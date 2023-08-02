https://sputnikarabic.ae/20230802/بلينكن-لا-حلول-عسكرية-للصراع-في-السودان-1079705631.html
بلينكن: لا حلول عسكرية للصراع في السودان
بلينكن: لا حلول عسكرية للصراع في السودان
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه لا توجد حلول عسكرية للصراع الدائر في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T10:06+0000
2023-08-02T10:06+0000
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وقال بيان للخارجية الأمريكية إن تصريحات بلينكن جاءت خلال مباحثاته الهاتفية مع موسى فكي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، يوم الثلاثاء.ولفت البيان إلى أن المباحثات بين بلينكن وفكي تناولت تنسيق الجهود من أجل إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين في السودان والتأكيد على ضرورة احترام طرفي الصراع لحقوق الإنسان.كما اتفق الجانبان على أن أي تدخل خارجي أو دعم عسكري لأطراف الصراع في السودان سيؤدي إلى إطالة أمده.وتتواصل، منذ نحو أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم.وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
https://sputnikarabic.ae/20230802/الدعم-السريع-يتهم-الجيش-السوداني-بقصف-مستشفى-الأطباء-في-الخرطوم-وتدميره-1079691310.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, الولايات المتحدة الأمريكية
بلينكن: لا حلول عسكرية للصراع في السودان
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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه لا توجد حلول عسكرية للصراع الدائر في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وقال بيان للخارجية الأمريكية إن تصريحات بلينكن جاءت خلال مباحثاته الهاتفية مع موسى فكي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، يوم الثلاثاء.
ولفت البيان إلى أن المباحثات بين بلينكن وفكي تناولت تنسيق الجهود من أجل إيصال المساعدات الإنسانية
للمحتاجين في السودان والتأكيد على ضرورة احترام طرفي الصراع لحقوق الإنسان.
كما اتفق الجانبان على أن أي تدخل خارجي أو دعم عسكري لأطراف الصراع في السودان سيؤدي إلى إطالة أمده.
وتتواصل، منذ نحو أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم.
وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية
بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.