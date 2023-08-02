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الجيش الروسي يصد 4 هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية على اتجاه زابوروجيه
Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230802/الجيش-الروسي-يصد-4-هجمات-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-على-اتجاه-زابوروجيه---عاجل-1079714616.html
الجيش الروسي يصد 4 هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية على اتجاه زابوروجيه
الجيش الروسي يصد 4 هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية على اتجاه زابوروجيه
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي صد 4 هجمات أوكرانية على اتجاه زابوروجيه 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T12:13+0000
2023-08-02T12:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضافت: "تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الخامس عشر التابع للحرس الوطني الأوكراني في منقطة مالايا توكماتشكا في مقاطعة زابوروجيه، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 220 جنديًا ودبابة ومركبتين قتاليتين للمشاة".وأردف البيان: "بالقرب من مدينة أوريخوف، في مقاطعة زابوروجيه، تم استهداف مركز قيادة اللواء الخامس عشر التابع للحرس الوطني الأوكراني".وتابع البيان: "في اتجاه كراسني ليمان، نجحت قوات محموعة "المركز" وضربات طيران الجيش ونيران المدفعية في صد هجوم للعدو في منطقة نوفوفوديانوي في جمهورية لوغانسك الشعبية".وبحسب الدفاع: "تم القضاء على ما يصل إلى 115 جنديًا أوكرانيًا و4 مركبات قتالية مدرعة وثلاث مركبات ومدفع "إم777" أمريكي الصنع ومدفع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز "غفوزديكا" ومدفع "دي-30".وقالت الدفاع: "تمكنت أنظمة الدفاع الجوي من اعتراض 12 صاروخًا من طراز " هيمارس".وبحسب الدفاع الروسية: "تم تدمير 28 مركبة جوية أوكرانية دون طيار في مناطق في جمهورية لوغانسك الشعبية، ودونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه ومقاطعة خيرسون".تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230802/الدفاع-الروسية--كييف-تحاول-مرة-أخرى-مهاجمة-سفينة-تابعة-للبحرية--1079714307.html
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روسيا
روسيا

الجيش الروسي يصد 4 هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية على اتجاه زابوروجيه

12:13 GMT 02.08.2023 (تم التحديث: 12:29 GMT 02.08.2023)
© Sputnik . Russian Defence Ministry  / الانتقال إلى بنك الصورراجمات الصواريخ المسماة "أوراغان" (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية "О" تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة
راجمات الصواريخ المسماة أوراغان (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية О تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
© Sputnik . Russian Defence Ministry
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تابعنا عبرTelegramNabd
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي صد 4 هجمات أوكرانية على اتجاه زابوروجيه
وأضافت: "تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الخامس عشر التابع للحرس الوطني الأوكراني في منقطة مالايا توكماتشكا في مقاطعة زابوروجيه، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 220 جنديًا ودبابة ومركبتين قتاليتين للمشاة".
وأردف البيان: "بالقرب من مدينة أوريخوف، في مقاطعة زابوروجيه، تم استهداف مركز قيادة اللواء الخامس عشر التابع للحرس الوطني الأوكراني".
وتابع البيان: "في اتجاه كراسني ليمان، نجحت قوات محموعة "المركز" وضربات طيران الجيش ونيران المدفعية في صد هجوم للعدو في منطقة نوفوفوديانوي في جمهورية لوغانسك الشعبية".
وبحسب الدفاع: "تم القضاء على ما يصل إلى 115 جنديًا أوكرانيًا و4 مركبات قتالية مدرعة وثلاث مركبات ومدفع "إم777" أمريكي الصنع ومدفع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز "غفوزديكا" ومدفع "دي-30".
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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12:01 GMT
وقالت الدفاع: "تمكنت أنظمة الدفاع الجوي من اعتراض 12 صاروخًا من طراز " هيمارس".
وبحسب الدفاع الروسية: "تم تدمير 28 مركبة جوية أوكرانية دون طيار في مناطق في جمهورية لوغانسك الشعبية، ودونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه ومقاطعة خيرسون".
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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