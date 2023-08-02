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Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230802/الطيران-الروسي-يشن-هجمات-على-أهداف-القوات-الأوكرانية-في-عدة-اتجاهات-1079689184.html
الطيران الروسي يشن هجمات على أهداف للقوات الأوكرانية في عدة اتجاهات
الطيران الروسي يشن هجمات على أهداف للقوات الأوكرانية في عدة اتجاهات
صرح رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات الجنوب "يوغ" الروسية، فاديم أستافيف، اليوم الأربعاء، إن طائرات المجموعة نفذت ضربات صاروخية وقنابل على أهداف العدو في عدة... 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T02:38+0000
2023-08-02T02:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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وقال أستافيف لوكالة "سبوتنيك": "نفذت طائرات قوات "الجنوب" ضربات صاروخية وقنابل على أهداف قوات الأمن الوطني في اتجاهات ليسيتشانسك، وسوليدارو-آرتيموفسك، وأليكساندرو- كالينوفسك، وأفدييفسك، ومارينسك".وأوضح أن طواقم طائرات "سو-34" استهدفت نقاط تمركز المجموعة الجوية المتنقلة الـ81 للعدو في منطقة سيريبريانكي وبيلوغوروفكي، واللواء الهجومي المستقل الثالث لقوات الأمن الأوكرانية غرب كليشيفكي، واللواء الميكانيكي المستقل الثاني والعشرين في بريدتيتشينو، واللواء الميكانيكي المستقل الرابع والعشرين في نوفغورودسك.وأشار أستافيف إلى أن وحدات المدفعية قامت بتدمير المدافع الهاون بقطر 120 ملم للعدو في مناطق سيريبريانكا ونيفيلسكايا، وأيضاً هاون مدفعية ذاتية الحركة من نوع "أكاسيا" و"كراب" و"M777" و"غفوزديكا" في سيفيرسك، وتيخونوفكا، وأليكساندرو-كالينوفو، وكراسنوغوروفكا.يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230718/المدفعية-الروسية-تستهدف-فلول-القوات-الأوكرانية-المهزومة-فيديو-1079195920.html
https://sputnikarabic.ae/20230802/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-كييف-و8-مقاطعات-في-أوكرانيا-1079688435.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

الطيران الروسي يشن هجمات على أهداف للقوات الأوكرانية في عدة اتجاهات

02:38 GMT 02.08.2023 (تم التحديث: 02:39 GMT 02.08.2023)
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federationمناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020
مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
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صرح رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات الجنوب "يوغ" الروسية، فاديم أستافيف، اليوم الأربعاء، إن طائرات المجموعة نفذت ضربات صاروخية وقنابل على أهداف العدو في عدة اتجاهات.
وقال أستافيف لوكالة "سبوتنيك": "نفذت طائرات قوات "الجنوب" ضربات صاروخية وقنابل على أهداف قوات الأمن الوطني في اتجاهات ليسيتشانسك، وسوليدارو-آرتيموفسك، وأليكساندرو- كالينوفسك، وأفدييفسك، ومارينسك".
مناورات عسكرية في إقليم جنوب روسيا، ميدان مولكينو العسكري في كراسنودارسكي كراي (المدفعية الذاتية الدفع مستا-إس) - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2023
المدفعية الروسية تستهدف فلول القوات الأوكرانية المهزومة... فيديو
18 يوليو, 16:04 GMT
وأوضح أن طواقم طائرات "سو-34" استهدفت نقاط تمركز المجموعة الجوية المتنقلة الـ81 للعدو في منطقة سيريبريانكي وبيلوغوروفكي، واللواء الهجومي المستقل الثالث لقوات الأمن الأوكرانية غرب كليشيفكي، واللواء الميكانيكي المستقل الثاني والعشرين في بريدتيتشينو، واللواء الميكانيكي المستقل الرابع والعشرين في نوفغورودسك.
وأشار أستافيف إلى أن وحدات المدفعية قامت بتدمير المدافع الهاون بقطر 120 ملم للعدو في مناطق سيريبريانكا ونيفيلسكايا، وأيضاً هاون مدفعية ذاتية الحركة من نوع "أكاسيا" و"كراب" و"M777" و"غفوزديكا" في سيفيرسك، وتيخونوفكا، وأليكساندرو-كالينوفو، وكراسنوغوروفكا.
يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.
قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلان حالة التأهب الجوي في كييف و8 مقاطعات في أوكرانيا
00:02 GMT
وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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Гаубица Д-30 ВС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:22 GMT
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