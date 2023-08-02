https://sputnikarabic.ae/20230802/الجيش-الروسي-يسيطر-على-8-نقاط-تمركز-تابعة-للقوات-الأوكرانية-في-لوغانسك-1079692214.html
الجيش الروسي يسيطر على 8 نقاط تمركز تابعة للقوات الأوكرانية في لوغانسك
الجيش الروسي يسيطر على 8 نقاط تمركز تابعة للقوات الأوكرانية في لوغانسك
صرح سيرغي زيبنسكي، رئيس المركز الصحفي لمجموعة "زاباد" (الغرب)، أنه خلال الأيام القليلة الماضية، سيطر الجيش الروسي على 8 مواقع للقوات المسلحة الأوكرانية في... 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T07:40+0000
2023-08-02T07:40+0000
2023-08-02T07:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/01/1079665345_0:0:2905:1634_1920x0_80_0_0_0485ba05d8c4d583133a395af96e091a.jpg
وقال سيرغي زيبنسكي: "خلال ثلاثة أيام من العمليات الهجومية في اتجاه كوزيموفسكي، سيطرت مجموعات هجومية من لواء المشاة المؤلل التابع للجيش على ثمانية مواقع أوكرانية، و4 مخابئ، ودمرت ثلاثة أطقم من المدافع الرشاشة وقضت على فرقة مشاة من الفرقة الآلية الثانية والثلاثين المنفصلة، واللواء 25 المحمول جوا جنوب غرب منطقة غابات بوبوف".وأضاف: "قامت طائرات الهليكوبتر الهجومية "كا-53" و"مي-35" وطائرات "سو-25" بتنفيذ 13 ضربة ضد القوى العاملة والقوة النارية للواء الميكانيكي الرابع عشر ووحدات الدفاع الإقليمية الأوكرانية".وبدأ الهجوم المضاد الأوكراني في المناطق الجنوبية من دونيتسك وأرتيوموفسك وخصوصًا زابوروجيه، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، وقد نشرت كييف فصائل قتالية مدربة من قبل حلف شمال الأطلسي (الناتو) ومزودة بتكنولوجيا غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.أقرا أيضا: مستشار سابق في البنتاغون يعترف بخطأ أمريكا في تقييم روسياأقرا أيضا: "هذه هي النهاية"... مستشار البنتاغون السابق يحذر: لا شيء سيساعد كييفأقرا أيضا: مستشار في "البنتاغون" يكشف عن "غليان" لدى الجيش الأوكراني من زيلينسكي
https://sputnikarabic.ae/20230802/إعلام-تكتيك-عسكري-روسي-جديد-يسبب-ذعرا-في-أوكرانيا-1079691952.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/01/1079665345_176:0:2905:2047_1920x0_80_0_0_ed523d721dbc5adb36c211e526c6a3b7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الجيش الروسي يسيطر على 8 نقاط تمركز تابعة للقوات الأوكرانية في لوغانسك
تابعنا عبر
صرح سيرغي زيبنسكي، رئيس المركز الصحفي لمجموعة "زاباد" (الغرب)، أنه خلال الأيام القليلة الماضية، سيطر الجيش الروسي على 8 مواقع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة سفاتوفسكي في لوغانسك.
وقال سيرغي زيبنسكي: "خلال ثلاثة أيام من العمليات الهجومية في اتجاه كوزيموفسكي، سيطرت مجموعات هجومية من لواء المشاة المؤلل التابع للجيش على ثمانية مواقع أوكرانية، و4 مخابئ، ودمرت ثلاثة أطقم من المدافع الرشاشة وقضت على فرقة مشاة من الفرقة الآلية الثانية والثلاثين المنفصلة، واللواء 25 المحمول جوا جنوب غرب منطقة غابات بوبوف".
وأضاف: "قامت طائرات الهليكوبتر الهجومية "كا-53" و"مي-35" وطائرات "سو-25" بتنفيذ 13 ضربة ضد القوى العاملة والقوة النارية للواء الميكانيكي الرابع عشر ووحدات الدفاع الإقليمية الأوكرانية".
وبدأ الهجوم المضاد الأوكراني في المناطق الجنوبية من دونيتسك وأرتيوموفسك وخصوصًا زابوروجيه، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، وقد نشرت كييف فصائل قتالية مدربة من قبل حلف شمال الأطلسي (الناتو) ومزودة بتكنولوجيا غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.