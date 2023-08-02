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الجيش الإسرائيلي: إصابة شخصين جراء إطلاق النار في منطقة غور الأردن
الجيش الإسرائيلي: إصابة شخصين جراء إطلاق النار في منطقة غور الأردن
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، "إصابة شخصين جراء إطلاق النار بالقرب من مفرق الحمراء في منطقة غور الأردن". 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T10:48+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي، في خبر عاجل، إن منطقة الأغوار شهدت إطلاق نار أسفر عن إصابة مواطنين اثنين بجروح طفيفة، مؤكدا أن قواته تلاحق المشتبه فيهم.من جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "قوات الجيش اقتحمت مدينة نابلس، في إطار البحث عن منفذي عملية إطلاق النار قرب الأغوار".وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، مساء أمس الثلاثاء، مقتل مواطن فلسطيني برصاص القوات العسكرية بزعم قيامه بعملية طعن، جنوبي الخليل في الضفة الغربية.وأكد أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي قرب بلدة السموع الواقعة جنوب الخليل.وادعى أدرعي أن المواطن الفلسطيني ـ لم تعلن هويته بعد ـ حاول تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة "أشتموع" الواقعة جنوب مدينة الخليل، وأن ضابطة وجندي من الجيش الإسرائيلي قاما بقتل الفلسطيني، دون وقوع إصابات تذكر في صفوف الجيش الإسرائيلي.وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن محاولة تنفيذ عملية الطعن جاءت فور عملية "معاليه أدوميم" التي قتل خلالها شاب فلسطيني بعد إصابته 6 إسرائيليين، اثنين منهما حالتهما خطيرة، شرق القدس المحتلة.
https://sputnikarabic.ae/20230802/الخارجية-الفلسطينية-إسرائيل-تستغل-غياب-الجدية-الدولية-في-تطبيق-حل-الدولتين-لضم-الضفة-الغربية-1079692451.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن

الجيش الإسرائيلي: إصابة شخصين جراء إطلاق النار في منطقة غور الأردن

10:48 GMT 02.08.2023 (تم التحديث: 10:49 GMT 02.08.2023)
© AFP 2023 / JAAFAR ASHTIYEHمستوطنات الضفة الغربية المحتلة، مستوطنة "باكوت" بالقرب من غور الأردن، 18 يونيو 2020
مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، مستوطنة باكوت بالقرب من غور الأردن، 18 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
© AFP 2023 / JAAFAR ASHTIYEH
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، "إصابة شخصين جراء إطلاق النار بالقرب من مفرق الحمراء في منطقة غور الأردن".
وقال الجيش الإسرائيلي، في خبر عاجل، إن منطقة الأغوار شهدت إطلاق نار أسفر عن إصابة مواطنين اثنين بجروح طفيفة، مؤكدا أن قواته تلاحق المشتبه فيهم.
من جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "قوات الجيش اقتحمت مدينة نابلس، في إطار البحث عن منفذي عملية إطلاق النار قرب الأغوار".
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، مساء أمس الثلاثاء، مقتل مواطن فلسطيني برصاص القوات العسكرية بزعم قيامه بعملية طعن، جنوبي الخليل في الضفة الغربية.
وأكد أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي قرب بلدة السموع الواقعة جنوب الخليل.
وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
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وادعى أدرعي أن المواطن الفلسطيني ـ لم تعلن هويته بعد ـ حاول تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة "أشتموع" الواقعة جنوب مدينة الخليل، وأن ضابطة وجندي من الجيش الإسرائيلي قاما بقتل الفلسطيني، دون وقوع إصابات تذكر في صفوف الجيش الإسرائيلي.
وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن محاولة تنفيذ عملية الطعن جاءت فور عملية "معاليه أدوميم" التي قتل خلالها شاب فلسطيني بعد إصابته 6 إسرائيليين، اثنين منهما حالتهما خطيرة، شرق القدس المحتلة.
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