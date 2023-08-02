https://sputnikarabic.ae/20230802/الجيش-الروسي-يحبط-هجوما-لقوات-النخبة-الأوكرانية-في-زابوروجيه-1079704547.html
الجيش الروسي يحبط هجوما لقوات النخبة الأوكرانية في زابوروجيه
الجيش الروسي يحبط هجوما لقوات النخبة الأوكرانية في زابوروجيه
قال القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه الروسية، يفغيني باليتسكي، في اليوم السابق، إن المجموعة الهجومية الأوكرانية حاولت اختراق الدفاعات الروسية شمال شرق... 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T09:43+0000
2023-08-02T09:43+0000
2023-08-02T09:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وكتب باليتسكي في قناته على "تلغرام": "قامت مجموعة هجومية معادية بمحاولة أخرى، يوم أمس، لاختراق خطوطنا شمال شرق رابوتينو في منطقة زابوروجيه، إذ تم اكتشاف المجموعة المهاجمة وقت التقدم وتدميرها بمدافعنا".وأشار باليتسكي إلى أن العدو يتكبد خسائر فادحة، ويحاول الاستعداد للقتال و"يرمي جنوده مرة أخرى إلى المذبحة".وقال ضابط الاستخبارات الأمريكية، سكوت ريتر، في مقابلة على قناة "U.S. Tour of Duty" في "يوتيوب": "الحقيقة هي أن أوكرانيا تخوض حرب استنزاف مع روسيا، حيث تزداد ضعفا كل يوم، وروسيا تزداد قوة". وأشار ريتر إلى أنه خلال الهجوم المضاد، فقد الأوكرانيون آلاف الجنود وثلث الأسلحة التي قدمها الناتو. ووفقا له، تشن أوكرانيا هجومًا مضادًا منذ أكثر من شهر، كان من المفترض أن توجه ضربة ساحقة للقوات المسلحة الروسية، لكن القوات المسلحة الأوكرانية لم تصل حتى إلى خط الدفاع الأول.وأضاف ريتر: "عندما تخسر 30 ألف جندي وليس لديك 30 ألفًا آخرين لتحل محلهم، فهذا يضعف الجهد العسكري العام".
https://sputnikarabic.ae/20230802/ضابط-أمريكي-روسيا-تزداد-قوة-وأوكرانيا-ضعفا-كل-يوم--1079703105.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, رصد عسكري
الجيش الروسي يحبط هجوما لقوات النخبة الأوكرانية في زابوروجيه
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قال القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه الروسية، يفغيني باليتسكي، في اليوم السابق، إن المجموعة الهجومية الأوكرانية حاولت اختراق الدفاعات الروسية شمال شرق رابوتينو في منطقة زابوروجيه، وتم تدمير العدو بالمدفعية مباشرة خلال التقدم.
وكتب باليتسكي في قناته على "تلغرام": "قامت مجموعة هجومية معادية بمحاولة أخرى، يوم أمس، لاختراق خطوطنا شمال شرق رابوتينو في منطقة زابوروجيه، إذ تم اكتشاف المجموعة المهاجمة وقت التقدم وتدميرها بمدافعنا
".
وشدد باليتسكي: "مع استمرارالعناد الغربي، يقوم عملاء الغرب بإلقاء الناس في مفرمة اللحم، ويبقى الاستسلام الفرصة الوحيدة لجنود القوات المسلحة الأوكرانية لإنقاذ حياتهم".
وقال ضابط الاستخبارات الأمريكية، سكوت ريتر، في مقابلة على قناة "U.S. Tour of Duty" في "يوتيوب": "الحقيقة هي أن أوكرانيا تخوض حرب استنزاف مع روسيا، حيث تزداد ضعفا كل يوم، وروسيا تزداد قوة".
وأشار ريتر إلى أنه خلال الهجوم المضاد، فقد الأوكرانيون آلاف الجنود وثلث الأسلحة التي قدمها الناتو. ووفقا له، تشن أوكرانيا هجومًا مضادًا منذ أكثر من شهر، كان من المفترض أن توجه ضربة ساحقة للقوات المسلحة الروسية، لكن القوات المسلحة الأوكرانية لم تصل حتى إلى خط الدفاع الأول.
وأضاف ريتر: "عندما تخسر 30 ألف جندي وليس لديك 30 ألفًا آخرين لتحل محلهم، فهذا يضعف الجهد العسكري العام".