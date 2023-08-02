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الجيش الأردني يقبض على إسرائيلي حاول التسلل إلى الأردن
الجيش الأردني يقبض على إسرائيلي حاول التسلل إلى الأردن
أعلن الجيش الأردني، اليوم الأربعاء، أن قواته تمكنت من القبض على شخص إسرائيلي الجنسية حاول التسلل إلى داخل الأراضي الأردنية بطريقة غير مشروعة. 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T09:16+0000
2023-08-02T09:16+0000
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وحسب وكالة "عمون"، قال الجيش الأردني في بيان، إن المنطقة العسكرية الجنوبية أحبطت أمس الثلاثاء، على إحدى واجهاتها محاولة تسلل شخص إسرائيلي الجنسية إلى داخل الأراضي الأردنية بطريقة غير مشروعة.وأضاف البيان أن قوات حرس الحدود قامت بتطبيق قواعد الاشتباك وتم إلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة.كما شدد البيان أن القوات المسلحة الأردنية حازمة في التعامل بكل قوة لحماية الحدود ومنع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب، وستقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني للبلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230616/الجيش-الأردني-يعلن-إسقاط-طائرة-مسيرة-محملة-بالأسلحة-قادمة-من-سوريا--1078171481.html
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أخبار الأردن, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
أخبار الأردن, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار

الجيش الأردني يقبض على إسرائيلي حاول التسلل إلى الأردن

09:16 GMT 02.08.2023
© AFP 2023 / KHALIL MAZRAAWIالجيش الأردني
الجيش الأردني - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
© AFP 2023 / KHALIL MAZRAAWI
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أعلن الجيش الأردني، اليوم الأربعاء، أن قواته تمكنت من القبض على شخص إسرائيلي الجنسية حاول التسلل إلى داخل الأراضي الأردنية بطريقة غير مشروعة.
وحسب وكالة "عمون"، قال الجيش الأردني في بيان، إن المنطقة العسكرية الجنوبية أحبطت أمس الثلاثاء، على إحدى واجهاتها محاولة تسلل شخص إسرائيلي الجنسية إلى داخل الأراضي الأردنية بطريقة غير مشروعة.
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وأضاف البيان أن قوات حرس الحدود قامت بتطبيق قواعد الاشتباك وتم إلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة.

كما شدد البيان أن القوات المسلحة الأردنية حازمة في التعامل بكل قوة لحماية الحدود ومنع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب، وستقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني للبلاد.
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