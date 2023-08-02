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https://sputnikarabic.ae/20230802/بكين-تغرق-بأمطار-دوكسوري-أعلى-معدل-هطول-منذ-140-عاما-فيديو--1079697543.html
بكين "تغرق" بأمطار "دوكسوري"... أعلى معدل هطول منذ 140 عاما.. فيديو
بكين "تغرق" بأمطار "دوكسوري"... أعلى معدل هطول منذ 140 عاما.. فيديو
أكدت خدمة الأرصاد الجوية في بكين أن المدينة شهدت أكبر معدل هطول للأمطار منذ بدء تسجيل البيانات قبل 140 عاما، والتي هطلت بسبب تبعات إعصار دوكسوري الذي ضرب شمالي... 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T08:22+0000
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وسجلت الأرصاد الجوية في بكين معدلات بلغت 744.8 ملم في تشانغ بينغ في بكين بين الساعة 8 مساءً يوم السبت والساعة 7 صباحًا اليوم الأربعاء، بالتوقيت المحلي.وأرسلت السلطات الصينية أكثر من 8700 من قوات الإنقاذ إلى بلدية مدينة تشوزو في مقاطعة هيبي المجاورة لبكين، التي تعرضت للأمطار الغزيرة والفيضانات.وتم إجلاء أكثر من 100 ألف من السكان، بحسب محطة التلفزيون المركزية الوطنية.يذكر أن أعلى معدل لهطول الأمطار كان قد سجل بتاريخ في يوليو/تموز 1893، عندما سجلت بكين هطول أمطار بلغت معدلاتها 609 ملم.
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بكين "تغرق" بأمطار "دوكسوري"... أعلى معدل هطول منذ 140 عاما.. فيديو

08:22 GMT 02.08.2023
© Photo / twitterبكين تسجل أعلى معدلات هطول أمطار منذ 140 عاما
بكين تسجل أعلى معدلات هطول أمطار منذ 140 عاما - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
© Photo / twitter
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أكدت خدمة الأرصاد الجوية في بكين أن المدينة شهدت أكبر معدل هطول للأمطار منذ بدء تسجيل البيانات قبل 140 عاما، والتي هطلت بسبب تبعات إعصار دوكسوري الذي ضرب شمالي الصين.
وسجلت الأرصاد الجوية في بكين معدلات بلغت 744.8 ملم في تشانغ بينغ في بكين بين الساعة 8 مساءً يوم السبت والساعة 7 صباحًا اليوم الأربعاء، بالتوقيت المحلي.
وأرسلت السلطات الصينية أكثر من 8700 من قوات الإنقاذ إلى بلدية مدينة تشوزو في مقاطعة هيبي المجاورة لبكين، التي تعرضت للأمطار الغزيرة والفيضانات.
وتم إجلاء أكثر من 100 ألف من السكان، بحسب محطة التلفزيون المركزية الوطنية.
يذكر أن أعلى معدل لهطول الأمطار كان قد سجل بتاريخ في يوليو/تموز 1893، عندما سجلت بكين هطول أمطار بلغت معدلاتها 609 ملم.
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