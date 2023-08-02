https://sputnikarabic.ae/20230802/الطيران-الروسي-يشن-هجمات-على-أهداف-القوات-الأوكرانية-في-عدة-اتجاهات-1079689184.html

الطيران الروسي يشن هجمات على أهداف للقوات الأوكرانية في عدة اتجاهات

الطيران الروسي يشن هجمات على أهداف للقوات الأوكرانية في عدة اتجاهات

صرح رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات الجنوب "يوغ" الروسية، فاديم أستافيف، اليوم الأربعاء، إن طائرات المجموعة نفذت ضربات صاروخية وقنابل على أهداف العدو في عدة... 02.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-02T02:38+0000

2023-08-02T02:38+0000

2023-08-02T02:39+0000

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وقال أستافيف لوكالة "سبوتنيك": "نفذت طائرات قوات "الجنوب" ضربات صاروخية وقنابل على أهداف قوات الأمن الوطني في اتجاهات ليسيتشانسك، وسوليدارو-آرتيموفسك، وأليكساندرو- كالينوفسك، وأفدييفسك، ومارينسك".وأوضح أن طواقم طائرات "سو-34" استهدفت نقاط تمركز المجموعة الجوية المتنقلة الـ81 للعدو في منطقة سيريبريانكي وبيلوغوروفكي، واللواء الهجومي المستقل الثالث لقوات الأمن الأوكرانية غرب كليشيفكي، واللواء الميكانيكي المستقل الثاني والعشرين في بريدتيتشينو، واللواء الميكانيكي المستقل الرابع والعشرين في نوفغورودسك.وأشار أستافيف إلى أن وحدات المدفعية قامت بتدمير المدافع الهاون بقطر 120 ملم للعدو في مناطق سيريبريانكا ونيفيلسكايا، وأيضاً هاون مدفعية ذاتية الحركة من نوع "أكاسيا" و"كراب" و"M777" و"غفوزديكا" في سيفيرسك، وتيخونوفكا، وأليكساندرو-كالينوفو، وكراسنوغوروفكا.يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

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