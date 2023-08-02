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https://sputnikarabic.ae/20230802/انقطاع-الكهرباء-عن-210-آلاف-منزل-جنوبي-اليابان-بسبب-إعصار-كانون-1079689541.html
انقطاع الكهرباء عن 210 آلاف منزل جنوبي اليابان بسبب إعصار "كانون"
انقطاع الكهرباء عن 210 آلاف منزل جنوبي اليابان بسبب إعصار "كانون"
أفادت وسائل الإعلام اليابانية، صباح اليوم الأربعاء، بأن إعصار "كانون"، الذي ضرب مناطق قرب محافظة أوكيناوا جنوب اليابان، أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن 210... 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T03:46+0000
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طوكيو - سبوتنيك. وأشارت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إلى أن شخصًا قد توفي وخمسة آخرين أصيبوا جراء هذا الإعصار الذي ضرب مناطق قرب محافظة أوكيناوا.وذكرت الهيئة أن الإعصار أدى أيضًا إلى انقطاع التيار الكهربائي عن 210 ألف منزل، ما يعادل حوالي 34% من سكان المنطقة.وبحسب التقارير، قامت السلطات اليابانية بإلغاء 410 رحلة جوية وتعليق حركة القطارات والسفن بسبب الإعصار.تصل سرعة رياح الإعصار إلى 50 مترًا في الثانية، مع هبات قوية تصل إلى 70 مترًا في الثانية.وعندما يتم حساب سرعة الرياح عند 60 مترًا في الثانية، يكون ذلك يعني قوة الرياح حوالي 216 كيلومترًا في الساعة، وهي قوة قادرة على تدمير الهياكل الخشبية وخطوط الكهرباء.
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انقطاع الكهرباء عن 210 آلاف منزل جنوبي اليابان بسبب إعصار "كانون"

03:46 GMT 02.08.2023
© AFP 2023 / Yuichi Yamazakiإعصار نانمادول في منطقة أوينو في طوكيو، اليابان 18 سبتمبر 2022.
إعصار نانمادول في منطقة أوينو في طوكيو، اليابان 18 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
© AFP 2023 / Yuichi Yamazaki
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أفادت وسائل الإعلام اليابانية، صباح اليوم الأربعاء، بأن إعصار "كانون"، الذي ضرب مناطق قرب محافظة أوكيناوا جنوب اليابان، أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن 210 ألف منزل.
طوكيو - سبوتنيك. وأشارت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إلى أن شخصًا قد توفي وخمسة آخرين أصيبوا جراء هذا الإعصار الذي ضرب مناطق قرب محافظة أوكيناوا.
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وذكرت الهيئة أن الإعصار أدى أيضًا إلى انقطاع التيار الكهربائي عن 210 ألف منزل، ما يعادل حوالي 34% من سكان المنطقة.
وبحسب التقارير، قامت السلطات اليابانية بإلغاء 410 رحلة جوية وتعليق حركة القطارات والسفن بسبب الإعصار.
تصل سرعة رياح الإعصار إلى 50 مترًا في الثانية، مع هبات قوية تصل إلى 70 مترًا في الثانية.
وعندما يتم حساب سرعة الرياح عند 60 مترًا في الثانية، يكون ذلك يعني قوة الرياح حوالي 216 كيلومترًا في الساعة، وهي قوة قادرة على تدمير الهياكل الخشبية وخطوط الكهرباء.
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