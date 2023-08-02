https://sputnikarabic.ae/20230802/العراق-يعلن-القبض-على-مختص-تفخيخ-في-داعش-لدى-محاولته-دخول-البلاد-1079723752.html

العراق يعلن القبض على مختص تفخيخ في "داعش" لدى محاولته دخول البلاد

العراق يعلن القبض على مختص تفخيخ في "داعش" لدى محاولته دخول البلاد

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الأربعاء، القبض على إرهابي كان مختصا في التفخيخ فيما يسمى "التصنيع العسكري" في تنظيم "داعش" الإرهابي. 02.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-02T15:09+0000

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جاء ذلك وفق ما أعلنته وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية العراقية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "واع".وبحسب البيان: "تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات بغداد الكرخ، في شمال العاصمة بغداد، من إلقاء القبض على أحد المطلوبين لها وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".وأوضح أن ذلك جاء بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة "تضمنت استدراج أحد الارهابيين الذين كانوا يعملون ضمن عصابات داعش في التصنيع العسكري والتفخيخ، إضافة إلى انضمامه إلى الطبابة".وأشارت وكالة الاستخبارات إلى أنه تم القبض على الإرهابي في "كمين محكم حال دخوله الأراضي العراقية"، دون الإشارة إلى البلد الذي قدم منه.وقالت إن "المطلوب ينحدر من أسرة تورط أكثر أبنائها في الانضمام إلى عصابات داعش الإرهابي (محظور في روسيا والعديد من الدول).في سياق متصل، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأربعاء، القبض على إرهابيين اثنين في محافظتي نينوى وكركوك شمالي العراق.وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش"، بعد نحو 4 سنوات من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما سماها "الخلافة الإسلامية".وتخوض السلطات الأمنية العراقية معارك في عدد من المدن، منها نينوى وكركوك وديالى، وصلاح الدين والأنبار وضواحي بغداد، للقضاء على ما تبقى من عناصر تنظيم "داعش"، في أعقاب القضاء على التنظيم، الذي احتل لسنوات مناطق واسعة في العراق وسوريا.وأكدت السلطات العراقية، في أكثر من مناسبة، سعيها للقضاء على التنظيمات الإرهابية في البلاد، وحصر السلاح في يد الدولة.

https://sputnikarabic.ae/20230707/العراق-مقتل-5-عناصر-إرهابية-من-تنظيم-داعش-في-محافظة-كركوك-1078824825.html

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