https://sputnikarabic.ae/20230802/بايدن-يطلب-من-الكونغرس-دفع-ثمن-أسلحة-لتايوان-من-ميزانية-أوكرانيا-1079692348.html
بايدن يطلب من الكونغرس دفع ثمن أسلحة لتايوان من ميزانية أوكرانيا
بايدن يطلب من الكونغرس دفع ثمن أسلحة لتايوان من ميزانية أوكرانيا
كشفت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر مطلعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم مطالبة الكونغرس بتمويل أسلحة تايوان كجزء من ميزانية إضافية لأوكرانيا. 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T07:42+0000
2023-08-02T07:42+0000
2023-08-02T07:42+0000
العالم
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وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" الأمريكية أن البيت الأبيض سيطلب من الكونغرس تمويل أسلحة لتايوان كجزء من طلب اعتمادات إضافية في الميزانية لأوكرانيا.ويهدف طلب البيت الأبيض إلى تسريع إمداد تايوان بالأسلحة وسط تهديد متزايد مزعوم من بكين.وقالت المصادر إن مكتب الإدارة والميزانية الأمريكي سيشمل التمويل لتايوان في طلب إضافي كجزء من الجهود لتسريع عمليات نقل الأسلحة. وإذا أقر الكونغرس ذلك، فستحصل تايوان لأول مرة على أسلحة من خلال نظام يموله دافعو الضرائب الأمريكيون ومن المتوقع أن يرسل البيت الأبيض طلبًا مماثلًا في شهر أغسطس/آب الجاري.وتشير الصحيفة إلى أن البيت الأبيض رفض التعليق أو الكشف عن تفاصيل حول مقدار الأموال التي سيتم طلبها لتايوان.
https://sputnikarabic.ae/20230726/تايوان-تجري-تدريبات-عسكرية-تحاكي-صد-هجوم-على-مطارها-الدولي-الرئيسي-1079411939.html
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العالم
بايدن يطلب من الكونغرس دفع ثمن أسلحة لتايوان من ميزانية أوكرانيا
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كشفت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر مطلعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم مطالبة الكونغرس بتمويل أسلحة تايوان كجزء من ميزانية إضافية لأوكرانيا.
وذكرت
صحيفة "فايننشال تايمز" الأمريكية أن البيت الأبيض سيطلب من الكونغرس تمويل أسلحة لتايوان كجزء من طلب اعتمادات إضافية في الميزانية لأوكرانيا.
ويهدف طلب البيت الأبيض إلى تسريع إمداد تايوان بالأسلحة وسط تهديد متزايد مزعوم من بكين.
وقالت المصادر إن مكتب الإدارة والميزانية الأمريكي سيشمل التمويل لتايوان في طلب إضافي كجزء من الجهود لتسريع عمليات نقل الأسلحة. وإذا أقر الكونغرس ذلك، فستحصل تايوان لأول مرة على أسلحة من خلال نظام يموله دافعو الضرائب الأمريكيون ومن المتوقع أن يرسل البيت الأبيض طلبًا مماثلًا في شهر أغسطس/آب الجاري.
وتشير الصحيفة إلى أن البيت الأبيض رفض التعليق أو الكشف عن تفاصيل حول مقدار الأموال التي سيتم طلبها لتايوان.