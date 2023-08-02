https://sputnikarabic.ae/20230802/اندلاع-عدة-حرائق-في-مناطق-صناعية-وموانئ-بمقاطعة-أوديسا-الأوكرانية-1079689685.html
اندلاع عدة حرائق في مناطق صناعية وموانئ بمقاطعة أوديسا الأوكرانية
اندلاع عدة حرائق في مناطق صناعية وموانئ بمقاطعة أوديسا الأوكرانية
أفادت السلطات الأوكرانية، صباح اليوم الأربعاء، باندلاع حرائق في مناطق صناعية وموانئ جنوب مقاطعة أوديسا، وتعرض مرافق الشحن لأضرار. 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T04:06+0000
2023-08-02T04:06+0000
2023-08-02T04:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وجاء في بيان حاكم المنطقة الإقليمية في مقاطعة أوديسا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "تم توجيه هجوم طائرات مسيرة ليلاً... إلى جنوب مقاطعة أوديسا... ونتيجة للهجوم، اندلعت حرائق في مناطق صناعية وموانئ، وتضررت مرافق الشحن".وفي وقت سابق، صباح اليوم، أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية بأن منظومة الدفاع الجوي تعمل في مقاطعة أوديسا، وأُعلنت حالة طوارئ جوية في المنطقة.يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230802/الطيران-الروسي-يشن-هجمات-على-أهداف-القوات-الأوكرانية-في-عدة-اتجاهات-1079689184.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا
اندلاع عدة حرائق في مناطق صناعية وموانئ بمقاطعة أوديسا الأوكرانية
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أفادت السلطات الأوكرانية، صباح اليوم الأربعاء، باندلاع حرائق في مناطق صناعية وموانئ جنوب مقاطعة أوديسا، وتعرض مرافق الشحن لأضرار.
وجاء في بيان حاكم المنطقة الإقليمية في مقاطعة أوديسا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "تم توجيه هجوم طائرات مسيرة ليلاً... إلى جنوب مقاطعة أوديسا... ونتيجة للهجوم، اندلعت حرائق في مناطق صناعية وموانئ، وتضررت مرافق الشحن".
وفي وقت سابق، صباح اليوم، أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية بأن منظومة الدفاع الجوي تعمل في مقاطعة أوديسا
، وأُعلنت حالة طوارئ جوية في المنطقة.
يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.
وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.