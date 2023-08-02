https://sputnikarabic.ae/20230802/اندلاع-عدة-حرائق-في-مناطق-صناعية-وموانئ-بمقاطعة-أوديسا-الأوكرانية-1079689685.html

اندلاع عدة حرائق في مناطق صناعية وموانئ بمقاطعة أوديسا الأوكرانية

اندلاع عدة حرائق في مناطق صناعية وموانئ بمقاطعة أوديسا الأوكرانية

أفادت السلطات الأوكرانية، صباح اليوم الأربعاء، باندلاع حرائق في مناطق صناعية وموانئ جنوب مقاطعة أوديسا، وتعرض مرافق الشحن لأضرار. 02.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-02T04:06+0000

2023-08-02T04:06+0000

2023-08-02T04:06+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

سلاح روسيا

أخبار روسيا اليوم

العالم

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/05/1061876241_0:166:3055:1884_1920x0_80_0_0_0b401b09c887639aa2b203fa81c839c8.jpg

وجاء في بيان حاكم المنطقة الإقليمية في مقاطعة أوديسا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "تم توجيه هجوم طائرات مسيرة ليلاً... إلى جنوب مقاطعة أوديسا... ونتيجة للهجوم، اندلعت حرائق في مناطق صناعية وموانئ، وتضررت مرافق الشحن".وفي وقت سابق، صباح اليوم، أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية بأن منظومة الدفاع الجوي تعمل في مقاطعة أوديسا، وأُعلنت حالة طوارئ جوية في المنطقة.يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sputnikarabic.ae/20230802/الطيران-الروسي-يشن-هجمات-على-أهداف-القوات-الأوكرانية-في-عدة-اتجاهات-1079689184.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا