤدون دورًا رئيسيًا في المهام المهمة للسفارة.
المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
ما هي "إيكواس" ودولها الـ 15 وعلاقتها بالوضع في النيجر؟
15:40 GMT
وفي الـ27 من يوليو/ تموز الماضي، أعلن عسكريون في جيش النيجر عزل رئيس البلاد محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول.
وتشهد النيجر محاولات متكررة لتغيير السلطة بالقوة، كان آخرها محاولة انقلاب فاشلة، في مارس/ آذار 2021، قبل تولى بازوم السلطة بأيام.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала