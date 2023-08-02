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https://sputnikarabic.ae/20230802/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-تزويد-البحرية-بصاروخين-جديدين-مجهزين-بالذكاء-الاصطناعي-صور-1079702699.html
الحرس الثوري الإيراني يعلن تزويد البحرية بصاروخين جديدين مجهزين بالذكاء الاصطناعي... صور
الحرس الثوري الإيراني يعلن تزويد البحرية بصاروخين جديدين مجهزين بالذكاء الاصطناعي... صور
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، أن "إطلاق مناورات بحرية من جزيرة أبو موسى، هدفها حماية أمن المياه الخليجية والجزر الإيرانية". 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T09:11+0000
2023-08-02T09:11+0000
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وقالت القوات البحرية في الحرس الثوري، في بيان، إنها "استخدمت في المناورات صواريخ باليستية بحرية دقيقة ومسيرات وسفنا مسيرة"، مؤكدة أنها "زودت لأول مرة بصاروخي فتح 360 الباليستي، وصاروخ كروز قدير البحريين"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وأضاف البيان أن "المناورات كشفت عن سفينة مزودة بصواريخ بمدى 600 كم، بالإضافة إلى "استخدام طائرات وسفن مسيرة مزودة بذكاء اصطناعي بحیث أدّت مهمتها بنجاح عبر تدمير الأهداف المحددة لها مسبقا بدقة".وتابعت: "في هذه المناورات قامت سفن بإطلاق صواريخ بسرعة 90 عقدة بحرية ، كما نفذت طائرات مسیرة وطائرات برمائية وسفن مجهزة بذكاء اصطناعي وصواريخ باليستية بحرية عمليات ذكية ودقيقة في أجزاء مختلفة من هذه المناورات".وانطلقت "مناورات اقتدار القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق صباح اليوم، للدفاع القوي عن الجزر الإيرانية في الخليج مع التركيز على جزيرة أبو موسى".وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية بأن "المناورات انطلقت بحضور القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي وقائد بحرية الحرس الثوري الأدميرال علي رضا تنكسيري، وعدد من قادة ومسؤولي القوات المسلحة الإيرانية والمسؤولين المحليين".وأضافت أن "هذه المناورات أطلق عليها اسم "العميد الشهيد إسحاق دارا" بهدف "إظهار الاقتدار والاستعدادات الدفاعية القتالية للقوة البحرية للحرس الثوري في حماية أمن الخليج والجزر الإيرانية، وتحديدا جزيرة أبو موسى، (المتنازع عليها مع دولة الإمارات بجانب طنب الكبرى، وطنب الصغرى).كما تهدف المناورات إلى "تنفيذ التمارين والمواقف المختلفة من قبل الوحدات القتالية والصاروخية والطائرات المسيرة، والبحرية الجوية، والحرب الالكترونية، والرد السريع، وكتائب الإمام الحسين (ع) في محافظة هرمزجان، والتعبئة البحرية بدعم جوي من القوة الجوفضائية في الحرس الثوري"، حسب الوكالة الإيرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230802/الحرس-الثوري-الإيراني-يكشف-عن-سفن-جديدة-مزودة-بصواريخ-يصل-مداها-إلى-600-كيلومتر-1079690839.html
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إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الجيش الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم

الحرس الثوري الإيراني يعلن تزويد البحرية بصاروخين جديدين مجهزين بالذكاء الاصطناعي... صور

09:11 GMT 02.08.2023
© AP Photo / Iranian Revolutionary Guard في هذه الصورة التي نشرها الحرس الثوري الإيراني يوم 17 يناير 2023، تم إطلاق صاروخ من قارب خلال مناورة بحرية في الخليج العربي بإيران.
في هذه الصورة التي نشرها الحرس الثوري الإيراني يوم 17 يناير 2023، تم إطلاق صاروخ من قارب خلال مناورة بحرية في الخليج العربي بإيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
© AP Photo / Iranian Revolutionary Guard
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أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، أن "إطلاق مناورات بحرية من جزيرة أبو موسى، هدفها حماية أمن المياه الخليجية والجزر الإيرانية".
وقالت القوات البحرية في الحرس الثوري، في بيان، إنها "استخدمت في المناورات صواريخ باليستية بحرية دقيقة ومسيرات وسفنا مسيرة"، مؤكدة أنها "زودت لأول مرة بصاروخي فتح 360 الباليستي، وصاروخ كروز قدير البحريين"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وأضاف البيان أن "المناورات كشفت عن سفينة مزودة بصواريخ بمدى 600 كم، بالإضافة إلى "استخدام طائرات وسفن مسيرة مزودة بذكاء اصطناعي بحیث أدّت مهمتها بنجاح عبر تدمير الأهداف المحددة لها مسبقا بدقة".
وتابعت: "في هذه المناورات قامت سفن بإطلاق صواريخ بسرعة 90 عقدة بحرية ، كما نفذت طائرات مسیرة وطائرات برمائية وسفن مجهزة بذكاء اصطناعي وصواريخ باليستية بحرية عمليات ذكية ودقيقة في أجزاء مختلفة من هذه المناورات".
وانطلقت "مناورات اقتدار القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق صباح اليوم، للدفاع القوي عن الجزر الإيرانية في الخليج مع التركيز على جزيرة أبو موسى".
وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية بأن "المناورات انطلقت بحضور القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي وقائد بحرية الحرس الثوري الأدميرال علي رضا تنكسيري، وعدد من قادة ومسؤولي القوات المسلحة الإيرانية والمسؤولين المحليين".
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06:21 GMT
وأضافت أن "هذه المناورات أطلق عليها اسم "العميد الشهيد إسحاق دارا" بهدف "إظهار الاقتدار والاستعدادات الدفاعية القتالية للقوة البحرية للحرس الثوري في حماية أمن الخليج والجزر الإيرانية، وتحديدا جزيرة أبو موسى، (المتنازع عليها مع دولة الإمارات بجانب طنب الكبرى، وطنب الصغرى).
كما تهدف المناورات إلى "تنفيذ التمارين والمواقف المختلفة من قبل الوحدات القتالية والصاروخية والطائرات المسيرة، والبحرية الجوية، والحرب الالكترونية، والرد السريع، وكتائب الإمام الحسين (ع) في محافظة هرمزجان، والتعبئة البحرية بدعم جوي من القوة الجوفضائية في الحرس الثوري"، حسب الوكالة الإيرانية.
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