https://sputnikarabic.ae/20230802/الخارجية-الأمريكية-التوتر-بين-بولندا-وبيلاروسيا-لا-يستدعي-تفعيل-المادة-الخامسة-بميثاق-الناتو-1079730725.html
الخارجية الأمريكية: التوتر بين بولندا وبيلاروسيا لا يستدعي تفعيل المادة الخامسة بميثاق "الناتو"
الخارجية الأمريكية: التوتر بين بولندا وبيلاروسيا لا يستدعي تفعيل المادة الخامسة بميثاق "الناتو"
اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الأربعاء، أن التوترات الحدودية بين بولندا وبيلاروسيا، لا تؤدي إلى تفعيل المادة الخامسة من ميثاق الدفاع الجماعي لحلف شمال... 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T18:31+0000
2023-08-02T18:31+0000
2023-08-02T18:31+0000
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وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، للصحفيين، ردًا على سؤال بشأن التوتر الناشب بين بولندا وبيلاروسيا: "ليست هناك عملية بالنسبة لدول "الناتو" تستدعي تفعيل المادة الخامسة من الميثاق. لم نصل إلى هذه المرحلة بعد".أعلنت وزارة الخارجية البولندية، يوم أمس الثلاثاء، أن طائرتي هليكوبتر بيلاروسيتين انتهكتا المجال الجوي للبلاد، وبعد ذلك أمر وزير الدفاع في البلاد بزيادة عدد القوات على الحدود مع بيلاروسيا.بدورها، قالت وزارة الدفاع البيلاروسية إن الاتهامات بانتهاك المروحيات البيلاروسية للحدود البولندية بعيدة المنال، ووجهتها القيادة العسكرية السياسية البولندية لتبرير حشد القوات والوسائل قرب الحدود البيلاروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230802/مينسك-تدعو-وارسو-لعدم-تصعيد-الموقف-باتهامات-حول-انتهاكات-حدودية-1079730448.html
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بولندا, أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم
بولندا, أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم
الخارجية الأمريكية: التوتر بين بولندا وبيلاروسيا لا يستدعي تفعيل المادة الخامسة بميثاق "الناتو"
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اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الأربعاء، أن التوترات الحدودية بين بولندا وبيلاروسيا، لا تؤدي إلى تفعيل المادة الخامسة من ميثاق الدفاع الجماعي لحلف شمال الأطلسي (الناتو).
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، للصحفيين، ردًا على سؤال بشأن التوتر الناشب بين بولندا وبيلاروسيا: "ليست هناك عملية بالنسبة لدول "الناتو" تستدعي تفعيل المادة الخامسة من الميثاق. لم نصل إلى هذه المرحلة بعد".
أعلنت وزارة الخارجية البولندية، يوم أمس الثلاثاء، أن طائرتي هليكوبتر بيلاروسيتين انتهكتا المجال الجوي للبلاد، وبعد ذلك أمر وزير الدفاع في البلاد بزيادة عدد القوات على الحدود مع بيلاروسيا.
بدورها، قالت وزارة الدفاع البيلاروسية إن الاتهامات بانتهاك المروحيات البيلاروسية للحدود البولندية بعيدة المنال، ووجهتها القيادة العسكرية السياسية البولندية لتبرير حشد القوات والوسائل قرب الحدود البيلاروسية.