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إیران تناشد روسيا التعاون المشترك لزيادة حجم الترانزيت عبر السكك الحديدية
إیران تناشد روسيا التعاون المشترك لزيادة حجم الترانزيت عبر السكك الحديدية
أعلن المدير التنفيذي لشركة السكك الحديدية الإيرانية، ميعاد صالحي، اليوم الأربعاء، استعداد بلاده لزيادة حجم ترانزیت البضائع من روسیا إلى 700%. 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T14:15+0000
2023-08-02T14:16+0000
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وأفادت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات ميعاد صالحي جاءت خلال الاجتماع مع النائب الأول للمدير العام للسكك الحديدية الروسية، سيرغي بافلوف.وأكد المسؤول الإيراني أن بلاده تتعاون مع روسيا لبدء خط سكة حديد "رشت - آستارا"، مقترحا استخدام السعة المتاحة في خط سكة حديد "سرخس" بهدف نقل البضائع حتى إطلاق وتدشین خط سكة حديد "رشت - آستارا".ودعا المدير التنفيذي لشركة السكك الحديدية الإيرانية، روسيا إلى عبور ترانزیت البضائع عبر إيران في أقصر وقت ممكن، موضحا أن أي تأخير سيجعل الطريق البحري أكثر فائدة من طريق السكك الحديدية، مناديا الجانب الروسي بالتعاون المشترك لتقليل التكلفة والوقت لعبور البضائع.ومن جانبه، قال النائب الأول للمدير العام للسكك الحديدية الروسية، سيرغي بافلوف، إن حجم ترانزیت البضائع بنسبة 70% صغير وقلیل، متوقعا أن يسجل هذا الحجم من الترانزيت ارتفاعا بنسبة 700%.وكان وزير الطرق وبناء المدن الإيراني، مهرداد بذرباش، قد صرح في 17 يونيو/ حزيران الماضي، بأن العمل في مشروع خط سكة حديد رشت - أستارا بين إيران وروسيا سوف ينتهي خلال العام أو العامين المقبلين. وأوضح بذرباش، في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "لقد أنجزنا بعض الأعمال المتعلقة بمشروع رشت - آستارا في إيران، وقد تم إنجاز نحو 20 كيلومترا من أعمال بناء السكة الحديدية هذه، وفي العام أو العامين المقبلين سنشهد الانتهاء من هذا المشروع رغم وجود قيود وعراقيل قانونية لدى كلا الجانبين يجري حلها".ومن بين الاتفاقات الثنائية والأخيرة، تسريع الإجراءات التنفيذية لبناء سكة حديد "رشت - آستارا" في الممر القاري بين الشمال والجنوب وإكمال سلسلة صناعة النقل البحري والطرقي والسكك الحديدية والجوي.ويبلغ طول الطرق المشتركة لإرسال البضائع من الهند إلى سان بطرسبورغ وروسيا نحو 14500 كيلومتر، في حين لا يتجاوز الممر الإيراني على هذا الطريق 7200 كيلومتر، ما يعني تقليص 40% من وقت الترانزيت وكذلك 30% من نسبة تكاليف الشحن.يشار إلى أن اتفاق إنشاء خط سكة حديد "رشت - آستارا" بين إيران وروسيا، قد تم من قبل، بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، عبر خطاب بالفيديو، حيث تم توقيع الاتفاق بين وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني ووزير النقل الروسي في طهران.
https://sputnikarabic.ae/20230617/وزير-الطرق-الإيراني-لـسبوتنيك-مشروع-خط-سكة-الحديد-بين-إيران-وروسيا-ينتهي-خلال-عامين-1078203621.html
https://sputnikarabic.ae/20230616/محادثات-روسية-إيرانية-للإسراع-في-تدشين-خط-سكة-حديد-رشت---آستارا-1078165675.html
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إيران, أخبار إيران, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, الأخبار, فلاديمير بوتين
إيران, أخبار إيران, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, الأخبار, فلاديمير بوتين

إیران تناشد روسيا التعاون المشترك لزيادة حجم الترانزيت عبر السكك الحديدية

14:15 GMT 02.08.2023 (تم التحديث: 14:16 GMT 02.08.2023)
© Photo / unsplash/Karsten Winegeartسكة قطار
سكة قطار - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
© Photo / unsplash/Karsten Winegeart
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أعلن المدير التنفيذي لشركة السكك الحديدية الإيرانية، ميعاد صالحي، اليوم الأربعاء، استعداد بلاده لزيادة حجم ترانزیت البضائع من روسیا إلى 700%.
وأفادت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات ميعاد صالحي جاءت خلال الاجتماع مع النائب الأول للمدير العام للسكك الحديدية الروسية، سيرغي بافلوف.
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وزير الطرق الإيراني لـ"سبوتنيك": مشروع خط سكة الحديد بين إيران وروسيا ينتهي خلال عامين
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وأكد المسؤول الإيراني أن بلاده تتعاون مع روسيا لبدء خط سكة حديد "رشت - آستارا"، مقترحا استخدام السعة المتاحة في خط سكة حديد "سرخس" بهدف نقل البضائع حتى إطلاق وتدشین خط سكة حديد "رشت - آستارا".
ودعا المدير التنفيذي لشركة السكك الحديدية الإيرانية، روسيا إلى عبور ترانزیت البضائع عبر إيران في أقصر وقت ممكن، موضحا أن أي تأخير سيجعل الطريق البحري أكثر فائدة من طريق السكك الحديدية، مناديا الجانب الروسي بالتعاون المشترك لتقليل التكلفة والوقت لعبور البضائع.
ومن جانبه، قال النائب الأول للمدير العام للسكك الحديدية الروسية، سيرغي بافلوف، إن حجم ترانزیت البضائع بنسبة 70% صغير وقلیل، متوقعا أن يسجل هذا الحجم من الترانزيت ارتفاعا بنسبة 700%.
وكان وزير الطرق وبناء المدن الإيراني، مهرداد بذرباش، قد صرح في 17 يونيو/ حزيران الماضي، بأن العمل في مشروع خط سكة حديد رشت - أستارا بين إيران وروسيا سوف ينتهي خلال العام أو العامين المقبلين.
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وأوضح بذرباش، في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "لقد أنجزنا بعض الأعمال المتعلقة بمشروع رشت - آستارا في إيران، وقد تم إنجاز نحو 20 كيلومترا من أعمال بناء السكة الحديدية هذه، وفي العام أو العامين المقبلين سنشهد الانتهاء من هذا المشروع رغم وجود قيود وعراقيل قانونية لدى كلا الجانبين يجري حلها".
ومن بين الاتفاقات الثنائية والأخيرة، تسريع الإجراءات التنفيذية لبناء سكة حديد "رشت - آستارا" في الممر القاري بين الشمال والجنوب وإكمال سلسلة صناعة النقل البحري والطرقي والسكك الحديدية والجوي.
ويبلغ طول الطرق المشتركة لإرسال البضائع من الهند إلى سان بطرسبورغ وروسيا نحو 14500 كيلومتر، في حين لا يتجاوز الممر الإيراني على هذا الطريق 7200 كيلومتر، ما يعني تقليص 40% من وقت الترانزيت وكذلك 30% من نسبة تكاليف الشحن.
يشار إلى أن اتفاق إنشاء خط سكة حديد "رشت - آستارا" بين إيران وروسيا، قد تم من قبل، بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، عبر خطاب بالفيديو، حيث تم توقيع الاتفاق بين وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني ووزير النقل الروسي في طهران.
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