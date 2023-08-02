https://sputnikarabic.ae/20230802/الحرس-الثوري-الإيراني-يدعو-دول-عربية-خليجية-للتوقف-عن-انتهاك-جزر-متنازع-عليها-مع-الإمارات-1079713655.html

الحرس الثوري الإيراني يدعو دول عربية خليجية للتوقف عن انتهاك جزر متنازع عليها مع الإمارات

الحرس الثوري الإيراني يدعو دول عربية خليجية للتوقف عن انتهاك جزر متنازع عليها مع الإمارات

دعا قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنكسيري، اليوم الأبعاء، "الدول العربية المطلة على الخليج إلى وقف انتهاك سيادة الجزر الإيرانية". 02.08.2023, سبوتنيك عربي

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وقال تنكسيري إن "الجزر في الخليج تعد جزء من شعب إيران العظيم، ونحن أبناء هذا الشعب وعلينا الدفاع عن شرفنا"، مضيفًا أن "الخليج ملك لجميع دول هذه المنطقة، وجميع الدول حساسة إذا تعلق الأمر بحدودها الجغرافية"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وانطلقت "مناورات اقتدار القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق صباح اليوم، للدفاع القوي عن الجزر الإيرانية في الخليج مع التركيز على جزيرة أبو موسى".وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية بأن "المناورات انطلقت بحضور القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي وقائد بحرية الحرس الثوري الأدميرال علي رضا تنكسيري، وعدد من قادة ومسؤولي القوات المسلحة الإيرانية والمسؤولين المحليين".وأضافت أن "هذه المناورات أطلق عليها اسم "العميد الشهيد إسحاق دارا" بهدف "إظهار الاقتدار والاستعدادات الدفاعية القتالية للقوة البحرية للحرس الثوري في حماية أمن الخليج والجزر الإيرانية، وتحديدا جزيرة أبو موسى، (المتنازع عليها مع دولة الإمارات بجانب طنب الكبرى، وطنب الصغرى).كما تهدف المناورات إلى "تنفيذ التمارين والمواقف المختلفة من قبل الوحدات القتالية والصاروخية والطائرات المسيرة، والبحرية الجوية، والحرب الالكترونية، والرد السريع، وكتائب الإمام الحسين (ع) في محافظة هرمزجان، والتعبئة البحرية بدعم جوي من القوة الجوفضائية في الحرس الثوري"، حسب الوكالة الإيرانية.

https://sputnikarabic.ae/20230802/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-تزويد-البحرية-بصاروخين-جديدين-مجهزين-بالذكاء-الاصطناعي-صور-1079702699.html

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إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الجيش الإيراني, الأخبار, العالم, أخبار الإمارات العربية المتحدة