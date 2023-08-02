https://sputnikarabic.ae/20230802/الكرملين-الإعلام-الغربي-يعيش-في-حالة-رقابة-عسكرية-حقيقية-1079729195.html
الكرملين: الإعلام الغربي يعيش في حالة رقابة عسكرية حقيقية
الكرملين: الإعلام الغربي يعيش في حالة رقابة عسكرية حقيقية
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن وسائل الإعلام الغربية تعيش حالة من الرقابة العسكرية الفعلية، وتتلقى التوصيات والتعليمات من... 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T17:38+0000
2023-08-02T17:38+0000
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وقال بيسكوف، في كلمته خلال الحوار المفتوح "عناصر الهندسة الاجتماعية" مع المشاركين في فعالية "أرض المعاني": "هناك الكثير من وسائل الإعلام المرموقة، والكثير من الصحفيين الموهوبين والأذكياء والمهنيين، ولكنهم الآن جميعا يعيشون حالة من الرقابة العسكرية المطلقة، عقب إطلاق عنان الحرب ضدنا".وأكد أن "وسائل الإعلام الغربية الأكثر احتراما، والصحف والقنوات التلفزيونية، والمواقع الإلكترونية، والإعلام المطبوع، يخضعون للتعليمات والتوصيات من الأجهزة الأمنية الخاصة، ويتلقون التسريبات المعلوماتية التي غالبًا ما تكون مزيفة".وأشار بيسكوف إلى أن الغرب "طرد" الإعلام الروسي من مجاله الإعلامي، لكن على روسيا أن تواصل المنافسة، لأن العرض الأحادي الجانب للمعلومات، المليء برهاب روسيا، بدأ يزعج الجمهور الغربي.وقال: "نحن بحاجة إلى التنافس معهم. لقد بدأنا في المنافسة بخجل شديد ولكن بنجاح كبير. لقد أقصوا بلا خجل وسائل إعلامنا عن مجالهم المعلوماتي".
https://sputnikarabic.ae/20230802/الخارجية-الروسية-واشنطن-تبرر-إرهاب-أوكرانيا-رسميا-برد-فعلها-إزاء-هجمات-المسيرات-على-موسكو-1079706075.html
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روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
الكرملين: الإعلام الغربي يعيش في حالة رقابة عسكرية حقيقية
17:38 GMT 02.08.2023 (تم التحديث: 17:45 GMT 02.08.2023) تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن وسائل الإعلام الغربية تعيش حالة من الرقابة العسكرية الفعلية، وتتلقى التوصيات والتعليمات من الأجهزة الأمنية الخاصة.
وقال بيسكوف، في كلمته خلال الحوار المفتوح "عناصر الهندسة الاجتماعية" مع المشاركين في فعالية "أرض المعاني": "هناك الكثير من وسائل الإعلام المرموقة، والكثير من الصحفيين الموهوبين والأذكياء والمهنيين، ولكنهم الآن جميعا يعيشون حالة من الرقابة العسكرية المطلقة، عقب إطلاق عنان الحرب ضدنا".
وأكد أن "وسائل الإعلام الغربية الأكثر احتراما، والصحف والقنوات التلفزيونية، والمواقع الإلكترونية، والإعلام المطبوع، يخضعون للتعليمات والتوصيات من الأجهزة الأمنية الخاصة، ويتلقون التسريبات المعلوماتية التي غالبًا ما تكون مزيفة".
وأشار بيسكوف إلى أن الغرب "طرد" الإعلام الروسي من مجاله الإعلامي، لكن على روسيا أن تواصل المنافسة، لأن العرض الأحادي الجانب للمعلومات، المليء برهاب روسيا، بدأ يزعج الجمهور الغربي.
وقال: "نحن بحاجة إلى التنافس معهم. لقد بدأنا في المنافسة بخجل شديد ولكن بنجاح كبير. لقد أقصوا بلا خجل وسائل إعلامنا عن مجالهم المعلوماتي".