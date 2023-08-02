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Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230802/إعلام-نظام-كييف-أسير-مأزق-الهجوم-المضاد-لا-يستطيع-التقدم-أو-الانسحاب-1079724773.html
إعلام: نظام كييف أسير مأزق "الهجوم المضاد"... لا يستطيع التقدم أو الانسحاب
إعلام: نظام كييف أسير مأزق "الهجوم المضاد"... لا يستطيع التقدم أو الانسحاب
كتبت صحيفة بريطانية بأن القائد العام الأوكراني، فاليري زالوجني، وضباطا عسكريين آخرين علموا أن كييف لم يكن لديها الموارد اللازمة لشن هجوم مضاد، لكن لم يكن لديهم... 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T15:20+0000
2023-08-02T15:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الصحيفة: "علم القائد العام للقوات الأوكرانية، فاليري زالوجني، وضباطه أنهم لم يكن لديهم الوسائل اللازمة لشن هجوم مضاد لكن لم يكن لديهم الوقت للتأخير، لأنه كانت هناك علامات انزعاج وإرهاق المانحين في الغرب".وبحسب الصحيفة، فإن أول "ضحية" للهجوم الأوكراني كان التفكير بالتمني. وكتبت الصحيفة أن "كل الآمال في أن تترك القوات الروسية الخنادق وتهرب بعيدًا من ساحة المعركة".وأشارت صحيفة "الجارديان" إلى أن القوات الروسية صمدت وصدت هجومًا تلو الآخر، خلال الأسابيع السبعة الأولى من الهجوم الأوكراني.وبدأ الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، حيث زجت كييف ألوية قتالية مدربة من قبل "الناتو" ومزودة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، في سبتمبر/ أيلول 2022، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك، وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230802/ضابط-أمريكي-روسيا-تزداد-قوة-وأوكرانيا-ضعفا-كل-يوم--1079703105.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

إعلام: نظام كييف أسير مأزق "الهجوم المضاد"... لا يستطيع التقدم أو الانسحاب

15:20 GMT 02.08.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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كتبت صحيفة بريطانية بأن القائد العام الأوكراني، فاليري زالوجني، وضباطا عسكريين آخرين علموا أن كييف لم يكن لديها الموارد اللازمة لشن هجوم مضاد، لكن لم يكن لديهم الوقت للتأخير.
وقالت الصحيفة: "علم القائد العام للقوات الأوكرانية، فاليري زالوجني، وضباطه أنهم لم يكن لديهم الوسائل اللازمة لشن هجوم مضاد لكن لم يكن لديهم الوقت للتأخير، لأنه كانت هناك علامات انزعاج وإرهاق المانحين في الغرب".
وبحسب الصحيفة، فإن أول "ضحية" للهجوم الأوكراني كان التفكير بالتمني. وكتبت الصحيفة أن "كل الآمال في أن تترك القوات الروسية الخنادق وتهرب بعيدًا من ساحة المعركة".
وأشارت صحيفة "الجارديان" إلى أن القوات الروسية صمدت وصدت هجومًا تلو الآخر، خلال الأسابيع السبعة الأولى من الهجوم الأوكراني.
تدريبات وحدات القوات الهجومية في المنطقة العسكرية المركزية بمنطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط أمريكي: روسيا تزداد قوة وأوكرانيا ضعفا كل يوم
09:14 GMT
وبدأ الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، حيث زجت كييف ألوية قتالية مدربة من قبل "الناتو" ومزودة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، في سبتمبر/ أيلول 2022، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك، وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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