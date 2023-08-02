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النيجر تعيد فتح الحدود البرية والجوية مع 5 بلدان حدودية

النيجر تعيد فتح الحدود البرية والجوية مع 5 بلدان حدودية

أعلنت السلطات في النيجر، اليوم الأربعاء، عن فتح الحدود مع الجزائر وبوركينا فاسو وليبيا ومالي وتشاد، والتي تم إغلاقها بعد الانقلاب الحكومي في البلاد. 02.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-02T01:29+0000

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ونقلت وكالة فرانس برس عن أحد ممثلي السلطات في النيجر، قوله: "تم فتح الحدود البرية والجوية مع الجزائر وبوركينا فاسو وليبيا ومالي وتشاد مجددًا ابتداءً من اليوم".ويوم الأحد الماضي، ذكرت وسائل الإعلام أن آلاف الأشخاص في النيجر شاركوا في تظاهرة ضد فرنسا والمجموعة الاقتصاديّة لدول غرب أفريقيا "الإيكواس"، ودعمًا لـ "المجلس الوطني لحماية الوطن" الذي تشكل من قبل المشاركين في الانقلاب.وأعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في 30 يوليو/تموز الماضي فرض عقوبات على النيجر، تشمل إغلاق المجال الجوي لدولها أمام النيجر وتعليق التبادلات التجارية معها، على خلفية تولي عسكريين السلطة وعزل رئيس البلاد محمد بازوم.هذا، وأعلن عسكريون في جيش النيجر، بساعة مبكرة من صباح 27 تموز/يوليو الماضي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال.وكانت الرئاسة النيجرية أعلنت، الأربعاء الماضي، أن عناصر من الحرس الرئاسي حاولت تنظيم تمرد ضد الدولة، لكنها لم تحصل على دعم من القوات المسلحة، موضحة أن الجيش والحرس الوطني مستعدان لمهاجمة العناصر المتورطة في التمرد.يُذكر أن آخر محاولة انقلاب فاشلة نُفذت في النيجركانت في آذار/مارس 2021، قبل أيام من أداء بازوم اليمين الدستورية لتولي منصبه، حيث تحركت قوة من الجيش للاستيلاء على السلطة دون جدوى.

https://sputnikarabic.ae/20230801/رؤساء-أركان-دفاع-إيكواس-يجتمعون-لبحث-الأوضاع-في-النيجر-1079687287.html

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