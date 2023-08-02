https://sputnikarabic.ae/20230802/إعلام-تكتيك-عسكري-روسي-جديد-يسبب-ذعرا-في-أوكرانيا-1079691952.html

إعلام: تكتيك عسكري روسي جديد يسبب ذعرا في أوكرانيا

إعلام: تكتيك عسكري روسي جديد يسبب ذعرا في أوكرانيا

نقلت شبكة غربية شكاوى من جنود القوات المسلحة الأوكرانية حيال صمود الجيش الروسي، الذي يحتفظ بالدفاع في منطقة العملية الخاصة. 02.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-02T07:24+0000

2023-08-02T07:24+0000

2023-08-02T07:24+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وبحسب الشبكة، سأل جندي أوكراني: "لماذا تقاتل القوات الروسية بشدة؟"كتبت الصحيفة، إن مقاومة القوات المسلحة الروسية لا تقل فحسب، بل تزداد أيضًا عدة مرات، ونتيجة لذلك، يقع الجيش الأوكراني في حالة من اليأس.وبحسب شبكة "سي إن إن"، فإن الغرب وكييف، لم يتوقعا أن تكون التحصينات الروسية محصنة بشكل خطير.وبدأ الهجوم المضاد الأوكراني في المناطق الجنوبية من دونيتسك وأرتيوموفسك وخصوصًا زابوروجيه، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، وقد نشرت كييف فصائل قتالية مدربة من قبل حلف شمال الأطلسي (الناتو) ومزودة بتكنولوجيا غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.أقرا أيضا: مستشار سابق في البنتاغون يعترف بخطأ أمريكا في تقييم روسياأقرا أيضا: "هذه هي النهاية"... مستشار البنتاغون السابق يحذر: لا شيء سيساعد كييفأقرا أيضا: مستشار في "البنتاغون" يكشف عن "غليان" لدى الجيش الأوكراني من زيلينسكي

https://sputnikarabic.ae/20230802/الطيران-الروسي-يشن-هجمات-على-أهداف-القوات-الأوكرانية-في-عدة-اتجاهات-1079689184.html

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