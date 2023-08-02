https://sputnikarabic.ae/20230802/بلينكن-يتشاور-مع-نظيره-المصري-بشأن-مواقف-البلدين-تجاه-بعض-القضايا-الإقليمية-1079729027.html

بلينكن يتشاور مع نظيره المصري بشأن مواقف البلدين تجاه بعض القضايا الإقليمية

بلينكن يتشاور مع نظيره المصري بشأن مواقف البلدين تجاه بعض القضايا الإقليمية

تباحث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مع نظيره المصري، سامح شكري، بشأن مواقف البلدين تجاه عدد من القضايا الإقليمية. 02.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-02T17:11+0000

2023-08-02T17:11+0000

2023-08-02T17:11+0000

العالم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

مصر

أخبار مصر الآن

الولايات المتحدة الأمريكية

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/13/1078260274_0:59:3072:1787_1920x0_80_0_0_9e918daceea9bea672f0c7cb858ed2c4.jpg

ونقلت بوابة "أخبار اليوم"، عن السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، قوله بأن شكري تلقى مكالمة هاتفية، اليوم الأربعاء، من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، للتشاور حول العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزير الأمريكي أكد أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وحرصه على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصادية والتنموية والعسكرية والأمنية، كما تضمنت المكالمة تبادل وجهات النظر والتشاور بشأن مواقف البلدين تجاه عدد من القضايا الإقليمية من بينها السودان وليبيا والقضية الفلسطينية.وأعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال المكالمة الهاتفية، عن رؤية مصر ومواقفها تجاه القضايا الإقليمية، فيما ثمّن بلينكن دور مصر المهم في إطار آلية دول جوار السودان، معبرا عن حرص الولايات المتحدة على التنسيق مع مصر لإنهاء الأزمة في السودان، وتحقيق حلول ناجعة ومستدامة للتحديات التي تواجه المنطقة.واختتم أبو زيد بالتأكيد على أن الاتصال بين الوزيرين يعكس أهمية العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين البلدين لتحقيق مصالحهما المشتركة ودعم الاستقرار الإقليمي.

https://sputnikarabic.ae/20230727/بلينكن-حول-عزل-رئيس-النيجر-نرفض-أي-محاولة-للاستيلاء-على-السلطة-بالقوة-1079441182.html

https://sputnikarabic.ae/20230507/سامح-شكري-جميع-مراحل-الأزمة-السورية-تثبت-أن-حلها-ليس-عسكريا-1076752524.html

مصر

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار