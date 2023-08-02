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https://sputnikarabic.ae/20230802/التمساح-تدمر-مدرعة-أوكرانية-على-محور-زابوروجيه-فيديو-1079728364.html
"التمساح" تدمر مدرعة أوكرانية على محور زابوروجيه... فيديو
"التمساح" تدمر مدرعة أوكرانية على محور زابوروجيه... فيديو
قام طاقم المروحية الهجومية والاستطلاعية من طراز "كا-52" (التمساح) بتدمير مدرعة أوكرانية بصاروخ موجه على محور زابوروجيه. 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T16:31+0000
2023-08-02T16:32+0000
رصد عسكري
روسيا
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ونشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، لقطات لتدمير مركبة مدرعة تابعة للقوات الأوكرانية بواسطة صاروخ موجه من مروحية "كا-52".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي صد 4 هجمات أوكرانية على اتجاه زابوروجيه.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

"التمساح" تدمر مدرعة أوكرانية على محور زابوروجيه... فيديو

16:31 GMT 02.08.2023 (تم التحديث: 16:32 GMT 02.08.2023)
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiyمروحية "كا-52" "القاطور" (التمساح الأمريكي) خلال عملية عسكرية بمدينة القريتين، سوريا
مروحية كا-52 القاطور (التمساح الأمريكي) خلال عملية عسكرية بمدينة القريتين، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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قام طاقم المروحية الهجومية والاستطلاعية من طراز "كا-52" (التمساح) بتدمير مدرعة أوكرانية بصاروخ موجه على محور زابوروجيه.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، لقطات لتدمير مركبة مدرعة تابعة للقوات الأوكرانية بواسطة صاروخ موجه من مروحية "كا-52".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي صد 4 هجمات أوكرانية على اتجاه زابوروجيه.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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