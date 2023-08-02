https://sputnikarabic.ae/20230802/إيران-تحدد-5-نقاط-ساحلية-لإنشاء-مفاعلات-نووية-ضخمة--1079713195.html

إيران تحدد 5 نقاط ساحلية لإنشاء مفاعلات نووية ضخمة

إيران تحدد 5 نقاط ساحلية لإنشاء مفاعلات نووية ضخمة

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران محمد إسلامي، اليوم الأربعاء، أن إيران حددت 5 نقاط ساحلية في 4 محافظات جنوبية لإنشاء مفاعلات كهروذرية كبيرة. 02.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-02T11:47+0000

2023-08-02T11:47+0000

2023-08-02T11:47+0000

العالم

إيران

أخبار إيران

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101486/33/1014863383_0:79:1000:642_1920x0_80_0_0_af103a00f8339dadcbdebd723f9266b7.jpg

وقال إسلامي على هامش اجتماع الحكومة، إنه "تم تحديد حصة الكهرباء النووية للبلاد وهي 20 ألف ميغاواط، وهذه الحصة منطقية ومدروسة ومعلوماتها المطلوبة موجودة، وكان يجب علينا تحديد الأمكنة من أجل ذلك، فهذه المحطات يجب أن تبنى بالقرب من الساحل بسبب حجمها الكبير وتوفر المياه اللازمة لتبريد المفاعل، كما يجب توفر البنى التحتية والظروف الجغرافية في تلك الأمكنة ليتم ربطها بشبكة الكهرباء الوطنية".وأضاف: "تم تحديد 5 مناطق ساحلية لإنشاء المحطات النووية في محافظات هي خوزستان، سيستان وبلوشستان، هرمزكان وبوشهر، وتم تأسيس الشركات اللازمة لإنشاء المحطات الكهروذرية وبدء الدراسات والنقاشات، وتم شراء الأراضي أيضا، بحسب وكالة "فارس" الإيرانية.وأشار إسلامي إلى سياسات منظمة الطاقة الذرية الإيرانية لإنشاء المفاعلات الصغيرة أيضا، وقال إن "طبيعة العمل في هذا الحقل، هي مختلفة، ففي باقي مناطق العالم يصممون هذه المحطات الصغيرة لتكون ضمن سلسلة مفاعلات في إطار الشركات الكبيرة، ونحن أيضا بدأنا العمل في هذا المجال وتوصلنا إلى النتيجة المطلوبة فيما يخص تكنولوجيا مادة الثوليوم، ويمكننا امتلاك مفاعلات صغيرة تعمل بالثوليوم وأيضا بالصوديوم، وبات إنشاء مفاعلات بقوة ميغاواط واحد مدرجا على جدول أعمالنا، لكي نبني العديد منها بعد نجاح المشروع الاختباري".

https://sputnikarabic.ae/20230802/وزير-النفط-الإيراني-طهران-لن-تتنازل-قيد-أنملة-عن-حقها-في-استثمار-حقل-آرش---الدرة-1079706185.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, إيران, أخبار إيران