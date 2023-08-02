https://sputnikarabic.ae/20230802/اجتماعات-طارئة-للتعاون-الإسلامي-بسبب-حرق-المصحف-واستمرار-التصعيد-في-السويد-والدنمارك-1079722854.html

اجتماعات طارئة للتعاون الإسلامي بسبب حرق المصحف واستمرار التصعيد في السويد والدنمارك

اجتماعات طارئة للتعاون الإسلامي بسبب حرق المصحف واستمرار التصعيد في السويد والدنمارك

أدانت منظمة التعاون الإسلامي في اجتماعها الأخير بشدة تكرار الاعتداءات السافرة على حرمة وقدسية المصحف الشريف، والتي كان آخرها في مدينة ستوكهولم، عاصمة مملكة... 02.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-02T14:56+0000

2023-08-02T14:56+0000

2023-08-02T14:56+0000

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اجتماعات طارئة للتعاون الإسلامي بسبب حرق المصحف واستمرار التصعيد في السويد والدنمارك اجتماعات طارئة للتعاون الإسلامي بسبب حرق المصحف واستمرار التصعيد في السويد والدنمارك

وأعرب مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة، خلال اجتماعه الاستثنائي، عن "أسفه لتكرار أفعال تدنيس نسخ من المصحف الشريف، ويأسف بشدة لاستمرار السلطات السويدية في إصدار تصاريح تسمح بتنفيذها وعدم اتخاذ ما يلزم لمنعها في كل من السويد والدنمارك".واعتبر المجلس أن "عدم اتخاذ السلطات في السويد والدنمارك إجراءات تمنع تكرار مثل هذه الأفعال مخالفًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2686 (2023) الصادر يوم 14 يونيو/ حزيران 2023، حول التسامح والسلم والأمن الدوليين".وأكد البيان على "أهمية تعزيز الحوار والتفاهم والتعاون بين الأديان والثقافات والحضارات من أجل السلام والوئام في العالم؛ وأن نشر قيم التسامح والسلام هو السبيل الأمثل لمواجهة خطابات الكراهية والتعصب والتطرف والعنف والتحريض".وكانت السعودية والعراق قد طالبتا بهذا الاجتماع الاستثنائي، كما أعلن العراق عن قيادته لحملة ضد هذه الأفعال التي تؤجج غضب المسلمين حول العالم وتنتهك مقدساتهم بذريعة حرية التعبير .وأضاف العوادي أن الحادث فيه إهانة لمعتقدات المسلمين، وكون الشخص يحمل الجنسية العراقية وقام بالحدث أمام السفارة العراقية بالتالي فإن هذا الحدث ينعكس بالسلب على الداخل العراقي بغضب وهيجان عاطفي كبير جدا، ومن ثم العراق معني أكثر من غيره بهذه المسألة ومن الممكن أن يتخذ العراق خطوات أكثر شدة إذا لم يتم الالتزام.وداس سلوان موميكا وسلوان نجم على المصحف ثم قاما بإحراقه، على غرار ما فعلا في تظاهرة أمام جامع ستوكهولم الرئيسي أواخر حزيران/ يونيو الماضي.وكانت الشرطة السويدية قد منحت الإذن لإقامة الاحتجاج. وتقول إنها توافق حصرا على إقامة تجمع من دون أن يكون ذلك مرتبطا بالنشاطات التي ستتخلله.وشهدت العلاقات الدبلوماسية بين السويد وعدد من دول الشرق الأوسط والعالم الإسلامي توترا في الأسابيع الماضية، بعدما أجازت الشرطة إقامة تحركات تخللها تدنيس القرآن.وتوقعت المصادر عدم استمرار هذه الحكومة حتى استكمال مدتها، مشيرة الى أن اليمين المتشدد هو من يقود الحكومة من خلف الكواليس، ما يؤدي إلى تفاقم الكثير من الأزمات وآخرها أزمة حرق المصحف وتأجيج التوتر مع الدول الإسلامية حول العالم.تجدر الإشارة إلى أن بعض الدول الأوروبية، مثل السويد والدنمارك، تسمح بتنظيم تجمعات لحرق القرآن تحت غطاء حرية التعبير، بينما تندد الدول العربية وروسيا بشدة بهذه الأفعال التي تحث على الكراهية والعنف، وترى أنها لا علاقة لها بحرية التعبير.وذكر أن صناعة نموذج إسلامي يعبر عن الكراهية والدماء والإرهاب كنموذج داعش والقاعدة الإرهابيتين (محظورة في روسيا وعدة دول) ومثل هذه الجماعات، والإشارة بها إلى الإسلام، مردود عليه، لأن من صنعها هو نفسه الذي يحذر من الإسلام.وشدد على أن الإسلام حتى مع دخوله لأوروبا، لم ولن يحمل الكراهية، رغم أن المواثيق الدولية التي تعبر عن التعايش الإنساني تؤكد على احترام المقدسات الدينية بكل أديانها، وغير ذلك ما هو إلا تمييز بين الناس وليس له علاقة بالحرية الدينية أو حرية التعبير .

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