https://sputnikarabic.ae/20230802/العراق-يعلن-عن-خطط-لاستيراد-قطارات-بسرعة-300-كم-بالساعة-1079717497.html
العراق يعلن عن خطط لاستيراد قطارات بسرعة 300 كم في الساعة
العراق يعلن عن خطط لاستيراد قطارات بسرعة 300 كم في الساعة
أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الأربعاء، عن خطة تجري حاليا لاستيراد قطارات سريعة بقدرة 300 كم في الساعة، وذلك لزيادة جذب عدد أكبر من المسافرين باستخدام... 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T13:39+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، عن الوزارة أنه اقترب افتتاح خطوط السكك الحديدية بين بغداد والفلوجة وبيجي والقائم، فيما صرح مدير عام السكك الحديدية التابعة للوزارة، يونس خالد جواد الكعبي، بأن "سعر تذكرة السفر بالقطار من بغداد الى البصرة يبلغ 10 آلاف دينار وهو سعر متدني جدًا مقارنة بوسائل النقل الأخرى".وأضاف الكعبي بأن "الرحلات تنطلق بشكل يومي ونسبة الحجوزات تتجاوز 80 في المئة"، وأوضح أنه "في الأعياد والمناسبات والعطل يتم زيادة عدد الرحلات حتى تصل إلى 4 رحلات يومية كاملة".وأكد الكعبي أن الخط الحديدي بين بغداد والفلوجة سيتم افتتاحه قريبا، بعد توقفه بسبب جائحة كورونا، حيث أوضح أن الاستعدادات كاملة لهذا الافتتاح ويتم العمل على إعادة إعمار الجسور المدمرة بالتعاون مع البنك الدولي والمحافظة وملاكات سكك الحديد. وأضاف المسؤول العراقي أن الخط الحديدي بين بيجي والقائم سيتم إعادة فتحه قريبا، وسيخدم قطاعات مهمة وسينقل المشتقات النفطية بين مصافي بيجي وحديثة، مشيرا إلى أن طريق التنمية سيوفر البنية التحتية اللازمة لهذه القطارات.
https://sputnikarabic.ae/20230731/أمين-عام-التعاون-الخليجي-يؤكد-أهمية-تعزيز-التعاون-بين-العراق-ودول-المجلس-1079640234.html
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, فيروس كورونا
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, فيروس كورونا
العراق يعلن عن خطط لاستيراد قطارات بسرعة 300 كم في الساعة
13:39 GMT 02.08.2023 (تم التحديث: 13:40 GMT 02.08.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الأربعاء، عن خطة تجري حاليا لاستيراد قطارات سريعة بقدرة 300 كم في الساعة، وذلك لزيادة جذب عدد أكبر من المسافرين باستخدام القطارات، ومن المتوقع أن تعمل هذه القطارات بحلول عام 2028، بالتزامن مع بدء ميناء "الفاو" وطريق التنمية.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية
"واع"، عن الوزارة أنه اقترب افتتاح خطوط السكك الحديدية بين بغداد والفلوجة وبيجي والقائم، فيما صرح مدير عام السكك الحديدية التابعة للوزارة، يونس خالد جواد الكعبي، بأن "سعر تذكرة السفر بالقطار من بغداد الى البصرة يبلغ 10 آلاف دينار وهو سعر متدني جدًا مقارنة بوسائل النقل الأخرى".
وأضاف الكعبي بأن "الرحلات تنطلق بشكل يومي ونسبة الحجوزات تتجاوز 80 في المئة"، وأوضح أنه "في الأعياد والمناسبات والعطل يتم زيادة عدد الرحلات حتى تصل إلى 4 رحلات يومية كاملة".
وأكد مدير عام السكك الحديدية على "وجود خطط للتعاون مع القطاع الخاص لتحسين مستوى الخدمة المقدمة في قطارات المسافرين، ما سيؤدي الى زيادة الإقبال على السفر بالقطار وتقليل وقت الرحلة بين بغداد والبصرة إلى 6 ساعات، في رحلات مباشرة دون توقف وتوفير خدمات تتساوى مع المعايير الدولية، وستظل الأسعار ثابتة".
وأكد الكعبي أن الخط الحديدي بين بغداد والفلوجة سيتم افتتاحه قريبا، بعد توقفه بسبب جائحة كورونا، حيث أوضح أن الاستعدادات كاملة لهذا الافتتاح ويتم العمل على إعادة إعمار الجسور المدمرة بالتعاون مع البنك الدولي والمحافظة وملاكات سكك الحديد.
وأضاف المسؤول العراقي أن الخط الحديدي بين بيجي والقائم سيتم إعادة فتحه قريبا، وسيخدم قطاعات مهمة وسينقل
المشتقات النفطية بين مصافي بيجي وحديثة، مشيرا إلى أن طريق التنمية سيوفر البنية التحتية اللازمة لهذه القطارات.