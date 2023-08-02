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https://sputnikarabic.ae/20230802/بريطانيا-تعين-سفيرا-جديدا-لها-لدى-روسيا-1079725666.html
بريطانيا تعين سفيرا جديدا لها لدى روسيا
بريطانيا تعين سفيرا جديدا لها لدى روسيا
أعلنت بريطانيا تعيين الدبلوماسي، نيغيل كايسي، سفيرًا جديدًا لها لدى روسيا، خلفًا للسفيرة الحالية، ديبورا برونرت، على أن يتولى كايسي منصبه، في تشرين الثاني/... 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T15:27+0000
2023-08-02T15:27+0000
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وجاء في بيان وزارة الخارجية البريطانية: "تم تعيين السيد نيغيل كايسي سفيرًا لصاحب الجلالة لدى روسيا، خلفًا للسيدة ديبورا برونرت، التي ستنتقل إلى منصب دبلوماسي آخر، حيث سيتولى السيد كايسي منصبه في نوفمبر 2023".وأشار البيان إلى أن ديبورا برونرت تمثل بريطانيا لدى روسيا منذ أوائل عام 2020، وستتولى قريبًا منصبًا آخر في السلك الدبلوماسي.يذكر أن نيغيل كايسي، شغل منصب السكرتير الأول في السفارة البريطانية لدى موسكو في أوائل عام 2000.
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روسيا, بريطانيا, العالم
روسيا, بريطانيا, العالم

بريطانيا تعين سفيرا جديدا لها لدى روسيا

15:27 GMT 02.08.2023
© AP Photo / Alexander Zemlianichenkoعلم بريطانيا
علم بريطانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
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أعلنت بريطانيا تعيين الدبلوماسي، نيغيل كايسي، سفيرًا جديدًا لها لدى روسيا، خلفًا للسفيرة الحالية، ديبورا برونرت، على أن يتولى كايسي منصبه، في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
وجاء في بيان وزارة الخارجية البريطانية: "تم تعيين السيد نيغيل كايسي سفيرًا لصاحب الجلالة لدى روسيا، خلفًا للسيدة ديبورا برونرت، التي ستنتقل إلى منصب دبلوماسي آخر، حيث سيتولى السيد كايسي منصبه في نوفمبر 2023".
جنود أوكرانيون يصطفون خلال حدث تذكاري بمناسبة ذكرى مرور عام على العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في كييف، 24 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2023
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وأشار البيان إلى أن ديبورا برونرت تمثل بريطانيا لدى روسيا منذ أوائل عام 2020، وستتولى قريبًا منصبًا آخر في السلك الدبلوماسي.
يذكر أن نيغيل كايسي، شغل منصب السكرتير الأول في السفارة البريطانية لدى موسكو في أوائل عام 2000.
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