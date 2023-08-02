https://sputnikarabic.ae/20230802/الجيش-الروسي-يصد-4-هجمات-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-على-اتجاه-زابوروجيه---عاجل-1079714616.html
الجيش الروسي يصد 4 هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية على اتجاه زابوروجيه
الجيش الروسي يصد 4 هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية على اتجاه زابوروجيه
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي صد 4 هجمات أوكرانية على اتجاه زابوروجيه 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T12:13+0000
2023-08-02T12:13+0000
2023-08-02T12:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضافت: "تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الخامس عشر التابع للحرس الوطني الأوكراني في منقطة مالايا توكماتشكا في مقاطعة زابوروجيه، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 220 جنديًا ودبابة ومركبتين قتاليتين للمشاة".وأردف البيان: "بالقرب من مدينة أوريخوف، في مقاطعة زابوروجيه، تم استهداف مركز قيادة اللواء الخامس عشر التابع للحرس الوطني الأوكراني".وتابع البيان: "في اتجاه كراسني ليمان، نجحت قوات محموعة "المركز" وضربات طيران الجيش ونيران المدفعية في صد هجوم للعدو في منطقة نوفوفوديانوي في جمهورية لوغانسك الشعبية".وبحسب الدفاع: "تم القضاء على ما يصل إلى 115 جنديًا أوكرانيًا و4 مركبات قتالية مدرعة وثلاث مركبات ومدفع "إم777" أمريكي الصنع ومدفع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز "غفوزديكا" ومدفع "دي-30".وقالت الدفاع: "تمكنت أنظمة الدفاع الجوي من اعتراض 12 صاروخًا من طراز " هيمارس".وبحسب الدفاع الروسية: "تم تدمير 28 مركبة جوية أوكرانية دون طيار في مناطق في جمهورية لوغانسك الشعبية، ودونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه ومقاطعة خيرسون".تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230802/الدفاع-الروسية--كييف-تحاول-مرة-أخرى-مهاجمة-سفينة-تابعة-للبحرية--1079714307.html
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روسيا
الجيش الروسي يصد 4 هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية على اتجاه زابوروجيه
12:13 GMT 02.08.2023 (تم التحديث: 12:29 GMT 02.08.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي صد 4 هجمات أوكرانية على اتجاه زابوروجيه
وأضافت: "تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الخامس عشر التابع للحرس الوطني الأوكراني في منقطة مالايا توكماتشكا في مقاطعة زابوروجيه، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 220 جنديًا ودبابة ومركبتين قتاليتين للمشاة".
وأردف البيان: "بالقرب من مدينة أوريخوف، في مقاطعة زابوروجيه، تم استهداف مركز قيادة اللواء الخامس عشر التابع للحرس الوطني الأوكراني".
وتابع البيان: "في اتجاه كراسني ليمان، نجحت قوات محموعة "المركز" وضربات طيران الجيش ونيران المدفعية في صد هجوم للعدو في منطقة نوفوفوديانوي في جمهورية لوغانسك الشعبية".
وبحسب الدفاع: "تم القضاء على ما يصل إلى 115 جنديًا أوكرانيًا و4 مركبات قتالية مدرعة وثلاث مركبات ومدفع "إم777" أمريكي الصنع ومدفع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز "غفوزديكا" ومدفع "دي-30".
وقالت الدفاع: "تمكنت أنظمة الدفاع الجوي من اعتراض 12 صاروخًا من طراز " هيمارس".
وبحسب الدفاع الروسية: "تم تدمير 28 مركبة جوية أوكرانية دون طيار في مناطق في جمهورية لوغانسك الشعبية، ودونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه ومقاطعة خيرسون".
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.