https://sputnikarabic.ae/20230802/الحرس-الثوري-الإيراني-يكشف-عن-سفن-جديدة-مزودة-بصواريخ-يصل-مداها-إلى-600-كيلومتر-1079690839.html

الحرس الثوري الإيراني يكشف عن سفن جديدة مزودة بصواريخ مداها 600 كيلومتر

الحرس الثوري الإيراني يكشف عن سفن جديدة مزودة بصواريخ مداها 600 كيلومتر

كشف الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، عن "سفن جديدة مزودة بصواريخ يصل مداها إلى 600 كيلومتر". 02.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-02T06:21+0000

2023-08-02T06:21+0000

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وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن "بحرية الحرس الثوري نشرت سفن "حججي" الخاصة والمزودة بصواريخ مداها 600 كيلومتر في الخليج لحماية السلامة الإقليمية للجزر الإيرانية".وأضافت أن "الحرس الثوري استخدم طائرات وسفنًا مسيّرة مجهزة بالذكاء الاصطناعي واستطاعت أن تدمر الأهداف المحددة مسبقًا بدقة"، مشيرةً إلى أنه "تم إدخال هذه السفن لأول مرة خلال المناورات الجارية في جزيرة أبو موسى"، (المتنازع عليها مع دولة الإمارات بجانب طنب الكبرى، وطنب الصغرى).وانطلقت "مناورات اقتدار القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق صباح اليوم، للدفاع القوي عن الجزر الإيرانية في الخليج مع التركيز على جزيرة أبو موسى".وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية بأن "المناورات انطلقت بحضور القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي وقائد بحرية الحرس الثوري الأدميرال علي رضا تنكسيري، وعدد من قادة ومسؤولي القوات المسلحة الإيرانية والمسؤولين المحليين".وأضافت أن "هذه المناورات أطلق عليها اسم "العميد الشهيد إسحاق دارا" بهدف "إظهار الاقتدار والاستعدادات الدفاعية القتالية للقوة البحرية للحرس الثوري في حماية أمن الخليج والجزر الإيرانية، وتحديدا جزيرة أبو موسى، (المتنازع عليها مع دولة الإمارات بجانب طنب الكبرى، وطنب الصغرى).كما تهدف المناورات إلى "تنفيذ التمارين والمواقف المختلفة من قبل الوحدات القتالية والصاروخية والطائرات المسيرة، والبحرية الجوية، والحرب الالكترونية، والرد السريع، وكتائب الإمام الحسين (ع) في محافظة هرمزجان، والتعبئة البحرية بدعم جوي من القوة الجوفضائية في الحرس الثوري"، حسب الوكالة الإيرانية.

https://sputnikarabic.ae/20230802/الحرس-الثوري-الإيراني-يطلق-مناورات-بحرية--بهدف-الدفاع-عن-الجزر-المتنازع-عليها-مع-الإمارات-1079690255.html

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