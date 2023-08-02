https://sputnikarabic.ae/20230802/الجيش-الأردني-يقبض-على-إسرائيلي-حاول-التسلل-إلى-الأردن-1079703365.html
الجيش الأردني يقبض على إسرائيلي حاول التسلل إلى الأردن
الجيش الأردني يقبض على إسرائيلي حاول التسلل إلى الأردن
أعلن الجيش الأردني، اليوم الأربعاء، أن قواته تمكنت من القبض على شخص إسرائيلي الجنسية حاول التسلل إلى داخل الأراضي الأردنية بطريقة غير مشروعة. 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T09:16+0000
2023-08-02T09:16+0000
2023-08-02T09:16+0000
أخبار الأردن
إسرائيل
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104488/80/1044888095_0:95:2847:1696_1920x0_80_0_0_867ae3cb95471044ee277f75d4c1755f.jpg
وحسب وكالة "عمون"، قال الجيش الأردني في بيان، إن المنطقة العسكرية الجنوبية أحبطت أمس الثلاثاء، على إحدى واجهاتها محاولة تسلل شخص إسرائيلي الجنسية إلى داخل الأراضي الأردنية بطريقة غير مشروعة.وأضاف البيان أن قوات حرس الحدود قامت بتطبيق قواعد الاشتباك وتم إلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة.كما شدد البيان أن القوات المسلحة الأردنية حازمة في التعامل بكل قوة لحماية الحدود ومنع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب، وستقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني للبلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230616/الجيش-الأردني-يعلن-إسقاط-طائرة-مسيرة-محملة-بالأسلحة-قادمة-من-سوريا--1078171481.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104488/80/1044888095_118:0:2847:2047_1920x0_80_0_0_2cf15c4752efb9f7dd32768c1e81ed32.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
أخبار الأردن, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
الجيش الأردني يقبض على إسرائيلي حاول التسلل إلى الأردن
تابعنا عبر
أعلن الجيش الأردني، اليوم الأربعاء، أن قواته تمكنت من القبض على شخص إسرائيلي الجنسية حاول التسلل إلى داخل الأراضي الأردنية بطريقة غير مشروعة.
وحسب وكالة
"عمون"، قال الجيش الأردني في بيان، إن المنطقة العسكرية الجنوبية أحبطت أمس الثلاثاء، على إحدى واجهاتها محاولة تسلل شخص إسرائيلي الجنسية إلى داخل الأراضي الأردنية بطريقة غير مشروعة.
وأضاف البيان أن قوات حرس الحدود قامت بتطبيق قواعد الاشتباك وتم إلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة.
كما شدد البيان أن القوات المسلحة الأردنية حازمة في التعامل بكل قوة لحماية الحدود
ومنع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب، وستقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني للبلاد.