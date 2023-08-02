https://sputnikarabic.ae/20230802/السعودية-تنشر-فيديو-يوثق-عملية-غسل-الكعبة-ولحظة-فتح-بابها-فيديو-1079702160.html
السعودية تنشر فيديو يوثق عملية غسل الكعبة ولحظة فتح بابها... فيديو
السعودية تنشر فيديو يوثق عملية غسل الكعبة ولحظة فتح بابها... فيديو
نشرت رئاسة شؤون الحرمين، اليوم الأربعاء، مقاطع فيديو توثق لعملية غسل الكعبة، ولحظة فتح بابها، والقناديل المعلقة بداخلها. 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T08:59+0000
2023-08-02T08:59+0000
2023-08-02T09:14+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
العالم العربي
الأخبار
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/13/1078276422_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_1f06d1ed2e9cbbac8e1fc8eb03caf183.jpg
وقالت رئاسة شؤون الحرمين إن "غسل الكعبة المشرفة هو اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما فتح مكة في العام الـ8 من الهجرة النبوية، وقام بغسل الكعبة المشرفة، ثم بعد ذلك استمر الخلفاء الراشدون من بعده على تلك السنة حتى يومنا الحاضر".وأضافت: "كانت تغسل الكعبة المشرفة في العصور الماضية قرابة 3 مرات في العام، ثم مرتان حتى أصبح غسل الكعبة المشرفة مرة واحدة في العام، لأنه الكعبة المشرفة أصبحت محكمة الإغلاق، مشيدة بدقة وإتقان، تمنع دخول الأتربة والشوائب بداخلها".وتابعت رئاسة شؤون الحرمين: "في الوقت الحاضر يتم فتح الكعبة المشرفة من خلال وضع درج تم صنعه حديثاً، مجهز ببعض التقنيات والإضاءة، ثم يحضر سدنة الكعبة من بيت آل شيبة لفتح باب الكعبة، ويحرص كثير من الأمراء والوزراء وغيرهم على شرف المشاركة في غسل الكعبة المشرفة والصلاة بداخلها".وأوضحت أنه "يستخدم أجود أنواع المنظفات والمطهرات وجلب ماء زمزم وماء الورد الخالص، مع صنع أدوات وأوانٍ نحاسية مخصصة لغسل الكعبة المشرفة".كما أشارت إلى أنه "مع تهافت قلوب المسلمين لرؤية مراسم غسل الكعبة كل عام، حرصت رئاسة شؤون الحرمين على إقامة معرض لعرض مراحل وأدوات غسل الكعبة، داخل المسجد الحرام، يمكن للجميع زيارته والاطلاع عليه عن قرب".
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/13/1078276422_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ce3fe407aca557e6dcc9d14b7fb88109.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار, نادي الفيديو
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار, نادي الفيديو
السعودية تنشر فيديو يوثق عملية غسل الكعبة ولحظة فتح بابها... فيديو
08:59 GMT 02.08.2023 (تم التحديث: 09:14 GMT 02.08.2023) تابعنا عبر
نشرت رئاسة شؤون الحرمين، اليوم الأربعاء، مقاطع فيديو توثق لعملية غسل الكعبة، ولحظة فتح بابها، والقناديل المعلقة بداخلها.
وقالت رئاسة شؤون الحرمين إن "غسل الكعبة المشرفة هو اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما فتح مكة في العام الـ8 من الهجرة النبوية، وقام بغسل الكعبة المشرفة، ثم بعد ذلك استمر الخلفاء الراشدون من بعده على تلك السنة حتى يومنا الحاضر".
وأضافت: "كانت تغسل الكعبة المشرفة في العصور الماضية قرابة 3 مرات في العام، ثم مرتان حتى أصبح غسل الكعبة
المشرفة مرة واحدة في العام، لأنه الكعبة المشرفة أصبحت محكمة الإغلاق، مشيدة بدقة وإتقان، تمنع دخول الأتربة والشوائب بداخلها".
وتابعت رئاسة شؤون الحرمين: "في الوقت الحاضر يتم فتح الكعبة المشرفة من خلال وضع درج تم صنعه حديثاً، مجهز ببعض التقنيات والإضاءة، ثم يحضر سدنة الكعبة من بيت آل شيبة لفتح باب الكعبة، ويحرص كثير من الأمراء والوزراء وغيرهم على شرف المشاركة في غسل الكعبة المشرفة والصلاة بداخلها".
وأوضحت أنه "يستخدم أجود أنواع المنظفات والمطهرات وجلب ماء زمزم وماء الورد الخالص، مع صنع أدوات وأوانٍ نحاسية مخصصة لغسل الكعبة المشرفة".
كما أشارت إلى أنه "مع تهافت قلوب المسلمين لرؤية مراسم غسل الكعبة كل عام، حرصت رئاسة شؤون الحرمين
على إقامة معرض لعرض مراحل وأدوات غسل الكعبة، داخل المسجد الحرام، يمكن للجميع زيارته والاطلاع عليه عن قرب".