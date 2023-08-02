https://sputnikarabic.ae/20230802/بريطانيا-تعين-سفيرا-جديدا-لها-لدى-روسيا-1079725666.html
بريطانيا تعين سفيرا جديدا لها لدى روسيا
بريطانيا تعين سفيرا جديدا لها لدى روسيا
أعلنت بريطانيا تعيين الدبلوماسي، نيغيل كايسي، سفيرًا جديدًا لها لدى روسيا، خلفًا للسفيرة الحالية، ديبورا برونرت، على أن يتولى كايسي منصبه، في تشرين الثاني/... 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T15:27+0000
2023-08-02T15:27+0000
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روسيا
بريطانيا
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وجاء في بيان وزارة الخارجية البريطانية: "تم تعيين السيد نيغيل كايسي سفيرًا لصاحب الجلالة لدى روسيا، خلفًا للسيدة ديبورا برونرت، التي ستنتقل إلى منصب دبلوماسي آخر، حيث سيتولى السيد كايسي منصبه في نوفمبر 2023".وأشار البيان إلى أن ديبورا برونرت تمثل بريطانيا لدى روسيا منذ أوائل عام 2020، وستتولى قريبًا منصبًا آخر في السلك الدبلوماسي.يذكر أن نيغيل كايسي، شغل منصب السكرتير الأول في السفارة البريطانية لدى موسكو في أوائل عام 2000.
https://sputnikarabic.ae/20230730/إعلام-غربي-بريطانيا-تدرب-2000-جندي-أوكراني-في-معسكر-مغلق-1079567041.html
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روسيا, بريطانيا, العالم
بريطانيا تعين سفيرا جديدا لها لدى روسيا
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أعلنت بريطانيا تعيين الدبلوماسي، نيغيل كايسي، سفيرًا جديدًا لها لدى روسيا، خلفًا للسفيرة الحالية، ديبورا برونرت، على أن يتولى كايسي منصبه، في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
وجاء في بيان وزارة الخارجية البريطانية: "تم تعيين السيد نيغيل كايسي سفيرًا لصاحب الجلالة لدى روسيا، خلفًا للسيدة ديبورا برونرت، التي ستنتقل إلى منصب دبلوماسي آخر، حيث سيتولى السيد كايسي منصبه في نوفمبر 2023".
وأشار البيان إلى أن ديبورا برونرت تمثل بريطانيا لدى روسيا منذ أوائل عام 2020، وستتولى قريبًا منصبًا آخر في السلك الدبلوماسي.
يذكر أن نيغيل كايسي، شغل منصب السكرتير الأول في السفارة البريطانية لدى موسكو في أوائل عام 2000.