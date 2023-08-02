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الكرملين: الرئيس بوتين يجري اتصالا هاتفيا مع أردوغان
Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230802/الجيش-الروسي-يحبط-هجوما-لقوات-النخبة-الأوكرانية-في-زابوروجيه-1079704547.html
الجيش الروسي يحبط هجوما لقوات النخبة الأوكرانية في زابوروجيه
الجيش الروسي يحبط هجوما لقوات النخبة الأوكرانية في زابوروجيه
قال القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه الروسية، يفغيني باليتسكي، في اليوم السابق، إن المجموعة الهجومية الأوكرانية حاولت اختراق الدفاعات الروسية شمال شرق... 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T09:43+0000
2023-08-02T09:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وكتب باليتسكي في قناته على "تلغرام": "قامت مجموعة هجومية معادية بمحاولة أخرى، يوم أمس، لاختراق خطوطنا شمال شرق رابوتينو في منطقة زابوروجيه، إذ تم اكتشاف المجموعة المهاجمة وقت التقدم وتدميرها بمدافعنا".وأشار باليتسكي إلى أن العدو يتكبد خسائر فادحة، ويحاول الاستعداد للقتال و"يرمي جنوده مرة أخرى إلى المذبحة".وقال ضابط الاستخبارات الأمريكية، سكوت ريتر، في مقابلة على قناة "U.S. Tour of Duty" في "يوتيوب": "الحقيقة هي أن أوكرانيا تخوض حرب استنزاف مع روسيا، حيث تزداد ضعفا كل يوم، وروسيا تزداد قوة". وأشار ريتر إلى أنه خلال الهجوم المضاد، فقد الأوكرانيون آلاف الجنود وثلث الأسلحة التي قدمها الناتو. ووفقا له، تشن أوكرانيا هجومًا مضادًا منذ أكثر من شهر، كان من المفترض أن توجه ضربة ساحقة للقوات المسلحة الروسية، لكن القوات المسلحة الأوكرانية لم تصل حتى إلى خط الدفاع الأول.وأضاف ريتر: "عندما تخسر 30 ألف جندي وليس لديك 30 ألفًا آخرين لتحل محلهم، فهذا يضعف الجهد العسكري العام".
https://sputnikarabic.ae/20230802/ضابط-أمريكي-روسيا-تزداد-قوة-وأوكرانيا-ضعفا-كل-يوم--1079703105.html
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العالم, روسيا, رصد عسكري
العالم, روسيا, رصد عسكري

الجيش الروسي يحبط هجوما لقوات النخبة الأوكرانية في زابوروجيه

09:43 GMT 02.08.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankovالتدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري "سيرغيفسكي" في بريمورسكي كراي.
التدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري سيرغيفسكي في بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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قال القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه الروسية، يفغيني باليتسكي، في اليوم السابق، إن المجموعة الهجومية الأوكرانية حاولت اختراق الدفاعات الروسية شمال شرق رابوتينو في منطقة زابوروجيه، وتم تدمير العدو بالمدفعية مباشرة خلال التقدم.
وكتب باليتسكي في قناته على "تلغرام": "قامت مجموعة هجومية معادية بمحاولة أخرى، يوم أمس، لاختراق خطوطنا شمال شرق رابوتينو في منطقة زابوروجيه، إذ تم اكتشاف المجموعة المهاجمة وقت التقدم وتدميرها بمدافعنا".
وأشار باليتسكي إلى أن العدو يتكبد خسائر فادحة، ويحاول الاستعداد للقتال و"يرمي جنوده مرة أخرى إلى المذبحة".
وشدد باليتسكي: "مع استمرارالعناد الغربي، يقوم عملاء الغرب بإلقاء الناس في مفرمة اللحم، ويبقى الاستسلام الفرصة الوحيدة لجنود القوات المسلحة الأوكرانية لإنقاذ حياتهم".
تدريبات وحدات القوات الهجومية في المنطقة العسكرية المركزية بمنطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط أمريكي: روسيا تزداد قوة وأوكرانيا ضعفا كل يوم
09:14 GMT
وقال ضابط الاستخبارات الأمريكية، سكوت ريتر، في مقابلة على قناة "U.S. Tour of Duty" في "يوتيوب": "الحقيقة هي أن أوكرانيا تخوض حرب استنزاف مع روسيا، حيث تزداد ضعفا كل يوم، وروسيا تزداد قوة".
وأشار ريتر إلى أنه خلال الهجوم المضاد، فقد الأوكرانيون آلاف الجنود وثلث الأسلحة التي قدمها الناتو. ووفقا له، تشن أوكرانيا هجومًا مضادًا منذ أكثر من شهر، كان من المفترض أن توجه ضربة ساحقة للقوات المسلحة الروسية، لكن القوات المسلحة الأوكرانية لم تصل حتى إلى خط الدفاع الأول.
وأضاف ريتر: "عندما تخسر 30 ألف جندي وليس لديك 30 ألفًا آخرين لتحل محلهم، فهذا يضعف الجهد العسكري العام".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:39 GMT
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