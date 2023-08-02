عربي
بوتين يؤكد لأردوغان استعداده لإعادة صفقة الحبوب بعد إيفاء الغرب بالتزاماته تجاه روسيا
https://sputnikarabic.ae/20230802/بوتين-يؤكد-لأردوغان-استعداده-لإعادة-صفقة-الحبوب-بعد-إيفاء-الغرب-بالتزاماته-تجاه-روسيا-1079708311.html
بوتين يؤكد لأردوغان استعداده لإعادة صفقة الحبوب بعد إيفاء الغرب بالتزاماته تجاه روسيا
بوتين يؤكد لأردوغان استعداده لإعادة صفقة الحبوب بعد إيفاء الغرب بالتزاماته تجاه روسيا
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان. 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T10:57+0000
2023-08-02T11:16+0000
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/1c/1079496967_0:0:3008:1693_1920x0_80_0_0_2adc9749973d9d1b68d5e4b024e06a7f.jpg
وقال المكتب الصحفي للكرملين إن "الرئيس بوتين تحدث هاتفيًا مع الرئيس أردوغان والحوار تناول مختلف جوانب التعاون الروسي التركي المتعدد الأوجه".وشدد بوتين خلال محادثته مع أردوغان بأنه يجري العمل على خيارات لتوريد الحبوب الروسية إلى الدول المحتاجة دون مقابل.وتابع المكتب الصحفي: "تم التأكيد أنه، مع مراعاة احتياجات البلدان الأكثر احتياجًا للغذاء، يتم العمل على خيارات موثوقة لتوريد الحبوب الروسية، بما في ذلك على أساس مجاني. وقد نوقشت هذه المسألة بشكل جوهري في القمة الروسية الأفريقية الثانية".وأضاف: "بوتين أوضح لأردوغان في ظل عدم إحراز تقدم في تنفيذ الجزء الروسي من صفقة الحبوب فإن التمديد فقد معناه".وبحسب المكتب الصحفي للكرملين، بوتين يؤكد لأردوغان الاستعداد للعودة إلى صفقة الحبوب بمجرد أن يفي الغرب بجميع التزاماته تجاه روسيا.وبحسب ما ذكرت الخدمة الصحفية للكرملين، ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية، وتنفيذ مشاريع في قطاع الطاقة، والتعاون في صناعة السياحة.وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، الأربعاء الماضي، إنهاء مبادرة البحر الأسود (صفقة الحبوب)، وتصنيف السفن المبحرة كـ"ناقلة محتملة للمعدات العسكرية".وقالت الوزارة في بيان بشأن إنهاء "مبادرة البحر الأسود": "بدءًا من الساعة 00.00 بتوقيت موسكو في 20 يوليو(تموز)، سيتم اعتبار جميع السفن المبحرة في البحر الأسود إلى الموانئ الأوكرانية ناقلة محتملة للمعدات العسكرية، والدول التي ترفع علم هذه السفن ستعتبر متورطة في الصراع إلى جانب نظام كييف".كما أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده أظهرت مرارًا وتكرارًا معجزات الصبر والحلم بينما لم تفِ الدول الغربية بأي بند.
https://sputnikarabic.ae/20230802/الكرملين-روسيا-مستعدة-لاستئناف-صفقة-الحبوب-بـكاملها-1079708129.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/1c/1079496967_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_5112c7c8c0b8ec5cc65a7729fdad1fa7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

بوتين يؤكد لأردوغان استعداده لإعادة صفقة الحبوب بعد إيفاء الغرب بالتزاماته تجاه روسيا

10:57 GMT 02.08.2023 (تم التحديث: 11:16 GMT 02.08.2023)
© Sputnik . Павел Бедняков / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة للقمة الروسية الأفريقية الثانية في سان بطرسبرغ 28 يوليو 2023.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة للقمة الروسية الأفريقية الثانية في سان بطرسبرغ 28 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
© Sputnik . Павел Бедняков
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
يتبع
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.
وقال المكتب الصحفي للكرملين إن "الرئيس بوتين تحدث هاتفيًا مع الرئيس أردوغان والحوار تناول مختلف جوانب التعاون الروسي التركي المتعدد الأوجه".
وشدد بوتين خلال محادثته مع أردوغان بأنه يجري العمل على خيارات لتوريد الحبوب الروسية إلى الدول المحتاجة دون مقابل.
وتابع المكتب الصحفي: "تم التأكيد أنه، مع مراعاة احتياجات البلدان الأكثر احتياجًا للغذاء، يتم العمل على خيارات موثوقة لتوريد الحبوب الروسية، بما في ذلك على أساس مجاني. وقد نوقشت هذه المسألة بشكل جوهري في القمة الروسية الأفريقية الثانية".
وأضاف: "بوتين أوضح لأردوغان في ظل عدم إحراز تقدم في تنفيذ الجزء الروسي من صفقة الحبوب فإن التمديد فقد معناه".
وبحسب المكتب الصحفي للكرملين، بوتين يؤكد لأردوغان الاستعداد للعودة إلى صفقة الحبوب بمجرد أن يفي الغرب بجميع التزاماته تجاه روسيا.
وبحسب ما ذكرت الخدمة الصحفية للكرملين، ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية، وتنفيذ مشاريع في قطاع الطاقة، والتعاون في صناعة السياحة.
جمع محصول الحبوب في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين: روسيا مستعدة لاستئناف صفقة الحبوب بـ"كاملها"
11:06 GMT
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، الأربعاء الماضي، إنهاء مبادرة البحر الأسود (صفقة الحبوب)، وتصنيف السفن المبحرة كـ"ناقلة محتملة للمعدات العسكرية".
وقالت الوزارة في بيان بشأن إنهاء "مبادرة البحر الأسود": "بدءًا من الساعة 00.00 بتوقيت موسكو في 20 يوليو(تموز)، سيتم اعتبار جميع السفن المبحرة في البحر الأسود إلى الموانئ الأوكرانية ناقلة محتملة للمعدات العسكرية، والدول التي ترفع علم هذه السفن ستعتبر متورطة في الصراع إلى جانب نظام كييف".
كما أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده أظهرت مرارًا وتكرارًا معجزات الصبر والحلم بينما لم تفِ الدول الغربية بأي بند.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала