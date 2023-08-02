https://sputnikarabic.ae/20230802/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-تزويد-البحرية-بصاروخين-جديدين-مجهزين-بالذكاء-الاصطناعي-صور-1079702699.html

الحرس الثوري الإيراني يعلن تزويد البحرية بصاروخين جديدين مجهزين بالذكاء الاصطناعي... صور

الحرس الثوري الإيراني يعلن تزويد البحرية بصاروخين جديدين مجهزين بالذكاء الاصطناعي... صور

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، أن "إطلاق مناورات بحرية من جزيرة أبو موسى، هدفها حماية أمن المياه الخليجية والجزر الإيرانية". 02.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-02T09:11+0000

2023-08-02T09:11+0000

2023-08-02T09:11+0000

إيران

أخبار إيران

الحرس الثوري الإيراني

الجيش الإيراني

أخبار العالم الآن

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/14/1072516010_0:0:3305:1859_1920x0_80_0_0_b1d48d284ebab43b10a1228715370d95.jpg

وقالت القوات البحرية في الحرس الثوري، في بيان، إنها "استخدمت في المناورات صواريخ باليستية بحرية دقيقة ومسيرات وسفنا مسيرة"، مؤكدة أنها "زودت لأول مرة بصاروخي فتح 360 الباليستي، وصاروخ كروز قدير البحريين"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وأضاف البيان أن "المناورات كشفت عن سفينة مزودة بصواريخ بمدى 600 كم، بالإضافة إلى "استخدام طائرات وسفن مسيرة مزودة بذكاء اصطناعي بحیث أدّت مهمتها بنجاح عبر تدمير الأهداف المحددة لها مسبقا بدقة".وتابعت: "في هذه المناورات قامت سفن بإطلاق صواريخ بسرعة 90 عقدة بحرية ، كما نفذت طائرات مسیرة وطائرات برمائية وسفن مجهزة بذكاء اصطناعي وصواريخ باليستية بحرية عمليات ذكية ودقيقة في أجزاء مختلفة من هذه المناورات".وانطلقت "مناورات اقتدار القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق صباح اليوم، للدفاع القوي عن الجزر الإيرانية في الخليج مع التركيز على جزيرة أبو موسى".وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية بأن "المناورات انطلقت بحضور القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي وقائد بحرية الحرس الثوري الأدميرال علي رضا تنكسيري، وعدد من قادة ومسؤولي القوات المسلحة الإيرانية والمسؤولين المحليين".وأضافت أن "هذه المناورات أطلق عليها اسم "العميد الشهيد إسحاق دارا" بهدف "إظهار الاقتدار والاستعدادات الدفاعية القتالية للقوة البحرية للحرس الثوري في حماية أمن الخليج والجزر الإيرانية، وتحديدا جزيرة أبو موسى، (المتنازع عليها مع دولة الإمارات بجانب طنب الكبرى، وطنب الصغرى).كما تهدف المناورات إلى "تنفيذ التمارين والمواقف المختلفة من قبل الوحدات القتالية والصاروخية والطائرات المسيرة، والبحرية الجوية، والحرب الالكترونية، والرد السريع، وكتائب الإمام الحسين (ع) في محافظة هرمزجان، والتعبئة البحرية بدعم جوي من القوة الجوفضائية في الحرس الثوري"، حسب الوكالة الإيرانية.

https://sputnikarabic.ae/20230802/الحرس-الثوري-الإيراني-يكشف-عن-سفن-جديدة-مزودة-بصواريخ-يصل-مداها-إلى-600-كيلومتر-1079690839.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الجيش الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم