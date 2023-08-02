https://sputnikarabic.ae/20230802/بوتين-يؤكد-لأردوغان-استعداده-لإعادة-صفقة-الحبوب-بعد-إيفاء-الغرب-بالتزاماته-تجاه-روسيا-1079708311.html

بوتين يؤكد لأردوغان استعداده لإعادة صفقة الحبوب بعد إيفاء الغرب بالتزاماته تجاه روسيا

بوتين يؤكد لأردوغان استعداده لإعادة صفقة الحبوب بعد إيفاء الغرب بالتزاماته تجاه روسيا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان. 02.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-02T10:57+0000

2023-08-02T10:57+0000

2023-08-02T11:16+0000

روسيا

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وقال المكتب الصحفي للكرملين إن "الرئيس بوتين تحدث هاتفيًا مع الرئيس أردوغان والحوار تناول مختلف جوانب التعاون الروسي التركي المتعدد الأوجه".وشدد بوتين خلال محادثته مع أردوغان بأنه يجري العمل على خيارات لتوريد الحبوب الروسية إلى الدول المحتاجة دون مقابل.وتابع المكتب الصحفي: "تم التأكيد أنه، مع مراعاة احتياجات البلدان الأكثر احتياجًا للغذاء، يتم العمل على خيارات موثوقة لتوريد الحبوب الروسية، بما في ذلك على أساس مجاني. وقد نوقشت هذه المسألة بشكل جوهري في القمة الروسية الأفريقية الثانية".وأضاف: "بوتين أوضح لأردوغان في ظل عدم إحراز تقدم في تنفيذ الجزء الروسي من صفقة الحبوب فإن التمديد فقد معناه".وبحسب المكتب الصحفي للكرملين، بوتين يؤكد لأردوغان الاستعداد للعودة إلى صفقة الحبوب بمجرد أن يفي الغرب بجميع التزاماته تجاه روسيا.وبحسب ما ذكرت الخدمة الصحفية للكرملين، ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية، وتنفيذ مشاريع في قطاع الطاقة، والتعاون في صناعة السياحة.وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، الأربعاء الماضي، إنهاء مبادرة البحر الأسود (صفقة الحبوب)، وتصنيف السفن المبحرة كـ"ناقلة محتملة للمعدات العسكرية".وقالت الوزارة في بيان بشأن إنهاء "مبادرة البحر الأسود": "بدءًا من الساعة 00.00 بتوقيت موسكو في 20 يوليو(تموز)، سيتم اعتبار جميع السفن المبحرة في البحر الأسود إلى الموانئ الأوكرانية ناقلة محتملة للمعدات العسكرية، والدول التي ترفع علم هذه السفن ستعتبر متورطة في الصراع إلى جانب نظام كييف".كما أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده أظهرت مرارًا وتكرارًا معجزات الصبر والحلم بينما لم تفِ الدول الغربية بأي بند.

https://sputnikarabic.ae/20230802/الكرملين-روسيا-مستعدة-لاستئناف-صفقة-الحبوب-بـكاملها-1079708129.html

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