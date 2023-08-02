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Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230802/الجيش-الروسي-يسيطر-على-8-نقاط-تمركز-تابعة-للقوات-الأوكرانية-في-لوغانسك-1079692214.html
الجيش الروسي يسيطر على 8 نقاط تمركز تابعة للقوات الأوكرانية في لوغانسك
الجيش الروسي يسيطر على 8 نقاط تمركز تابعة للقوات الأوكرانية في لوغانسك
صرح سيرغي زيبنسكي، رئيس المركز الصحفي لمجموعة "زاباد" (الغرب)، أنه خلال الأيام القليلة الماضية، سيطر الجيش الروسي على 8 مواقع للقوات المسلحة الأوكرانية في... 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T07:40+0000
2023-08-02T07:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال سيرغي زيبنسكي: "خلال ثلاثة أيام من العمليات الهجومية في اتجاه كوزيموفسكي، سيطرت مجموعات هجومية من لواء المشاة المؤلل التابع للجيش على ثمانية مواقع أوكرانية، و4 مخابئ، ودمرت ثلاثة أطقم من المدافع الرشاشة وقضت على فرقة مشاة من الفرقة الآلية الثانية والثلاثين المنفصلة، واللواء 25 المحمول جوا جنوب غرب منطقة غابات بوبوف".وأضاف: "قامت طائرات الهليكوبتر الهجومية "كا-53" و"مي-35" وطائرات "سو-25" بتنفيذ 13 ضربة ضد القوى العاملة والقوة النارية للواء الميكانيكي الرابع عشر ووحدات الدفاع الإقليمية الأوكرانية".وبدأ الهجوم المضاد الأوكراني في المناطق الجنوبية من دونيتسك وأرتيوموفسك وخصوصًا زابوروجيه، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، وقد نشرت كييف فصائل قتالية مدربة من قبل حلف شمال الأطلسي (الناتو) ومزودة بتكنولوجيا غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.أقرا أيضا: مستشار سابق في البنتاغون يعترف بخطأ أمريكا في تقييم روسياأقرا أيضا: "هذه هي النهاية"... مستشار البنتاغون السابق يحذر: لا شيء سيساعد كييفأقرا أيضا: مستشار في "البنتاغون" يكشف عن "غليان" لدى الجيش الأوكراني من زيلينسكي
https://sputnikarabic.ae/20230802/إعلام-تكتيك-عسكري-روسي-جديد-يسبب-ذعرا-في-أوكرانيا-1079691952.html
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روسيا

الجيش الروسي يسيطر على 8 نقاط تمركز تابعة للقوات الأوكرانية في لوغانسك

07:40 GMT 02.08.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورتدريبات وحدات القوات الهجومية في المنطقة العسكرية المركزية بمنطقة العملية العسكرية الخاصة.
تدريبات وحدات القوات الهجومية في المنطقة العسكرية المركزية بمنطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
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صرح سيرغي زيبنسكي، رئيس المركز الصحفي لمجموعة "زاباد" (الغرب)، أنه خلال الأيام القليلة الماضية، سيطر الجيش الروسي على 8 مواقع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة سفاتوفسكي في لوغانسك.
وقال سيرغي زيبنسكي: "خلال ثلاثة أيام من العمليات الهجومية في اتجاه كوزيموفسكي، سيطرت مجموعات هجومية من لواء المشاة المؤلل التابع للجيش على ثمانية مواقع أوكرانية، و4 مخابئ، ودمرت ثلاثة أطقم من المدافع الرشاشة وقضت على فرقة مشاة من الفرقة الآلية الثانية والثلاثين المنفصلة، واللواء 25 المحمول جوا جنوب غرب منطقة غابات بوبوف".
وأضاف: "قامت طائرات الهليكوبتر الهجومية "كا-53" و"مي-35" وطائرات "سو-25" بتنفيذ 13 ضربة ضد القوى العاملة والقوة النارية للواء الميكانيكي الرابع عشر ووحدات الدفاع الإقليمية الأوكرانية".
تدريبات وحدات القوات الهجومية في المنطقة العسكرية المركزية بمنطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: تكتيك عسكري روسي جديد يسبب ذعرا في أوكرانيا
07:24 GMT
وبدأ الهجوم المضاد الأوكراني في المناطق الجنوبية من دونيتسك وأرتيوموفسك وخصوصًا زابوروجيه، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، وقد نشرت كييف فصائل قتالية مدربة من قبل حلف شمال الأطلسي (الناتو) ومزودة بتكنولوجيا غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
أقرا أيضا: مستشار سابق في البنتاغون يعترف بخطأ أمريكا في تقييم روسيا
أقرا أيضا: "هذه هي النهاية"... مستشار البنتاغون السابق يحذر: لا شيء سيساعد كييف
أقرا أيضا: مستشار في "البنتاغون" يكشف عن "غليان" لدى الجيش الأوكراني من زيلينسكي
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