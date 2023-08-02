الجيش الإسرائيلي: إصابة شخصين جراء إطلاق النار في منطقة غور الأردن
10:48 GMT 02.08.2023 (تم التحديث: 10:49 GMT 02.08.2023)
© AFP 2023 / JAAFAR ASHTIYEHمستوطنات الضفة الغربية المحتلة، مستوطنة "باكوت" بالقرب من غور الأردن، 18 يونيو 2020
© AFP 2023 / JAAFAR ASHTIYEH
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، "إصابة شخصين جراء إطلاق النار بالقرب من مفرق الحمراء في منطقة غور الأردن".
وقال الجيش الإسرائيلي، في خبر عاجل، إن منطقة الأغوار شهدت إطلاق نار أسفر عن إصابة مواطنين اثنين بجروح طفيفة، مؤكدا أن قواته تلاحق المشتبه فيهم.
פיגוע ירי מרכב חולף בוצע סמוך לצומת חמרה בחטיבת הבקעה והעמקים. אזרחית ישראלית נפצעה באורח קל כתוצאה מרסיסי הירי וישנן מספר פגיעות ברכב. כוחות צה"ל פתחו במרדף אחר המחבלים— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 2, 2023
من جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "قوات الجيش اقتحمت مدينة نابلس، في إطار البحث عن منفذي عملية إطلاق النار قرب الأغوار".
פיגוע הירי בבקעה: מספר בני משפחה היו ברכב - האישה שנפצעה קל ואיתה בעלה ושני ילדיה בני ה-6 וה-9 שלא נפגעו. במקביל, כוחות צה"ל נכנסו לשכם במסגרת המצוד אחר המחבלים, בזירה נמצאה הכוונת של הנשק ששימש אותם לפיגוע@Doron_Kadosh pic.twitter.com/6xsSXEgm30— גלצ (@GLZRadio) August 2, 2023
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، مساء أمس الثلاثاء، مقتل مواطن فلسطيني برصاص القوات العسكرية بزعم قيامه بعملية طعن، جنوبي الخليل في الضفة الغربية.
وأكد أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي قرب بلدة السموع الواقعة جنوب الخليل.
وادعى أدرعي أن المواطن الفلسطيني ـ لم تعلن هويته بعد ـ حاول تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة "أشتموع" الواقعة جنوب مدينة الخليل، وأن ضابطة وجندي من الجيش الإسرائيلي قاما بقتل الفلسطيني، دون وقوع إصابات تذكر في صفوف الجيش الإسرائيلي.
وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن محاولة تنفيذ عملية الطعن جاءت فور عملية "معاليه أدوميم" التي قتل خلالها شاب فلسطيني بعد إصابته 6 إسرائيليين، اثنين منهما حالتهما خطيرة، شرق القدس المحتلة.