https://sputnikarabic.ae/20230802/بكين-تغرق-بأمطار-دوكسوري-أعلى-معدل-هطول-منذ-140-عاما-فيديو--1079697543.html
بكين "تغرق" بأمطار "دوكسوري"... أعلى معدل هطول منذ 140 عاما.. فيديو
بكين "تغرق" بأمطار "دوكسوري"... أعلى معدل هطول منذ 140 عاما.. فيديو
أكدت خدمة الأرصاد الجوية في بكين أن المدينة شهدت أكبر معدل هطول للأمطار منذ بدء تسجيل البيانات قبل 140 عاما، والتي هطلت بسبب تبعات إعصار دوكسوري الذي ضرب شمالي... 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T08:22+0000
2023-08-02T08:22+0000
2023-08-02T08:22+0000
مجتمع
نادي الفيديو
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/02/1079697676_0:15:606:356_1920x0_80_0_0_a3045e7794949d209407b555001e984e.jpg
وسجلت الأرصاد الجوية في بكين معدلات بلغت 744.8 ملم في تشانغ بينغ في بكين بين الساعة 8 مساءً يوم السبت والساعة 7 صباحًا اليوم الأربعاء، بالتوقيت المحلي.وأرسلت السلطات الصينية أكثر من 8700 من قوات الإنقاذ إلى بلدية مدينة تشوزو في مقاطعة هيبي المجاورة لبكين، التي تعرضت للأمطار الغزيرة والفيضانات.وتم إجلاء أكثر من 100 ألف من السكان، بحسب محطة التلفزيون المركزية الوطنية.يذكر أن أعلى معدل لهطول الأمطار كان قد سجل بتاريخ في يوليو/تموز 1893، عندما سجلت بكين هطول أمطار بلغت معدلاتها 609 ملم.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/02/1079697676_69:0:557:366_1920x0_80_0_0_002728a46cbf99ebab865cdc529af179.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, العالم
بكين "تغرق" بأمطار "دوكسوري"... أعلى معدل هطول منذ 140 عاما.. فيديو
تابعنا عبر
أكدت خدمة الأرصاد الجوية في بكين أن المدينة شهدت أكبر معدل هطول للأمطار منذ بدء تسجيل البيانات قبل 140 عاما، والتي هطلت بسبب تبعات إعصار دوكسوري الذي ضرب شمالي الصين.
وسجلت الأرصاد الجوية في بكين معدلات بلغت 744.8 ملم في تشانغ بينغ في بكين بين الساعة 8 مساءً يوم السبت والساعة 7 صباحًا اليوم الأربعاء، بالتوقيت المحلي.
وأرسلت السلطات الصينية أكثر من 8700 من قوات الإنقاذ إلى بلدية مدينة تشوزو في مقاطعة هيبي المجاورة لبكين، التي تعرضت للأمطار الغزيرة والفيضانات.
وتم إجلاء أكثر من 100 ألف من السكان، بحسب محطة التلفزيون المركزية الوطنية.
يذكر أن أعلى معدل لهطول الأمطار كان قد سجل بتاريخ في يوليو/تموز 1893، عندما سجلت بكين هطول أمطار بلغت معدلاتها 609 ملم.