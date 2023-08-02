https://sputnikarabic.ae/20230802/المنظمة-الدولية-للهجرة-أكثر-من-3-ملايين-نازح-داخل-السودان-منذ-بدء-الصراع-1079704734.html

المنظمة الدولية للهجرة: أكثر من 3 ملايين نازح داخل السودان منذ بدء الصراع

المنظمة الدولية للهجرة: أكثر من 3 ملايين نازح داخل السودان منذ بدء الصراع

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن "نحو ثلاثة ملايين فرد نزحوا داخل السودان بسبب الصراع بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني". 02.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-02T09:40+0000

2023-08-02T09:40+0000

2023-08-02T09:40+0000

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وقالت المنظمة، في تقرير لها، إن "عدد النازحين خلال 108 أيام منذ اندلاع الصراع في السودان في 15 أبريل/ نيسان الماضي، يفوق عدد النازحين المسجل على مدار الأعوام الأربعة الماضية"، مضيفة أن "926841 شخصا فروا إلى بلدان مجاورة للسودان".وأكدت المنظمة أن "فرقها غير قادرة على الوصول إلى الكثير من المناطق نظرا لاستمرار القتال، وتستند الأرقام إلى تقارير أولية ويجب اعتبارها مجرد تقديرات".وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أعلنت، في وقت سابق اليوم، أن "عدد الفارين من أعمال العنف في السودان إلى مصر، بلغ أكثر من 279 ألف لاجئ، منذ اندلاع الصراع في السودان".وتتواصل، منذ أكثر من 3 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردا ضد الدولة.وكان مقررا التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي لإنهاء الأزمة في السودان، في الأول من أبريل/ نيسان الماضي، إضافة إلى التوقيع على الوثيقة الدستورية، في السادس من الشهر ذاته، وهذا ما لم يحصل بسبب خلافات في الرؤى بين قادة القوات المسلحة وقادة قوات الدعم السريع، فيما يتصل بتحديد جداول زمنية لدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش.

https://sputnikarabic.ae/20230801/رئيس-العدل-والمساواة-الجديدة-لـسبوتنيك-حرب-السودان-تخطت-مرحلة-التفاوض-بين-الجيش-والدعم-السريع-1079679337.html

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي