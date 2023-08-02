https://sputnikarabic.ae/20230802/الدفاع-الروسية--كييف-تحاول-مرة-أخرى-مهاجمة-سفينة-تابعة-للبحرية--1079714307.html
الدفاع الروسية: كييف تحاول مرة أخرى مهاجمة سفينة تابعة للبحرية
الدفاع الروسية: كييف تحاول مرة أخرى مهاجمة سفينة تابعة للبحرية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن نظام كييف حاول مرة أخرى، مساء الثلاثاء إلى الأربعاء، مهاجمة سفينة تابعة للبحرية الروسية في الجزء الجنوبي الغربي... 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T12:01+0000
2023-08-02T12:01+0000
2023-08-02T12:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "الليلة الماضية، قام نظام كييف بمحاولة أخرى لمهاجمة سفينة تابعة للبحرية الروسية، كانت ترافق وسيلة نقل بحرية مدنية في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود، بقارب بحري مسيّر، ومن خلال الإجراءات المهنية لطاقم السفينة الروسية، تم اكتشاف القارب الأوكراني وتدميره في الوقت المناسب".وتابع البيان: "على اتجاه دونيتسك، نجحت الإجراءات النشطة والغارات الجوية ونيران المدفعية لقوات مجموعة "الجنوب" في صد اثني عشر هجوما للعدو في مناطق بيريستوف، سيفيرنوي، ستاروميخيلوفكا، ومارينكا وكراسنوغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأشار البيان إلى أنه تم تدمير مستودع ذخيرة للمجموعة التكتيكية العملياتية للقوات المسلحة الأوكرانية "ليمان" في مدينة سلافيانسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 295 جنديا أوكرانيا، ودبابتين، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وأربع شاحنات بيك آب، ومدفع "إم 777"، ومدفع "غفوزديكا"، بالإضافة إلى مدفع "دي -20" ومدفع "دي –30".
https://sputnikarabic.ae/20230802/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1079691174.html
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روسيا
الدفاع الروسية: كييف تحاول مرة أخرى مهاجمة سفينة تابعة للبحرية
12:01 GMT 02.08.2023 (تم التحديث: 12:18 GMT 02.08.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن نظام كييف حاول مرة أخرى، مساء الثلاثاء إلى الأربعاء، مهاجمة سفينة تابعة للبحرية الروسية في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود بزورق مسيّر.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "الليلة الماضية، قام نظام كييف بمحاولة أخرى لمهاجمة سفينة تابعة للبحرية الروسية، كانت ترافق وسيلة نقل بحرية مدنية في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود، بقارب بحري مسيّر، ومن خلال الإجراءات المهنية لطاقم السفينة الروسية، تم اكتشاف القارب الأوكراني وتدميره في الوقت المناسب".
وأضاف البيان أن القوات المسلحة الأوكرانية واصلت محاولاتها الفاشلة للأعمال الهجومية على اتجاهات دونيتسك، وجنوبي دونيتسك، وزابوروجيه، وكوبيانسك، وكراسني ليمان.
وتابع البيان: "على اتجاه دونيتسك، نجحت الإجراءات النشطة والغارات الجوية ونيران المدفعية لقوات مجموعة "الجنوب" في صد اثني عشر هجوما للعدو في مناطق بيريستوف، سيفيرنوي، ستاروميخيلوفكا، ومارينكا وكراسنوغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأشار البيان إلى أنه تم تدمير مستودع ذخيرة للمجموعة التكتيكية العملياتية للقوات المسلحة الأوكرانية "ليمان" في مدينة سلافيانسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 295 جنديا أوكرانيا، ودبابتين، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وأربع شاحنات بيك آب، ومدفع "إم 777"، ومدفع "غفوزديكا"، بالإضافة إلى مدفع "دي -20" ومدفع "دي –30".